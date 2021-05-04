الخارجية الإسبانية تتذرع بالظروف الإنسانية لتبرير استقبال زعيم البوليساريو

تتواصل حرب التصريحات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بشأن أزمة استقبال إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، بأوراق وهوية مزيفة وعدم تقديمه أمام القضاء الإسباني.
أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أكدت، اليوم الثلاثاء، أنه إذا أراد القضاء الإسباني استدعاء زعيم “البوليساريو” فإن حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية.
واعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أن استقبال بلادها للأمين العام لجبهة “البوليساريو” “لم يؤثر على العلاقات بين البلدين”، وزادت أن مدريد قدمت للرباط “التفسيرات المناسبة”.
وتأتي التوضيحات الإسبانية في وقت أكد فيه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب لا يزال ينتظر “ردا مرضيا ومقنعا” من الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من لدن العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.
وأشارت أرانتشا غونزاليس لايا، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إلى أن بلادها قدمت للمغرب “التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة”، مضيفة أنه عندما “تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر بالطبع غالي إسبانيا”.
وتتمسك إسبانيا بالعلاقات مع المغرب في وقت تهدد فيه الرباط بمراجعة علاقاتها مع مدريد، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن “موقف إسبانيا تجاه المغرب إستراتيجي ولم يتغير: صداقة وتعاون وشراكة وثيقة بين جارين وشريكين مميزين”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية أمر بالتحقق مما إذا كان زعيم “البوليساريو” يوجد على الأراضي الإسبانية بهوية وأوراق مزورة، قبل أن يقرر في مسألة استدعائه.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن قاضي المحكمة المركزية رقم 5 لم يرفض من حيث المبدأ استدعاء إبراهيم غالي قصد التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، بناء على طلب الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد علمه بذلك؛ فيما تم توجيه الاستدعاء فعلا إلى خمسة أعضاء من جبهة “البوليساريو”، من بينهم قياديون.
ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته في أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2009 إلى 10 نونبر من العام نفسه.
وخلافا لجواب وزيرة الخارجية الإسبانية، صرح ناصر بوريطة لوكالة الأنباء الإسبانية، السبت الماضي، بأن “المغرب لم يتلق، حتى الآن، إجابات من مدريد عن الأسئلة التي أثارها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي”.
وقال بوريطة إن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و”البوليساريو” يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية؛ لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
وجدد المسؤول الحكومي المغربي ذاته التأكيد، مرة أخرى، على أن المملكة ترفض أن تكون “دركي” الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية …. البرقية مفهومة. أين هي الدبلوماسية الموازية المغربية ؟ لا نسمع عنها شيء.
هدا المبرر غير مقبول تماما هو من أجل التبرير لا غير ادن على المغرب أن يشهر العين الحمراء في وجه اسبانيا فهده الطريقة الوحيدة التي تفهم بها اسبانيا العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم
مع الرباط او المرتزقة، لقد ولى زمن الوجهين يا اسبانيا
غدارة هولاء الاسبان دائما يراوغون والكل عارف الحقيقه
اسبانيا لا يؤرقها دخول الغالي ولا الرخيص الى بلادها…
الشي الجميل في القصة…
سقوط اقنعة دول لطالما كان الزمان الوحيد في كشف هوياتهم الحقيقية..
فالجارة الشرقية جينينا تبقى عدوة…
اما الجارة الشمالية…فهي كالخلايا النائمة….
