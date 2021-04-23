الخارجية الإسبانية تستبعد تأثر العلاقات مع الرباط باستقبال زعيم الجبهة

في أول تصريح رسمي من الجارة الشمالية، قالت أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، إن العلاقات بين مدريد والرباط “لن تتأثر” باستقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي قصد العلاج في إسبانيا.
ورفضت وزيرة خارجية إسبانيا في ندوة صحافية مع نظيرها الفلسطيني، اليوم الجمعة، تقديم تفاصيل حول المدينة الإسبانية التي يعالج فيها إبراهيم غالي أو الإدلاء بأي تفاصيل حول حيثيات قدومه إلى إسبانيا، مؤكدة أن استقباله كان لدواع إنسانية.
ويبدو أن إسبانيا واعية بأن خطوة استقبال زعيم البوليساريو قد أثارت انزعاج الرباط؛ إذ شددت وزيرة الخارجية، جوابا على سؤال صحافي حول تداعيات الحدث، على أن دخول إبراهيم غالي إلى مستشفى إسباني، “لا يمنع ولا يخل بالعلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب”.
في السياق ذاته، كشفت الصحافة الإسبانية أن المحكمة الوطنية الإسبانية فتحت اليوم تحقيقا في الأخبار التي راجت بشأن دخول زعيم البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية بهوية جزائرية، لتفادي اعتقاله بسبب مذكرة البحث الصادرة في حقه.
وجاء تحرك القضاء الإسباني بعدما وضعت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان طلبا عبر محاميها على مكتب المدعي العام الإسباني، للاستماع إلى إبراهيم غالي، داعية إلى “إصدار بيان منع خروجه من الأراضي الإسبانية” بتهم تلاحقه سابقا، تتعلق أساسا بـ “جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب”.
ووضع دفاع ضحايا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية شكاية عاجلة أمام القضاء الإسباني من أجل تفعيل مذكرة اعتقاله فورا، وعدم السماح له بمغادرة البلاد.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن استقبال زعيم البوليساريو فوق الأراضي الإسبانية، أمر “محرج” لمدريد التي تحتاج إلى شريك قوي من حجم الرباط، خصوصا في قضايا تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
وكان القضاء الإسباني تابع إبراهيم غالي بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة صحراوية ضده سنة 2008، ثم قضية أخرى مماثلة سنة 2016، لتورطه في “ارتكاب إبادة جماعية وعمليات اختطاف وتعذيب في حق صحراويين”.
وحاولت إسبانيا التستر على خبر تواجد إبراهيم غالي فوق أراضيها، وذلك باتفاق على ما يبدو مع جبهة البوليساريو، التي لم تذكر في إعلان إصابته بفيروس كورونا الدولة التي يتعالج فيها، غير أن كشف وسائل إعلام دولية تواجده بمستشفى لوغرونيو بالقرب من سرقسطة دفع الحكومة الإسبانية لاحقاً إلى الاعتراف بذلك.
زعيم سنطيحة البوليساريو و حكام الجزائر البئيسة فيهم غير التساطيح ،ما عندهم حتى مستشفى للعلاج من كورونا وبغاو استقلال الصحراء المغربية عن مغربها !وهادي هي السنطيحة او بلاش.اما اسبانيا فهي العدو الابدي والازلي للمغرب .
على اسبانيا ان تحاكمه اما عن المغرب لا نريدوه ولا نتحمل علاجه عاش خاىن وسيموت خائن
و هل ستتاتر العلاقات المغربية الاسبانية اذا استقبل المغرب زعيم الانفصال الكتالوني كارلس بوجديمون ؟
بل ستتأثر و المغرب يطبق فقط سياستكم اللئيمة معكم من يستقبل عدوي فهو عدوي و لا بقاء لزمن الخضوع فالند بالند و نحن لها شعبا و ملكا و سنكشر عن انيابنا ضد كل من سولت لو نفسه ضرب وحدتنا الترابية ايا كان
2 معمرك تيق فيهم :
الكلب واسبانيا
مكاين لاش تغطيو الشمس بالغربال ، فأنتم تكيلون بمكيالين ، وتسعون جاهدين لاحداث المشاكل للمغرب من اجل مصالحكم ، وخير مثال انكم تميزون في تعاملاتكم مع الجالية المغربية لديكم ، بحيث سكان الصحراء لهم امتيازات اكثر من سكان المناطق المغربية الاخرى .وهي رسالة واضحة غير مشفرة مؤداها تريدون احداث التفرقة داخل التراب المغربي .
