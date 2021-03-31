الخارجية الأمريكية تتوخى تحركات حكومية أكثر نجاعة في المغرب

استعرض تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2020 أبرز الأحداث الحقوقية التي شهدها المغرب خلال السنة نفسها وجزء من 2020؛ إذ حافظت واشنطن على المنهجية نفسها في إعداد التقارير، المتمثلة في عرض الأحداث مرفقة بوجهات نظر المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية الذي قدمته الإدارة الجديدة: “هناك أمثلة قليلة على تحقيقات أو ملاحقات قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي موقع آخر في الحكومة، مما ساهم في الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “لم ترد أي تقارير في المغرب تتحدث عن ارتكاب الحكومة أو عملائها لعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، أو أي حالات اختفاء كانت وراءها السلطات الحكومية”، وأعطى أمثلة على فتح المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات حول التعذيب والممارسة المهينة تورط فيها عناصر من الشرطة.
وأورد تقرير الخارجية الأمريكية أن القانون المغربي لا يعترف بـ”السجناء السياسيين”، مشيرا إلى أن “الحكومة وجهت اتهامات وأدانت جميع الأفراد المسجونين بموجب القانون الجنائي الذي يؤطر أيضا إهانة الشرطة في الأغاني أو التشهير أو الأمور المتعلقة بالمقدسات المغربية”. غير أن المنظمات الحقوقية، وفق الوثيقة ذاتها، اعتبرت أن الحكومة “سجنت أشخاصا بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية تحت غطاء تهم جنائية”.
وجاء في تقرير واشنطن أن “القانون ينص على عقوبات جنائية ضد فساد المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال”، مشيرا إلى “انخراط مسؤولين في بعض الأحيان في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب”، لكنه لم يقدم أي أمثلة على ذلك.
ويرى مراقبون، يورد تقرير الخارجية الأمريكية، أن إشكالية الفساد بشكل عام “مستمرة في المغرب، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه”.
وعلى مستوى الحريات الفردية، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن وسائل الإعلام تناولت المواضيع المرتبطة بالنشاط الجنسي والتوجه الجنسي والهوية الجنسية بشكل “أكثر انفتاحا عما كانت عليه في السنوات السابقة”.
وتحدث التقرير عن استمرار تجريم القانون المغربي للمثلية الجنسية، كاشفا أنه وفقا لإحصائيات مغربية رسمية، فقد جرى الحكم على 122 شخصا في عام 2019 بتهمة المثلية.
يشار إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية أدرج لأول مرة إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، خلافا للسابق حيث كان يخصص تقريرا مفصلا حول “الصحراء الغربية”، وهو ما اعتبر إشارة إيجابية من قبل إدارة بايدن.
شكرا للخارجية الأمريكية على هاته المعلومات و الخلاصات. صراحة مكنسمعوش هادشي في البلاد و لا في القنوات التلفزيونية ههه.
و سوقهم ؟ لا دخل لهم في المغرب و اموره
منذ رحيل الفرنسيين والعصابات الحاكمة تنهب وتسجن من يعارضها ولم تتغير سوى طريقة التخلص من المعارضين فبعدما كان الإختطاف والتعذيب والقتل صار الأن إلصاق تهمة الإغتصاب ،منذ 1956 لم يحاكم شفار كبير وأخذ الشفارة المتوسطون السجن مع وقف التنفيذ
ها هما بداو يدخلوا في مطبخنا الداخلي
لقد قرأت التقرير وبدا ايجابيا بالنسبة لقضية الصحراء المغربية حيت تم استخدام مصطلحات
المعارضين لوحدة اراضي المغرب
المطالبين بانفصال الصحراء (ركز على انفصال ليس استقلال)
أولا هنيئا لنا باعتراف مغلف من الادارة الامريكية الجديدة بمغربية الصحراء ثانيا نرجوا من الحكومة والمسؤولين عن حقوق الإنسان أن يراعوا فعلا حقوق الانسان بالمغرب وتجنب انتهاكاته وأن يعلموا أن هذه الادارة الجديدة لا تتهاون فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان والاستفادة وعدم التفريط في هذه الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء لذلك وجب على الجميع فهم ذلك جيدا والعمل به انظروا فبعض دول الخليج ودول المشرق غيرت من سلوكاتها تجاه حقوق الإنسان بمجرد ما باشرت الادارة الامريكية الجديدة مهامها .فبحقوق المواطنين وبالعدل والمساوات وتطبيق القانون على الجميع بدون محابات ولا ولاءات تتقدم الأمم .