الجار الجنوبي….متحول…يقتات على اي شي…
معالم حل قضية الصحراء تكمن في اعمارها واستيطان اكبر عدد من السكان حيث الجهة الجنوبية لها من الخيرات ومن مدخرات واموال سكان مناطق الشمال لاستيعاب ارقام مضاعفة…
لا يعقل ان الصحراء تقارب مساحة كمناطق الشمال ولا يقطن فيها الا 600الف شخص…
ان كان ذالك صحيح فلماذا تزوير هويته و جواز سفر دبلوماسي من طرف دولة ذات سيادة و لماذا المساهمة في استعمال و ثائر مزورة من طرف دولة في الاتحاد الأوربي الذي يعطي الدروس في حقوق الإنسان و العدل و التهرب الضريبي و مكافحة الإرهاب و و و و….كل ذاك مسرحية و الله ينصرنا على اعدائنا
الظروف الانسانية تكون نحو شعب كامل او دولة اصيبت بفاجعة وليس شخص مذنب .ولم لا تكون من حق المهاحرين السريين ؟ .عذر اقبح من ذنب ثانيا ماحكم من دخل البلاد متسترا باوراق مزورة ؟؟؟
مايتعالجش ويموت باش تبقاو على خاطر خاطركم ياخير أمة أخرجت للناس؟حساب لكم “النصارى الكفار” مافيهومش الإنسانية وخا هرب عندهم 6 مليون مغربي؟
حكام المغرب فرحون بالعلاقة مع الصهاينة العنصريين ويتمنون موت إنسان مسلم مريض وشعيبة يصدق غباءهم
لو كان الامر يتعلق بظروف انسانية لدخل الى اسبانيا بهويته الحقيقية. أما يدخل بأوراق مزورة والحكومة تعرف ذلك ولم تحرك ساكنا فهذا يعني أنها متواطئة والمسألة دبرت بليل.
تقول أن العلاقات مع المغرب ممتازة هذا كذب وضحك على الذقون. كل من يقدم الدعم للخونة هو خائن.
إسبانيا عنيدة.جوابها سلبي.لم تكترث بأقوال الخارجية المغربية.التواطؤ مع الجزائر هو الدي عطل الحل في المنطقة.مصلحتها أن يبق الصراع في المنطقة.هده هي سياسة المستعمر
يبدو أن وزيرة الخارجية الإسبانية قد نسيت رقم هاتف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
لازالت إسبانيا لا تُشرك المغرب في أي قرار تتخده، هل هذا تحسب لردة فعل المغرب أم أن إسبانيا تريد القضاء على العلاقات الثنائية؟
شخصيا أرى أنه سيكون من الصائب قطع العلاقات الديبلوماسية “لدواعي إنسانية” مع إسبانيا.
تخيلوا أن إبراهيم غالي عوض الذهاب إلى أسبانيا حطت به الطائرة بالخطأ في مطار محمد الخامس
تخيلوا كم من الكلمات و الهراوي ستنهال عليه
وماذا عن الإنسانية التي اغتصبها ابراهيم الرخيص في حق المءات من الصحراويات والصحرلويين داخل مخيمات العار بتندوف،،
الشعب باغي الصحة الامن الشغل العدل التعليم البنية التحتية براكا علينا من الجزائر براكا مضحك على هذا الشعب المسكين راه عقنا بيكم الله اياخذ فيكم الحق
سؤال اذا كان الظروف انسانية والقضاء مستقل والدولة دولة ادارات ومؤسسات لماذا دخل بهوية مزورة
هذا باش يعرف كل مغربي ان العلاقات بين المغرب وبعض او الكثير من الدول علاقات مصلحة ومنفعة لا اقل ولا اكثر هناك من يعشق لمغرب على ثروته السمكية ومن يعشقه لدوره فمحاربة الارهاب ومن في سليل الاستفادة من التعاون المخباراتي ووووووووو ان شاء الله ياتي رد المناسب في لوقت لمناسب من الخارجية المغربية .
المحاكمة صورية لربح الوقت. الصبليوني بورقعة خدام مع العدو الجزائري في الكواليس لتهريب إبراهيم الرخيص.