Spania !!!??? Tu le payer cher, même trop cher.
سبحان الله. لم يعد متابعًا قضائيًا كما كنتم تدعون. الرئيس في صحة جيدة وسيعود قريبا بإذن الله لمواصلة الكفاح المسلح حتى تحرير كامل تراب الجمهورية من المحتل المغربي
المغرب لا يتوانى على تسليم المطلوبين لإسبانيا وإسبانيا تستقبل وتأوي المطلوب الأول لدى كل المغاربة.. يجب أن تضغط الدولة المغربية لتسليم زعيم المافيا الانفصالية وتستعمل أوراقها الكثيرة بما فيها الامتناع عن تسليم أي مطلوب لإسبانيا وتعليق التعاون الأمني معها
استقبال السلطات الإسبانية للمرتزق غالي ليس مشكل بالنسبة للمغرب بقدر ما هو مشكل مؤسساتي لإسبانيا بين المؤسسة الحكومية التنفيذية و المؤسسة القضائية تحت الترقب لباقي الأحزاب الخارجة عن الحكومة الإسبانية و بالتالي فاستقبال غالي اكيد سيكون له عواقب سياسية داخلية لإسبانيا
يجب على الرباط ان تعامل اسبانيا بالمثل ونستقبل رئيس دولة الأندلس ودولة الباسك لأن اسبانيا تعامل المغرب كأنه طفل صغير
تصوروا لو يستقبل المغرب الرئيس السابق لاقليم كاطالونيا؟
اسبانيا غير مقنعة في تصرفاتها و ليست بقوة عظمى لنتغاضى عما تقوم به.
اسبانيا هى أكبر عدو لمغرب فهى سباب مشكلة الصحراء أصل ويجب المغرب أن يجعل علاقته مع الحار الشرقى والشمالى فى خانت الأعداء وليس الجيران دولة اسبانيا والغرب يتاجر بحقوق الإنسان وأين هى الجمعيات الاسبانية المدافعة عن الصحراوين فى المحافل الدولية هل لا يخجلون من أن الحكومة الاسبانية تو ى مجرم ضد الانسانية متل براهيم غالى الملطخ يداه بدماء الصحراوين الأحرار فى سجون كبرنات فرنسا فى تندوف
لو دولة عربية اوالإسلامية استقبلت هذا الانفصالي لقطع المغرب علاقته معها. كما فعل مع إيران. رغم ان ايران لم تستقبل.اي انفصالي ….. لكن فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية المغرب لن يحرك ساكنا.
حسب ما فهمت من عدة مواطنين مغاربة من أصول من أقاليمنا الجنوبية الساقية الحمراء وواد الذهب لم يتخلوا عن جنسيتهم الإسبانية والموريتانية رغم اكتسابهم الجنسية المغربية وفي ما يخص المدعوا ابراهيم غالي فأعتقد أنه مازال يحتفظ بجنسيته الإسلامية لهذا السبب ذهب للعلاج هناك كمواطن أسباني وهذا مجرد تحليل بسيط.
لا تنسوا وصية الملكة ايزايبيلا الملقبة بالمتعفنة لأنها اقسمت أن لا تستحم حتى تطرد المسلمين من الأندلس ، هذه الملكة الدموية التي قتلت آلاف المسلمين أوصت قبل موتها بأن يبقى المغرب مشتتا و مقسما و فقيرا..فلا تغتروا بكلام حكام إسبانيا،، إنهم مثل هذه الدولة التي صنعها الاستعمار الفرنسي ووضع على رأسها بومدين و كبرانات فرنسا..هدفهم تنفيد وصية الاستعمار..
هذه فرصة ذهبية لقول القضاء الاسباني كلمته في حق الطاغية ومحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها من تنكيل واغتيال واغتصاب في حق الصحراويين و المغاربة الاحرار.
