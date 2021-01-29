الخطاب ينصح حاجب: المغرب ليس جنة أو جهنم .. والبلاد تحتاج تضحيات

وجه حسن الخطاب، المعتقل السلفي السابق، مجموعة من “رسائل النصح” إلى محمد حاجب، المعتقل بدوره ضمن قضايا الإرهاب والتطرف، على ضوء الاتهامات التي يُكيلها لمؤسسات البلد، داعيا إياه إلى احترام “حرمة الأشخاص”، وعدم سبّهم والإساءة إليهم.
وأفاد الخطاب، من خلال شريط مرئي، بأن “بعض الرويبضة هاجموا هذا البلد الأمين، ومؤسساته ومقدساته، بشيء من الكذب والافتراء، حيث زعموا أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات، ومنهم من طلب اللجوء السياسي إلى أوروبا”.
وأوضح أمير تنظيم جماعة “أنصار المهدي” التي تم تفكيكها سنة 2006: “الوطنية لا تباع ولا تشترى، فإذا كنت مسلما تزعم أنك على منهج رسول الله، وأنك اعتقلت وابتلاك الله عز وجل، كان من الواجب أن تصبر وتحتسب، لكن أن تقيم الدنيا وتقعدها على أساس تعويض مادي أو غير ذلك فأعتقد أن هذا من سوء المنهج وسوء فهم المرحلة”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا: “فمن باب النصح لهؤلاء الشباب والرجال، وحتى النساء، نقول لهم إن هذا البلد على مر التاريخ ظل بلد انفتاح وتسامح، يجمع في طياته مجموعة من المكونات العرقية والإيديولوجية، وفيه مختلف الألسن والثقافات التي تعايشت على مر التاريخ، وشاءت الأقدار أن يبقى على المنوال نفسه”.
وأورد المعتقل السلفي السابق: “محمد حاجب يعرفني وأعرفه، فقد عرفني في المحنة، وعرفته أيضا في المحنة، لكن أعاتبه كأخ أكبر على تلك التصريحات التي تخرج أحيانا عن لباقة النصح، لمّا يقوم ويطعن في أشخاص، ويسب أشخاص معينين”.
“لست محاميا لأحد، ولكن من باب النصح والأخلاق أننا لا نتعرض لأشخاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ والبعض منهم مات فيسب، والميت له حرمة، كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولتُسألون عما كانوا يعملون”، يستطرد الخطاب.
وأضاف المعتقل السابق: “مازالت أتذكر لما أتوا بي من السجن المركزي بالقنيطرة، فوجدتك أمامي في سجن سلا 2، برفقة عبد القادر بلعيرج، حيث توطدت العلاقة بيننا، وكنت تقول إنك على منهج السلف، ومنهج أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة لا يسبون الأشخاص، ولا يعيّرونهم بالألفاظ النابية، بل قال الله عز وجل فيهم: ‘ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين’، وقال الله فيهم أيضا: ‘وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم'”.
وأشار الشريط المرئي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن “الرسول لم يكن سبابا ولا لعانا، ذلك أن النبي يقول إذا كنت مظلوما فارفع مظلوميتك”، موردا: “اشك فهناك مؤسسات داخل البلد، واشك إلى الله؛ لكن أن تتعرض بالشتم.. لا أحاكم أحدا لكنها نصيحة من أخيك الأكبر، وقل فيّ ما تشاء، فأنا أتتبع كلامك وكلام الناس الذين يدغدغون العواطف خطوة خطوة وكلمة كلمة، وإذا كان معك الحق قلنا معك الحق، وإذا كان معك باطل قلنا خالفت هنا وأحسنت هنا”.