خوف و ضعف المغرب أمام إسبانيا يجعله مترددا في إصدار القرار الراذع عكس ما وقع مع ألمانيا المنطق يقول ضرب الحديد ما حدو سخون هنا غتبان سيادة المغربية ورينا حنت يديكم مع اسبانيا
تبريرات واهية ولا جدوي منها لانها تنم عن خداع الدولة الاسبانية للمغرب التي تقول عنه الشريك الاستراتيجي منذ متي كان المغرب يتدخل في اموركم وانفصالييكم ؟منذ متي وقف المغرب ضدكم ؟ مع العلم انكم تستفيدون من المغرب جيدا اقتصاديا وسياسيًا ودبلوماسيا والان انتهت اللعبة لان عقليتكم الاستعمارية لا زالت طاغية عندكم ولكن انتهت هذه العصور ما رايكم في استقبال المهاجرين لغرض انساني ؟؟؟؟؟ وهم اهل المساعدة عوض ذلك البئيس المجرم القاتل الانفصالي او انكم تسعون لطبخة اخري ضد المغرب احلموا لقد ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
تقول :أن قضاءهم مستقل. ولذلك زوروا هوية المجرم لادخاله لبلدهم. ويقولون لأسباب إنسانية. العذر أكبر من الزلة.
وإذا كانت الأوضاع الإنسانية تبرر غض الطرف عن الإرهابي. فإننا لا زلنا إحياء. فغدا نستدعي رئيس منظمة.ايطا. والانفصالي الكاتالوني للمغرب لدوافع إنسانية. ونكون بذلك قد تساوينا في المواقف.
اسبانيا كالحرباء تغير لونها مع الظروف . ان كانت صادقة في ادعاءاتها فلم لم يتم اعتقال الرخيص فور دخوله الاجواء الإيببرية. انه لعب الاطفال .هل يتم التعامل مع مجرم حرب ومغتصب ومتجر بالبشر بناء على دواع انسانية؟انه الضحك على الذقون لقد تورطت اسبانيا بهذا الفعل الاجرامي وتسترت على مجرم مطلوب من القضاء الاسباني وليس المغربي فهي اذا حكومة و شعبا شريكة في الجريمة حسب أعراف القانون الدولي. لقد ضحكت عليها جارة السوء الشرقية حتى ورطتها في فضيحة مدوية بين الشعوب والحكومات و الإعلام الدولي حتى المخمصين. وتجيب وزيرة خارجيتها أجوبة غير مقنعة . إن لم يفتضح امرها كانت ستطوي الملف بالمرة وقد تعقلت المانيا برفضها دخول منتحل شخصية أجنبية أراضيها للإستشفاء واحسنت عملا لتجنب غضب المغرب الذي اضحى من الدول التي يحسب لها الف حساب.
بعيداً عن لغة الخشب الدبلوماسية، إسبانيا تحتقر المغرب لهذا لا تريد حتى أن تدلي بالأسباب على فعلتها.. وتلعب على عامل الزمن لكي تمر الأزمة ويطويها النسيان.. لكن الثابت أن إسبانيا، مثلها مثل كوريا الشرقية، بلد عدو للمغرب وتلعب بالكلمات لكي تنوّم المغرب في العسل وتظلّ مستمرة في مكرها واستغلالها للوضع.. يجب أن يتحول المغرب إلى الهجوم وفضح النوايا الحقيقية للإسبان أمام أنظار العالم.
وأشارت وزيرة الخارجية الإسبانية ان استقبال غالي في إسبانيا كان لأسباب إنسانية بحتة”، مضيفة أنه عندما “تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر بالطبع غالي إسبانيا”. واين هي متابعته قضائيا من اجل ادلاء بهوية مزورة، في هذه الحالة الا يعد مهاجرا سريا. واين هي محاكمته في شان الجرائم الإنسانية التي ارتكبها داخل وخارج إسبانيا والتي كان متابع فيها من طرف القضاء الاسباني.
بما انكم قد استقبلتوه لظروف انسانية، فلماذا تستقبلونه بجواز سفر مزور واسم مزور، انا اجيبك يا وزيرة، لكي لا يعلم القضاء بوجوده في اسبانيا، لانه منذ الوهلة الاولى سيوقف في الحدود، لان رجال الجمارك عندهم اسم ابراهيم غالي مطلوب للعدالة الاسبانية، وهذا اتفاق بينكم وبين جارة السوء، وهاته المناورة الفاشلة هي واضحة للعيان لا تحتاج لتفسير، الوزير بوريطة احرجك يا وزيرة ووضعك في موقف لا تحسدين عليه
و اين تبجحها بحقوق الانسان و المظلومين. لم كانت تطارد بينوشي و غيره من خلال قاضيها المشهور عالميا. لتقل اسبانيا جهارا انها تعيش ازدواجية خطاب و تخاف من عصابة الجزائر. و الله لو الامر بيدي حتى افتح عليها كل ممرات الهجرة بل و احث حتى المغاربة على اغراقها و حينها ترى ان كانت تنفعها شردمة العساكر بالجزائر.