يجب على اسبانيا محاكمته ولن تنطلي على الشعب المغربي واخواننا المحتجزين من طرف مليشيات الرخيص وسيدته جارة السوء بان اسبانيا استقبلته لدواع انسانية وهل الذين تم تصفيتهم والتنكيل بهم لا ينتمون لصنف الإنسانية او لا تنطبق عليهم؟. حلل و ناقش سياسة اسبانيا مع المغرب !؟
لماذا لم يعالج في مستشفيات الجزائر وعند رئيسها الذي قال مقولته الشهيرة ان الجزائر تملك احسن منضومة صحية في المغرب العربي وافريقيا هههه (باين فيه لم يكن في وعيه وهو يقول مثل هذا الكلام والذي لم يصدقه حتى المقربين اليه )
العلاقات ستظل قوية ليس لرغبة الرباط ومدريد معا انما لا مفر ولا اختيار للمغرب الا الانصياع لارادة دولة اسبانيا القوية واما الحديث عن وهم توازن القوة فاسبانيا من تحتل المغرب وليس العكس، التعامل بواقعية بعيدا عن سيكولوجية التي تحاول بعض الابواق التسويق لها
Que España acepte tratar al torturador Ghali es un acto de valentía, pero que lo deje libre sin juicio es una conspiración. Se supone que la justicia es independiente…. a menos que España quiera alimentar el conflicto
marroquí-argelino por el Sahara
c,est les algeriens qui n,ont meme pas du lait et du l,huile qui vont payer la facture de l,hopital.
أوروبا تتبجح كونها تحترم حقوق الإنسان و ان قضاءها مستقل و ان معاملاتها مع باقي العالم مبنية على الشفافية و و و ……الآن العلاقات المغربية الاسبانية على المحك و المطلوب هو تقديم العاق ابراهيم إلى العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليه
على المتضمات والجمعيات المغربية والمحامين والمنضمات الحقوقية ان تسارع وتطلب محاكمته وان لايسمح له بمغادرة اسبنيا عند علاجه ولابد ان يطالب بالعدالة لان اسبنيا تريد ان تجعله مشكل انساني بينما هي رتبت دالك مع الجزائر المهم على كل صاحب حق ومنضمات الحقوقية والجمعيات واصحاب الدعوات طلب من العدالة ان لايسمح له مغادرة بدون محاكمة عادلة عما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية والمحاجزيين والاسرى
المغرب كذلك يراعي الظروف لكن هذا الشخص المريض قد زور ودخل تراب إسبانيا بصفة غير شرعية ونسجل تواطئ الدولة الأوروبية ذات الأعراف الديموقراطية القانونية وضعت يدها في يد من زوروا تاريخ دولة وافتعلوا مشكل وخلقوا نزاع مزور مفتعل تعاني منه شعوب شمال إفريقيا, عاش التزوير ويحيا النفاق.
في حال عدم محاكمة زعيم عصابة البوليسارية فلا شك أن الرباط سترد بقوة.
لا يقدر المغرب فعل شيء اتجاه إسبانيا لأن المغرب بلد ضعيف سمح لخونة ومرتزقة بأن يساوموه مع الدول المغرب بيده إنهاء كل شيء من الجدر وهو الأصل الجزائر هي من تحتضنهم وتمولهم وتهدد أمنه واستقراره وهو لا يقدر علي مواجهة الجزائر مرضتونا معاكم وسياستكم والأموال التي تخسرونها من أجل اصطفاف دول الي جانبنا هم يخسرون الملايير من أجل تمويل العصابة وأنتم تخسرون الملايير فقط للدفاع وتحسين الصورة لا حولة ولا قوة بالله وتضحكون علي الشعب بانتصارات وكأننا نحارب جيش هتلر حفنة خونة تقارنونها بدولة ضاربة في عمق التاريخ أضحك كتيرا عندما اسمع في الإعلام انتكاسات متتالية للبوليساريو في مجلس الأمن هو القضية وصلات مجلس الأمن
طبعا العلاقات الاقتصادية والسياسية، ولكن غير تسناو عسكريا شنو تيتسناكم، يلاه جمعو قلوعكم ورجعو لقارتكم، سالينا الضحك من هنا لفوق مكاين غير اعطيه العصير
المهم اليوم أن هذا السماح لمجرم بالدخول الى اسبانيا و عدم ملاحقته قضائيا تنفيدا لمذكرة الاعتقال الصادرة في حقه ضربة كبيرة لمصداقية مؤسسات اسبانيا واهانة للقضاء الإسباني و يعري سوأة دولة تتشدق بالديقراطية و تنكر فاضح لحقوق ضحايا هذا المجرم وعصابة البوليزاريو
كيقول المغاربة لبق في عمرو نهار مات
بلد كبرانات فرنسا العجزة غني بالغاز والبيترول والطاقة ولا يتوفر على مستشفى لعلاج مرض كوفيد تبا لكم ايها الحمقى
تكتم اسبانيا على استقبال ابراهيم الرخيص، كان مقابل براميل النفط والغاز الجزائري.