وأكد المعتقل السياق أن ذلك يندرج ضمن “واجب النصح كمواطن في هذا البلد”، ثم زاد: “الآن كنْشوفو الحرب من برا والداخل.. ميمكنش نسَكتو على الباطل، يلا كان كلامك حق حنا معاك أخي، لكن أن يكون كلاما باطلا، وتتعرض بالسب والشتم والإهانة لشخصيات عامة داخل البلاد أو شخصيات سياسية… حيث قال الله عز وجل في حق بني آدم في سورة الإسراء: ‘ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا'”، ومضى مسترسلا: “تتجرأ على سب أشخاص، ونزع الآدمية منهم، وإعطائهم صفات الحيوانات والأوباش، أهذا منهج السلف في النصح؟ لا ليس كذلك.. أعرفك جيدا، وأن ما حملك على ذلك لعله ضيم، لكن كلنا لدينا ضيم في بيوتنا، ومع أولادنا، وزوجاتنا، وإخوتنا، وعائلتنا، وبلادنا، لكن ذلك لا يعطيني الحق في قذف وسب الأشخاص”.
وختم المتحدث الشريط بالقول: “لم يأخذوا العبرة من التاريخ، فقد تخاصموا مع البلاد، لكنها احتضنتهم، فمنهم من كان وزيرا أولا مثل اليوسفي رحمه الله، لأن هذه بلادنا، والمطلوب أن نمنحها حتى دمنا، ولا نعطي الفرصة للآخر، فجلالة الملك كانت له الجرأة لكي يقول كانت هناك خروقات في تدبير الملف”، خالصا: “المغرب ليس جنة ولا جهنم، لكنه أفضل بكثير من مجموعة من الدول التي تعرف انتهاكات بالجملة، ولا أحد يجرؤ على قولها، فلماذا يقع هذا في المغرب الآن؟”.
المغرب هي جنة الدنيا وانتم ايها الارهابيون كنتم تريدون ان تحولوها الى جهنم ففشلتم في مسعاكم بفعل اليقضة الامنية المغربية التي لا تستطيع اي شرطة في العالم ان تضاهيها في مكافحة الارهاب،
Cette personne comme les autres islamistes avec ou sans barbe cherchent à vivre sans travailler ils sont des commerçants de la religion ils arnaquent la société et l Etat pour eux le paradis est sur terre ils mangent et s
habillent chicos – des belles djellabas – se marient avec plusieurs femmes parfois des petites filles- souna comme ils disent- vivent comme des riches sans jamais savoir d ou vient l argent LA FLOUSSE La religion est entre la personne et son dieu personne n a besoin de vous vous etes des PARASITES!!laissez les gens tranquilles
قبل التضحيات، البلاد تحتاج التخلص من “الإسلمنجيين” و “الإخونجيين” و “السلفنجيين”.
علاش ولينا تنشوفو الدواحش بكثرة في الصحافة المغربية ؟هل سيطر الوهابيون على إعلامنا ؟علاش مانشوفوش أطباء وعلماء ومفكرين ومناضلين ينورون عقولنا
الواعرين تايصنعو في اللقاحات وتايطوروه باش انقدو البشرية نتوما كالسين تابعين السب والقذف والاخلاق المزيفة وترسلون من اردتم الى الجنة والباقي الى النار…امة فاشلة في جميع المجالات….!!!!!
لا ثقة فيكم، حجيب استمعت لبعض كلامه في الفيديوهات التي ينشر، مستواه منحط و لا يفقه أي شيء، لا في السياسة و لا في الدين. كنت اتعجب كيف يمنح الاوروبيون اللجوء لمثل هؤلاء.
عانيت و اسرتي منذ السبعينات و الى حدود نهاية الثمانينيات بفعل انشطة اخوتي السياسية و عشت في حي يعج بجميع صنوف المعارضين للحسن الثاني رحمه الله، كان حينا يأوي راديكاليين يساريين و اعتقل الكثير منهم و فر آخرون إلى أوروبا و حصلوا على اللجوء، لكن على الأقل اولاءك كانت لهم قضية و ثقافة…..ورغم كل هذا لم نتبع أي تيار أو حركة، ولم نسب أحدا و لم نكره أحدا رغم ماقاسيناه فقط لأننا اخوة لاجئين و لم نشارك في أي عمل….و رغم ذلك لم نحقد على احد و لم نتعاون مع احد…….اما هؤلاء، فقاموسهم لا اخلاقي و أفعالهم مضرة بالوطن.