ايراهيم الرخيص مجرم حرب دون شك و الاصح ان تسلمه لنا ليشنق في شارع عام.
Spain is still delusional and believes that it is a colonial country of Morocco and that it should not treat Morocco like other European countries and America in the field of human rights, as it is behaving in a kind of condescension with Morocco, so it will not accept Ghali’s trial or imprisonment unless the United States of America, England, and, and and intervenes. …
Spain is one of the biggest hypocrites of Morocco regarding its Sahara, and its position is tamed, neither with them nor with them
All contracts must be reviewed, as well as with the state of Spain, and must not be trusted.
Spain, which for so long has shown hypocrisy and hesitation in its recognition of the Moroccan Sahara.
Morocco must also recognize Catalonia as an independent state and the Basque Country as an independent state, as well as negative Andalusia as a sovereign state, and why not ??? And “There is no victor but God.”
From now on, we must deal similarly with all European countries.
يمكن لاسبانيا ان تتذرع بالاسباب الانسانية حينما نكون امام “انسان”.. لكن ابراهيم الرخيص مجرم حرب قتل و عذب و سحل و سجن و اغتصب الافا من البشر.. فهل هؤلاء بالنسبة لاسبانيا لا يحمولون صفة “انسان”؟!!..
يجب عل اسبانيا ان تتوقف عن الضحك على ذقوننا.. اذا كانت المؤامرة لها اسباب انسانية لماذا قبلت استقباله بوثاءق مزورة؟!!..
هذه المرة اذا لم يتصرف المغرب بحزم تتذكره جميع الحكومات الاسبانية المقبلة فانه سيضيع فرصة لن تتكرر..
اولا.. عدم تجديد مرور انبوب الغاز الذي يقوي الجزاءر و اسبانيا..
ثانيا.. الاستمرار في تعليق اللقاءات الوزارية الى حين مغادرة هذه الحكومة الاسبانية وعدم اعطاء رءيسها شرف لقاء الملك و الغاء القمة بصفة نهاءية..
والمغاربة لهم نفس طويل.. وسيربحون قضاياهم الواحدة تلو الاخرى..
Rabat – Spain remained Morocco’s top economic partner in 2019, accounting for 28.4% of the country’s total foreign trade with the European Union (EU). This is equivalent to MAD 144.4 billion ($14.89 billion), according to the Exchange Office’s 2019 annual foreign trade report.
So let’s turn off the spigot
وجدد المسؤول الحكومي المغربي ذاته التأكيد، مرة أخرى، على أن المملكة ترفض أن تكون “دركي” الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة. ومتى لم يكن المغرب دركي لأوروبا بقليل من المال تشتري أوروبا كل الحكومات المغربية المتعاقبة فلا مجال للكذب والنفاق
تركيا التي أرفع لها قبعتي إستطاعت حلب أوروبا بأكثر من 80 مليار يورو ولا زالت تجلب وتهدد ولكن ليس بالشفوي مثل حكومة الواق واق
أوروبا لا تفهم سوى لغة السلاح ولاسيما إسبانيًا التي تعتبر المغرب مقاطعة لها فبورقعة لن ولم ينسى الرجال الذين حكموا جده وجدته في الاندلس
اما قضية الصحراء قلناها وسنكررها ونبقى نكررها أعطوا لنا حقوقنا ونحن قادرين بدون الجن الاسود تحرير جميع اراضينا شرقا وشمالا
ياك أسيدي دخل إلى إسبانيا بأوراق مزورة خاصو يتعاقب
كم كنا مخذوعين في ديمقراطية إسبانيا واستقلالية قضائها .. لماذا استقبلت شخصا بهوية مزورة إذا كانت مقتنعة أنها استقبلته لدواعي إنسانية ولماذا التنسيق مع جارة الشر ما دامت تعتبرها مستعمرتها القديمة.. يظهر أن جمهوريات الموز أكثر مصداقية من إسبانيا المنافقة
سؤال!!!!!!!!!!!!!!!!!
