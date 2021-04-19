"الخارجية" تُفرج عن تعيينات قناصل عامين جدد

أفرجت مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن نتائج الترشيح لشغل المناصب الشاغرة للقناصل العامين.

وهمت هذه التغييرات، وفق اللائحة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، تعيين 25 قنصلاً عاماً جديداً في 10 بلدان، إذ تم تحديد فترة إلحاق المعينين الجدد خلال فترة فاتح يونيو وفاتح شتنبر 2021.

وفي فرنسا، تم تعيين 8 قناصل عامين، وهم صلاح الدين طويس ببونطوار، ومحمد الحراق بباستيا، وزهير جبرائلي بليون، ورجاء بنشجيع بأورليان، ونادية ثالمي بتولوز، وأحمد نوري سليمي ببوردو، وصباح آيت البشير بفيلمومبل، وحبيبة الزموري بليل.

أما في إسبانيا فأشرت وزارة الخارجية على تعيين 5 قناصل جدد، وهم مصطفى صادق بفالنسيا، وإدريس سويسي بخيرونا، وعبد الله بيضود ببالما دي مايوركا، والشرقاوي الشريف ببرشلونة، وسيدي سيدي أباه بإشبيلية.

وفي إيطاليا، جرى تعيين في منصب القنصل العام كل من محمد الأكحل بميلانو، وشفيق الشرقاوي بفيرونا، وليلى النهاري بطورينو، وعبد القادر ناجي بـنابولي.

كما همت حركة التغييرات دولة بلجيكا بتعيين كل من عبد القادر عبدين بالمركز القنصلي لييج، ومصطفى حلتوت ببروكسيل.

وجرى تعيين محمد سعودي في منصب القنصل العام بتونس؛ كما تم تعيين عبد الرحيم شكير على رأس القنصلية العامة للمملكة المغربية بسيدي بلعباس بالجزائر، وصلاح الدين بولحروز في نواذيبو بموريتانيا.

التعيينات الجديدة للقناصل العاملين شملت كذلك تعيين محمد أفريقين بمونتريال بكندا، والمهدي الرامي بإسطنبول بتركيا، وخالد بن الشيخ بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فتحت باب التباري لشغل منصب القنصل العام في شهر فبراير الماضي.