انا ما نخسر عليه ولو صولدي احمر. لك الاه يا شعب الجزائر.
….زعيم “جبهة” ما يسمى بالبوليزاريو ما هو إلا ضحية لأطماع الجبهة الأم جبهة التحرير الجزائرية التي تحكم في الجزائر مند الإستقلال وتتخد من الجيش الجزائري سندآ لها و دراعها العسكري للإستمرار متغطرسة على اعناق الشعب الجزائري تعبث في خيراته وثرواته كيف تشاء
باستقبالها زعيم الانفصاليين في بلادها اسبانيا لا تهمنا علاقتها مع المغرب اكثر مايهمها ان تبقى عدوة المغاربة الأزلية يجب ان نتعامل اسبانيا بألمثل ويجب ان نطلب من منها ان تخرج من سبتة وامليلية غلا يحق لها ان تستعمرهم لان عهد الاستعمار ولى.
الي السيدة ارانشا وزيرة خارجية اسبانيا هل تستحمرين المغاربة ؟؟ام تضحكين عليهم ؟؟؟ تستقبلون زعيم انفصالي وخاين ومجرم ضد بلد له سيادة ومعترف به عدة قرون وتقولين لا تاثر بوجوده لعلاقة المغرب باسبانيا لا ياسيدة البلد المستعمر الناهي لخيرات بلدان عديدة ستتاثر لانك تنافقين المغاربة وتستحقين بهم مع العل انك تستفدين كثيرا في علاقتك مع المغرب ماذا لو استقبلنا زعيم بوديموس كاطالونيا ؟؟؟؟؟ كيف سيكون ردفعلكم ولكن اعلمي انت والاسبانيين انتهي زمن التبعية ولا نحتاج من لا يحترمنا ولسنا بحاجة اليكم اما الاحترام او لتذهبوا الي الجحيم وخاصة انكم انتم من خلق مشكل الصحراء وتعرفون حقيقة هاته الارض التي استعمرتموها وانها مغربية مائة بالمائة حذاري ايها الاسبان
كيف تجرؤ هذه الوزيرة الإسبانية على التحدث بلسان المغرب. دايرينها قد راسهم و كتقول هاذشي ما عندو حتى تأثبر على العلاقات مع الرباط.
على رئيس الحكومة الاسبانية أن يقدم استقالته فورا بعدما اكتم خبر.دخول مجرم الانفصالي بوليزاريو إبراهيم غالي إلى المستشفى باسم مستعار وباوراق مزورة…من طرف جنرال شنطربحة..وكانت إتفاقية بين. .شنطربحة….ورءيس الحكومة الاسبانية من أجل كتم السر على القضاء الاسباني…وكدلك الشعب الإسباني. ..إبراهيم غالي مطلوب للقضاء الاسباني رئيس الحكومة الاسبانية ..يعاقب على كتم السر على القضاء والشعب الاسباني
بعد استكمال العلاج وخروجه من المستشفى ومغادرة اسبانيا والالتحاق بالمخيمات في نفس الليلة سيلتحق من يرغب في ذلك بالسواحل الإسبانية لإضافة النسل هناك
اسبانيا تكن عداء خفيا للمغرب فيما يخص التقدم والتطور الذي بدأ يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات انطلاق من بناء الميناء المتوسطي وما يعرفه من رواج اقتصادي عالمي نافس الموانئ الإسبانية. جلب استثمارات اوربية كبيرة واختيارهم للمغرب عوض اسبانيا، تحديد المغرب لحدوده البحرية التي تضم جبل الكنوز الذي سيجعل من المغرب دولة غنية ولها كلمتها على المستوى القاري والعالمي نجاح المغرب في تدبير ملف الصحراء وسحب مجموعة من الدول اعترافاتها بالكيان الوهمي وفتح قنصليات مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة وأخيرا اعتراف أمريكا بالصحراء هذا الاعتراف الذي خلط الأوراق السياسية لإسبانيا وزعزع كيانها وبدأت تظهر بعض ردود أفعالها العدائية للمغرب.