اين منظمات حقوق الإنسان والعفاريت والتماسيح !!!
ام أنها عندما يتعلق بالدول الإسلامية تتبجح علينا بالحقوق والعقوق والبرقوق .
كما ان جارة السوء اسبانيا تقول للمغرب و المغاربة ، اسبانيا استقبلت زعيم الجمهورية الوهمية شئتم ام ابيتم ، والتصريح واضح من خلال تحليل الكاتب
اعتقد انه حان الوقت لمقاطعة كل السلع الاسبانية. حل النزاع كان بيد اسبانيا منذ البداية انها البلد المستعمر و على علم تلم كباقي دول اوروبا بان الصحراء اجزاء اخرى مغربية
لخارجية الإسبانية بالكيل بمكيالين بين ملف الهجرة وملف التعاون القضائي والأمني.. باستقبالها على أرضها مجرم متابع قضايا بتعديب وقتل واغتصاب وبهوية مزورة.. وفي الأخير ستسمح له بمغادرة التراب الإسباني بتأجيل للحكم أو بدريعة أخرى
ما هو المقصود بقولها “عندما تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر بالطبع غالي إسبانيا”.
فهمت أن القضاء الإسباني لن يزعجه.
بدأ المغرب ينهج سياسة الند للند مع اسبانيا كما فعل مع المانيا وهولندا ، ها هي اسبانيا تقدم توضيحات استقبال زعيم عصابة البوليزاريو مطأطأة الرأس…عاش المغرب
نحن مع الضروف الانسانية في المعالجة ولكن باش يدخل باسم مستعار بجواز مستعار هدي لا ماشي طروف انسانية انتم بغيتوا المزيم من الاتاواة لكاتجي من حكام الجزائر ولكن فضحكم الله .هاعلا ش المغرب شيعاروا هو الله الوطن الملك
نحن كمجتمع مدني نلاحض ان اسبانيا عندما استقبلت السفاح والقاتل ومجرم الحرب في اراضيها نعتبر ان اسبانيا عدوة المغرب لان الصحراء المغربية خط احمر للمغاربة كافة نطالب بقطع العلاقات وسحب السفير المغربي من اسبانيا .
المشكل يا رئيسة الدبلوماسية الاسبانية ليس في استقباله لظروف انسانية .فالمغرب ايضا رغم العداء الذي يكنه هذا الشخص للمغرب لو انه دخل اسبانيا باسمه الحقيقي وبجواز سفر اسباني بما ان له الجنسية الاسبانية لما اختلف مع اسبانيا بل لصفق لها ولكن ان تدخل في مساومة مع الجزائر بسرية تامة وتم منحه جواز دبلوماسي جزائري وباسم مستعار . هذا يسمى تحايل على القوانين الدولية وضربة قاضية للاتفاق الامني الذي يربط بين اسبانيا والمغرب . فهذا هو سبب غضب المغرب وقواه الحية والشعب المغربي قاطبة
هذا هو النفاق بعينه ههههههههه
قالت ليك سيغادر عندما يكون بصحة جيدة دون أن تتغير علاقاتنا بالمغرب!!!!!! شكون قال ليك لن تتغير علاقتنا؟؟؟
إذا غادر بعد شفائه الأراضي الاسبانية دون محاكمته و تقديمه للعدالة فيجب على المغرب استرجاع كرامتها و تغيير سياستها مع اسبانيا و أن تحاسبها على فعلتها
واش تحساب ليكم حنا هادو بنادم فالإنعاش حتى واحد ما دّاها فيه.. النصارى لا عندهم ما يسمى بالإنسانية . لّي مريض يداويوْه ما تايعرفو لا هذا كحل و لا بيض و لا حمر و لا من المغرب و لا من بوركينافاصو و لا من البوليساريو . هما عندهم “الإنسانية” لّي ما عندناش حنا .
