"الخُضر المغربي" يعلن تبني سياسة إيكولوجية

ترأس محمد فارس، الأمين العام لحزب الخضر المغربي، لقاء تواصليا بمدينة وزان مع عدد من الشباب والنساء والمتعاطفين مع التنظيم السياسي؛ وهو الموعد الذي نظم تحت شعار: “المشاركة السياسية رافعة لأي لمشروع تنموي مستدام”.

اللقاء شكل فرصة قدم فيها الأمين العام لحزب الخضر المغربي جردا لأهم المحطات التي عرفها الحزب منذ التأسيس في نهاية سنة 2010 تحت اسم اليسار الأخضر المغربي، وكذا المرجعية الفكرية للحزب والرامية، حسب المتحدث، إلى ممارسة سياسة إيكولوجية مرتبطة بالعلم والأبحاث والدراسات الميدانية.

وأضاف فارس، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية الرامية إلى التشجيع على المشاركة السياسية، باعتبارها بوابة دخول المغرب إلى نادي الديمقراطية، لاسيما أن المملكة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه، شدد سعيد دحمان، الكاتب الإقليمي للخضر المغربي بوزان، على أن فلسفة الحزب تقوم على الترافع على مشروع بيئي دولي وعالمي وممارسة السياسة بشكل مغاير، متمنيا أن يسهم التنظيم السياسي في إضفاء لمسته والدفاع عن قضايا البيئة وضمان حق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وخيرات الوطن.

وتوج اللقاء بتأسيس فرع لحزب الخضر المغربي، حيث أسفر عن انتخاب سعيد دحمان كاتبا إقليميا تنوب عنه غزلان كبايبي؛ فيما آلت منصب المقررة إلى فاطمة الزهراء الصادي، وعادل المشرافي أمينا للمال، ينوب عنه خالد مهرير، بالإضافة إلى انتخاب كل من رشيد فتحون وخديجة دحمان وهند بنطاهر وشهيدة كسيكسو وشادي شاهد وهناء الطك مستشارين.