لهذا يجب على الحكومة محاسبة المفسدين الذين ذكرهم جطو في تقريره. وكذلك اطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة والصحافيين وعدم تجريم العلاقات الرضائية والليونة والحوار في قمع المظاهرات الغير القانونية وعدم انتهاك حرية الافراد في مخافر الشرطة لكي نعطي امثلة للخارج والمنظمات التي تتابع الانفتاح المغربي في اطار الديموقراطية وحقوق الانسان وشكرا
امريكا التي تعطي لنفسها الحق في محاسبة حكومات و شعوب العالم هي اكبر دولة تنتهك فيها حقوق الانسان في العالم.و ما الجريمة التي ارتكبت ضد فلود الرجل الامريكي الاسود من طرف الشرطة الا خير دليل على ذلك.و ما زال الاف الامريكين الافارقة و الاقليات الاسبانية و غيرها تتعرض للتمييز…
أمر الله بالعدل بين الناس وان لا فرق بينهم في الاحكام والعقوبات وتوعد كل ظالم بالعذاب الشديد ولم يعمل بقوله
ويخشى الناس امريكا وتقريراتها فمد اشد قوة
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
او أمريكا التي ستزول كما زالت أمم من قبلها حتى أصبح لاترى الا مساكنهم وهي اثار مندثرة
ومن سبحايب امريكا وغيرها على الفساد ببلادهم وغياب ااحقوق.
كلنا نيمع بمايقع من جرايم عندها.
من اعطاهم حق التدخل في خصوصيات البلدان.
لكن اعود واقول غياب الوحدة العربية او حتى المغاربية .وغياب الوحدة الاسلامية الراعية لشؤون المسلمين في كل بقاع العالم . اعتقد عقلاء اامسلمين رحلو ا وتركو الفوضى بهذا لان ياتي من كانو يقدمون الجزية وهم صاغرين ليتكلمو معنا عن حقوق الانسان . واي انسان ؟مثلي او زنديق او منحرف او خاين لدينه وبلده .
وماهو محل الحكومة إذا كانت وزارة الداخلية بمقدميها وبلطجيتها هي التي تسير البلاد دابا فهمتو التهم الجنائية المعلبة عوض التهم السياسية للزفزافي والريسوني وبوعشرين ووووووو
الواقع ان امريكا في غنى عن المغرب و كثير من الدول مثل المغرب فالمغرب مثلا لن يزيد او ينقص في موازنات القوى بين امريكا و الصين و روسيا و عذا في حد ذاته جيد للمغرب.
العيب اننا 37 مليون شخص و ننتظر توجيهات من الخارج. لا نثق بانفسنا و كلما اثنى احدهم على عملية التلقيح مثلا او ذكرنا بخير رقصنا و فرحنا.
مشاكلنا نعرفها جيدا و الفساد بيننا نعرفه ايضا و اذا اصلحنا انفسنا لمجرد ان امريكا او غيرها علقت عليه فهذه مصيبة.
نحن من يعيش هنا بفساده و حلوه و مره و نحن من يجب ان يعد تقريرات مثل هاته لتصحيح ما يجب تصحيحه.
الجهات المكلفة بانحاز التقرير لن ترضى عن المغرب وتشيد باحترامه لحقوق الإنسان الا اصدر قانونا يسمح بزواج المثليين وكتابة عقود زواجهم من طرف العدول باشراف القضاء والسماح لهم كذلك بكفالة الاطفال الأبرياء ليترعرعوا في احضان ابوين من جنس واحد وتكون المثلية مفروضة عليهم .
هذا ما توصلت اليه عبقرية الحريصين على حقوق الإنسان في الدول الغربية.
وماذا عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف؟.