واين كانت انسانيتها في حرب الريف وسيدي ايفني العبادة الهنود الحمر.الاسبان جبناء ولولا دعم الاوروبيين أكانوا في عداد الأمم المحتلة
إسبانيا. استقبلت زعيم عصابة ..بوليزاريو إبراهيم غالي.على اراضيها .باوراق مزورة باسم محمد بن بطوش ودلك من أجل الإنسانية. ..أقول لوزيرة الخارجية يوجد عدد كبير لابحصى من جميع دوال الافارقة ..داخل النراب المغربي. .فالجبال..البعيدة. لاتراهم العيون إلا ليلا..يريدون الالتحاق بأوروبا على قوارب .سرية……..وانتم تعرفون دلك. ..لا على وزيرة.الخترجية الاسبانية. .إن تبعت 50.حافلة إلى المعرب لتنقل الدفعة الأولى من الافارقة نحو إسبانيا …..وتستقبلهم لدوافع. .إنسانية. …مثل إبراهيم غالي زعيم الإرهاب. .والمتورط…بقضايا….التي سبق للقضاء أن أعلن عنها سابقا. ولا.تنساي ياوزيرة أن تبعت الحافلات.من أجل انتقال الأفارقة من المغرب الى اسبانيا
اذا كان العذر لاسبانيا هو العوامل الإنسانية فأين كانت
العوامل الانسانية عندما كان رييس المرتزقة ينكل بالمشركين ويعذبهم لأنهم لا يتماشوا مع سلوكه
داخل المخيمات .ثم هل تدخل العوامل الانسانية
في عملية تزوير الوثائق التي تسرب بها المعني بالامر
ودخل التراب الاسباني
وهل تدخل العوامل الإنسانية في تآمر الأجهزة الجزائرية
والاسبانية لنقل المعني الى اسبانيا بوثائق مزورة
على مرأى من العالم بلا وجل ولا اعتبار للعلاقات
المغربية والاسبانية ام ان الامر مقصود لخلق توثر
في هذه العلاقات التي لا ترضي خصوم وحدتنا الترابية
لماذا لم يتم معالجة الرخيص في الجزاءر او نقله الي بلد يعترف بالكيان الوهمي؟
المغرب يجب ان يراجع اوراقه مع الكثير من الدول خاصة اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة .الاستراتيجية الديبلوماسية للمغرب مدعوة للتنقيح .فتبين ان الكل يريد ان يطول مشكل الصحراء الغربية لانه فيه مصالح ترجع بالنفع علي الكل بل وحتي اصحاب الصراع انفسهم بطريقة او باخري يسعوا الي اطالة الصراع وتبقي الشعوب تبقي داءما تتذوق المرارة والتفقير والتهميش والتجويع.
ماذا ننتظر من احفاد ايزابيلا وفيرناندو…..عودا للتاريخ….مليء يغذر الاسبان…..
يجب السماح للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء و حتى المغارب بالمرور الى اسبانيا لنفس الاسباب الانسانية
وكأن إسبانيا هي المؤثمنة الوحيدة على الإنسانية في هذ العصر. لماذا لم تحس اسبانيا بهذا الشعور النبيل بالإنسانية تجاه سكان الريف الذين كادت أن تبيدهم عن آخرهم بالغازات السامة ، فتعوضهم على الأقل عن تلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أجدادهم الإسبان؟ لماذا لم تشعر أبدا إسبانيا بالأنسانية إلا عندما تعلق الأمر بمجرم مارس الإغتصاب والحجز في حق الضعفاء من النساء والعجزة من الصحراويين؟ يجب على المغرب أن يمارس أقصى درجات الصرامة والعزم والتشدد مع إسبانيا في هذه القضية مهما كلفه ذلك من تضحيات إذا اقتضى الأمر . كل تنازل أو تساهل من طرف المغرب في هذه القضية سبرجع عليه بالندم والخزي، ولن تقوم له قائمة بعدها أبدا. ألَا هل بلغت.
