"الخراز " يهدي كتابه الجديد إلى روح "بن تاويت"

صدر حديثا للباحث المغربي المعتمد الخراز، عن منشورات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، تحقيق كتاب “النشر الطيب من منظومة الشيخ الطيب” لمؤلفه الكاتب والمؤرخ والوزير أحمد بن محمد الرهوني التطواني (المتوفى عام 1953هـ).

ويصنف هذا الإصدار ضمن الشروح البلاغية، التي تقوم على شرح نصوص بلاغية أصيلة، حيث شرح فيه أحمد الرهوني أرجوزة الشيخ محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة والمجاز، التي تعد إحدى أهم المنظومات البلاغية العربية؛ وذلك لما حققته من حركية في التأليف والتفكير البلاغيين بالمغرب منذ الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري.

ويقول المعتمد الخراز، في مقدمة الكتاب، إن تحقيقه لشرح العلامة أحمد الرهوني التطواني على منظومة ابن كيران المعنون بـ”النّشر الطيّب من منظومة الشّيخ الطيّب يندرج في سياق الكشف عن هذه الحركية، التي عرفت مستويات وأنماطا مختلفة من التلقي والتفاعل؛ من حفظ وقراءة وتدريس وشرح وتحشية وتعليق واستدراكات وكتابات موازية، لتأخذ بذلك مكانها إلى جانب أمهات المتون البلاغية التي تعاقب المدرسون والمؤلفون على الاعتناء بها، مثل: “التلخيص” لجلال الدين القزويني، و”المطول” لسعد الدين التفتازاني، وغيرهما”.

وينقسم الكتاب، الذي أهداه المعتمد الخراز “إلى روح العالمين المحققين الجليلين: محمد بن تاويت التطواني ومحمد بن تاويت الطنجي، إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يضم تقديما عرف فيه بالشارح أحمد الرهوني، تحدث فيه عن اسمه ونسبه ودراسته وشيوخه ومؤلفاته ووظائفه، ثم ذكر علاقته بمنظومة ابن كيران قراءة وإقراء، بعد ذلك عرف بالشرح، مركزا على عنوانه وتاريخ تأليفه وطبيعته ومصادره وقيمته، ليختم هذا القسم بوصف المخطوطات المعتمدة وتحديد منهج التحقيق.

وتضمن القسم الثاني من الكتاب تحقيق متن كتاب “النشر الطيب” الذي اعتمد فيه المحقق منهجا علميا، يروم من خلاله تقديم النص في صورة أقرب إلى الأصل. أما القسم الثالث فتضمن ملحقا حقق فيه المعتمد الخراز منظومة الشيخ محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة والمجاز، ثم فهارس فنية تخص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والأشعار والأراجيز والأعلام وأسماء الكتب والقبائل والطوائف والأماكن، وهي فهارس من شأنها أن تساعد القارئ على قراءة الكتاب وتساهم في تسهيل البحث في متنه.