وعنها في اسبانيا هل يحق للبوليزاريو المطالبة بالانفصال ولا يحق ذلك لشعب كاطالونيا الذي تم قمع قادته و اقصاءهم؟.
” ….وجاء في تقرير واشنطن أن “القانون ينص على عقوبات جنائية ضد فساد المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال”، مشيرا إلى “انخراط مسؤولين في بعض الأحيان في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب…
هذا يريد ممارسة الوصاية السياسية علينا، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا فنحن دولة ذات سيادة، دير ليه السكاتة بدون خضوع أو وصاية، والله منتقولبو، فاوض بذكاء وحكمة وفي سعيك نحو هدفك لا تتخل عن سيادتك، واعلم أن النصر مع الصبر، وسيجزي الله الصابرين، وفق الله دبلوماسيينا والهمهم الرشد والصواب في القول والفعل امين والحمد لله رب العالمين.
المغرب ليس بلد الحريات فالصحافة كلها تابعة للمخزن الدي يمولها بالدعم الريعي والاشهار لان لا احد يقراها، الادارة لازالت تحتقر المواطن، التباين الطبقي فاحش جدا والتقارير تؤكد ان ترواث البلاد تقتسمها 1% من الطبقة الغنية. تهريب الاموال ونهب اموال الشعب في وثيرة مرتفعة ودون محاكمة لان القضاء غير مسقل واداة قمعية في يد المخزن. التعليم والصحة والشغل في خبر كان. ارتفاع الاسعار اصبح روتين يومي .الشوارع تكتظ بجيش لا ينتهي من المتسولين والمشردين.البلاد تسير من سىء الى اسوا .اتحدي من يقول العكس
الحكومة ديالنا الحالية مزيانة، أمريكا تريد أن تضع رجال الإمارات في مناصب حكومية مغربية. وسنصوت للعدالة والتنمية.
الصورة الكاريكاتورية المرافقة للمقال واضحة ولا تحتاج لأي تفسير. والظاهر ان الفساد في بلادنا سال في شانه المداد الكثير ولا شيء يتغير بل يزداد قوة وتحصينا….مشاريع متعددة طرحت تحت قبة البرلمان ولم يتم التصويت عليها لا لشيء سوى لأن لها علاقة بمحاربة الفساد ….التصريح بالممتلكات…ربط المسؤولية بالمحاسبة…تجريم الاثراء الغير المشروع…… التملص الضريبي….متابعة مبددي المال العام…..متابعة ناهبي المال العام …وغير ذلك كثير. الفساد يعرقل اي تقدم للبلاد…..ولا سبيل للتخلص منه الا بالقطع مع الممارسات السائدة بدءا بتغيير الوجوه المكلفة بتدبير الشان العام.
الخارجية الامريكية عبرت عن كل مايشعر به المغاربة ومالايستطيعون قوله جهرا خوفا من العقاب واتمنى من الولايات المتحدة ان تفضح الفاسدين من مسؤولينا وما اكثرهم ولانستطيع الابلاغ عنهم.
نفهم الآن سبب الترويج للحرية الجنسية! الهدف هو التمكن من الحصول على تنقيط إيجابي عند صدور تقارير الخارجية الأمريكية! تكييف التهم السياسية من أجل تغطيتها بالجنائيات انتهاك جسيم لحقوق الإنسان! هناك القتل الاقتصادي، الاجتماعي و الرمزي بالتصوير و التشهير! ذلك لا يقل خطورة من التصفية الجسدية! هناك التصفية الحقوقية بقمع المظاهرات السلمية و التحرش الجنسي بالمتظاهرات السلميات! أين الجمعيات الحقوقية النسائية المزورة والمغرضة صاحبات الحرية الجنسية و المدافعات عن القاصرات في مؤسسة الزواج و المتخليات عنهن في شبكات الدعارة الراقية و الهابطة؟أين الجمعيات التي تدافع عن المغاربة؟أليس التحرش اعتداء و نيلا من كرامتهم؟متى سنتحرر من دونية انتظار شهادة حسن السيرة في باب الخارجية الأمريكية؟سنتحرر منها بحكم الشعب والديموقراطية عما قريب!