حان الوقت لسماح المغرب للمهاجرين الأفارقة بمغادرة التراب المغربي إلى إسبانيا الحبيبة
حلو البيبان على الأفارقة والشماكرية يمشيو للمهجر——————
جميع بلدان الغرب تؤمن بالإنسانية تعطي للإنسان أهمية كبرى كإنسان ففي المستشفى لا يُسأل المريض عن هويته سواء كان أسود أو أحمر أو أبيض .. مغربي فرنسي اندونيسي ….. المهم المريض يُعتَنى به . يُعالَج حتى يُشافى بخلاف المغرب ، فهناك من يكون في الإنعاش و لا أحد يهتم به و لا أحد يُبالي.
ماشي مشكل…دابا يبرا…ويبدي التحقيق
نريد تحقيق في الهوية المزورة…
وفي جميع التهم…
أما اسبانيا فحان الوقت للاختيار فإما المغرب وإما أعداءه…
وقضية الصحراء حلها في الحسم العسكري…
إلى مريض بصح يعالجوه دوك لي كايقولو أنهم أفضل منظومة صحية في افريقيا….ماشي تشفي أو مافيناش الإنسانية لكن المغرب عاق أن الجزائر وإسبانيا كايوجدو شي تخربيقة والنظام العسكري الجزائري الغبي المتآكل برئاسة داك لي معمر الدنيا غير بااصراخ ديالو ف المحاضرات والذي لا يبتسم المسمى شن قريحة شاف أن إبراهيم دوز وقتو و مابقاش خدام ليه (بحالو بحال تبون ) فيهم غير الهضرة والتهديدات الخاوية ماكايقضيو والو غير زايدين ف الحساب وزيد عليها ابراهيم مريض وفي أي لحظة يموت ومتابع بجرائم وانتهاكات ثقيلة لذلك الجزائر بغات تتخلص منو و تحيدو بسرية لكنها دارتها مفضوحة وورطت إسبانيا المنافقة…لكن المغرب فايق وحاضي جنابو وعارف جيرانو أغبياء جدا وهاد المناورة لي دار النظام العسكري الجزائري المتآكل الغبي هي مسمار آخر في نعش الانفصاليين الدليل على التخبط والضياع الذي يعيشه وصراخه اليوم هو صراخ خروف مذبوح يترنح وسيموت بعد قليل…
تبرير المسؤولة الاسبانية بليد حقا .
لنفترض ان الاسباب انسانية، لماذا الهوية المزورة يا سيادة الوزيرة الغير محترمة. اليس المغرب الذي يمدكم بعناوين الخلايا الارهابية في عقر داركم بقادر على جمع كل المعلومات عن المجرم غالي اينما حل وارتحل.
تستحقين نقطة 10/10 في امتحان التبريرات الاكثر غباء يا سيادة الوزيرة.
اسبانيا اهانت المشتكين الدين عندهم جنسية اسبانية و فضحت اسطوانة القضاء المستقل كما لو ان مستخدمي وزارة العدل يتوصلون باجورهم من التجارة و لا تتدخل فيهم الدولة سواء ربحوا او خسروا
ادا كانت مسالة انسانية فليستقبلوا كل ساكنة المخيمات
ما دامت استقبلت مرتزقا فالكابرانات عندهم ملادا امنا ادا ما هربوا من الجزاءر و لن تفعل الخير فيهم بل ملاييرهم هناك
الجواب على هده السيدة الاسبانية سهل وبسيط ادا كانت اسباب استقبال مجرم فهي انسانية فالمهاجرون الأفارقة أولى بالانسانية لانهم لم يغتصبوا احد ولم يحتجزوا ولم يعدبو احد همهم الوحيد هو قطعة خبز وامن واستقرار؟
اما الظروف الحيوانة التي يعيش فيها المحتجزون في تندوف مأذا نسميها ؟؟؟
ظروف قهرية ؟؟؟
قال لك ظروف انسانية اوكي
بغاو لقوالب راه غير هوما لي موجودين فالمغرب
لاواه ظروف جمادية
رئيس عصابة يبقى رئيس عصابة يلقى عليه القبض حتى تحت وابل النيران
ها الموضوع طلع فراسنا