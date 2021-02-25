الخزينة تحفز المدينين بالضرائب والرسوم على التسوية

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن قانون المالية برسم سنة 2021 والقانون رقم 20-07 قد تضمنا إجراءات تحفيزية من أجل أداء الديون العمومية.

وأكدت الخزينة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الملزمين المدينين بالضرائب والرسوم وديون أخرى مستحقة لفائدة الدولة والجماعات الترابية، الصادرة قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت إلى غاية 31 دجنبر 2020 غير مستخلصة، سيستفيدون من إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل، شريطة أداء المبلغ الأصلي لهذه المستحقات قبل فاتح يوليوز 2021.

كما تشمل كذلك هذه التدابير، يضيف البلاغ، الديون المترتبة عن سنوات 2019 وما قبلها تجاه الجماعات الترابية.

وأكد البلاغ أنه يمكن للملزمين الأداء بشبابيك القباضات أو بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة أو عبر الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، باستخدام الموقع E-banking أو التطبيق Mobile Banking أو عبر التحويل البنكي.