من باب الإنسانية يجب معالجته لكن بعد العلاج يجب محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في المخيمات وعلى إسبانيا أن تتحمل المسؤولية كاملة إن هي سمحت له بالرجوع إلى مخيمات العار لأن مكانه مستقبلا هو السجن مدى الحياة أو تسليمه للمغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا تحية لجميع ا المغاربة الاحرار وثانيا مكاين لكور ونا لاهم يحزنون الدرون لضربتو ماشي كرونا وثالثا أسبانيا مبغياش نصفو مشاكلنا في الجنوب باش منفكرووش الشمال
المغرب لا يتعامل بانفعالية ويحسب الف حساب قبل أي خطوة سياسة ذكية رزينة براغماتية وحنكة عالية أضف إلى ذلك المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
Arrêtez de mentir, cette femme est venue au Maroc vous donner des leçons et vous grondez. Elle a humilié votre ministre à Rabat en direct et il ne faisait que baisser la tête. Vous pensez vraiment qu elle vous considère ???
Le jour ou vous libérez vos villes OCCUPÉES on verra
جواز سفر جزائري بهوية مزورة،، خلقوا شعب، قضية، تاريخ و الكل مزور، جنرالات تمادوا في التزوير حتى ساروا يقومون به جهرا نهارا. عطلة صحية لغالي على حساب الشعب و بالعملة الصعبة التي يتقشف الجنرالات على صرفها على الشعب كالزيت متلا.
سبتة ومليلية المحتلتين سوف يرجعون بالقوة الى احضان المغرب الام من اسبانيا الكاثوليكية المجرمة والسفاحة
شوف، يجب وضع النقط على الحروف، اولا أسبانيا تحتل اراضي مغربية بدون شرعية وبدون قانون وهي المسببة في هادا المشكل طبعا مع بنو خرخر وجه الشر ،تانيا لا يعقل ان تتطلب أسبانيا جبل طارق المغربي نفس الشيء مع الأندلس وهي مازالت تستعمر سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهم وجزر الكناري المغربية وفي نفس الوقت تريد شراكة اقتصادية وأمنية وتجارية مع المغرب، هادا لا يستقيم ويجب اولا الاعتراف بمغربية اقاليمنا الجنوبية وطرد العصابة الإرهابية بولي زبال من أسبانيا ومن أوروبا عموما واسترجاع الأراضي المغربية وتقديم اعتدار على الجرائم التي اقترفوها ضد الشعب المغربي في الشمال وتقديم مجرمي بولي زبال للعدالة انادك يمكن أن نتحدت عن سوء تفاهم، نحن لسنا مهبولين او لا نفهم شيئا، حمير؟
يجب على المغرب ان يعلق جميع اللقات المبرمجة مع الحكومة الاسبانية لان هده هي القطرة التي افاضت الكاس و لا يجب التسامح مع هدا ابدا
اسبانيا دولة خائنة تبحث على كل شيء تستفز المغرب وهم من يدعمون البوليزاريو في استقبال اولادهم وتربيتهم وتعليمهم
لماذا ذهب زعيم العصابة للعلاج في اسبانيا؟ ألم يقل عبد المجيد تبون ان الجزائر تتوفر على أحسن منظومة صحية في أفريقيا والعالم؟ ان حبل الكذب قصير وزمن الضحك على الدقون انتهى. أما عن سبب مرض ابراهيم الرخيص ليس هو كورونا ولكن توالي النكسات والاخفاقات وفشل كل المخططات التي رسمها له العسكر الجزائري لزعزعة استقرار المغرب. الدق تم.
هذا يدل علي اعتراف اسبانيا ببولزريو و زعيمها حبا أو من كرها او كان ميتا أو حيا وليس متابعا قضائيا
نحن نحارب الهجرة السرية والأمس تم استضاف رئيس عصابة إجرامية من طرف دولة أوروبية المرجو من الإتحاد الأوروبي التدخل مع أخد الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ احكام قانونية
با سم الله الرحمان الرحيم : ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) صدق الله العضيم .