نحن هنا صامدون رغم كل النواقص و لن ننزل لهذا المستوى و لن نعمل ضد بلدنا!!!!
لماذا تعطي الدولة كل هذه القيمة لهذه المخلوقات بأنواعها الجاهلة و الأكثر جهلا. متى درس و أين درس و ماذا درس هؤلاء غير الحفظ الغبي و التكرار. عن أي سلف يتحدثون و هم من العامة الأمية، هل يقارنون أنفسهم بالصحابة أم بالخلفاء و هم لا يستطيعون جمع صفحة واحدة من عصارة عقولهم الصغيرة غير ما خفظوا كالببغاء و أناهم المنتفخة و كأن الوحي كاد أن ينزل عليهم. كيف سيسيرون مجتمعا و هم لا يفقهون حتى في أبجديات الحساب فما بالك بتسيير اقتصاد أمة بأكملها.
على ما يبدو انهم اكرموك بالذهب والفضة والمجوهرات.لقد اصبحت تتكلم مثل الشيخ الفيزازي.
المغرب سيكون جنة عندما ينظف من الطفيليات الوهابية والاخوانية التي تعرقل كل خطوة للتقدم.
من علامات الارهاب الجلباب واللحية وتوبة الخطاب وهو بهذا المظهر يستدعي الشك والحذر خصوصا ان من شب على شيء شاب عليه .
المغرب وشمال افريقيا كان في عهد الامازيغ جنة وقبلة لكل من هب ودب حتى جيئتم ايها الاعراب شيوخ النكاح والارهاب والخراب وقطع الطريق والصعلكة فحولتم البلاد الى جهنم وحضيرة ومستنقع لكل الموبقات والجهل والخرافة. يقول ابن خلدون “وإفريقية والمغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو سُليم.. عادت بسائطه خرابا كلها..”.”العرب إذا تغلّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. والسبب في ذلك أنهم امة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة. أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث “. صدق ابن خلدون العظيم
كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولتُسألون عما كانوا يعملون”،
شقلبت المعنى بهذا الخطإ المطبعي…اللام في “ولتسألون”….
لاثقة في أقوالهم تذَكَّروا صُلح الحُذيبية ،تَذَكَّروا التحكيم للمصاحف زمن مُعاوية كلامهم حبر عل ورق ،إنها التقية لاشيئ غيرها لحظة الضعف إلى أن تتقوى الشوكة …يجبُ القضاء عليهم نهائيا و نعود إلى إسلام أبائنا المتسامح هؤلاء لا إيمان ولا عهد لهم…فعندما تعطون قيمة لهؤلاء شيطانهم يوهمُ لهُم أنهم على حق مبيين… لوْ أُتيحت لهؤلاء الفرصة إنتهى وجودنا وضحكنا ونصبح مثل الخمير الحُمْر في كامبوديا أوأكثر على طريقة داعش
أنتم دنس على البلاد ، أنتم نجس لدرجة أن مدحكم نفسه هو نجاسة في حق بلادنا ، تبحثون فقط عن مصالحكم بمنهج النفاق تكفرون وتسبون وعندما ترون مصلحتكم تنقبلون 180 درجة كما فعل أبو حفص والفيزازي وبنو أعمامكم في العدالة والتنمية ، لا مكان للسلفيين ولا الاسلاميين في هذا البلد ، أنتم أورام سرطانية تنخر جسد هذا البلد
السلام عليكم.ارهابي ينصح ارهابي مثله بالرغم من أن كلامه فعلا منطقي ولكن هذا مجرد تقية حتى يصلوا إلى مرادهم كما يقول المثل يتمسكن حتى يتمكن. يجب الحدر منهم إلى أقصى درجة لأن من شب على شيء شاب عليه ولا يمكن أن تغير ما شاب عليه كل واحد بين ليلة وضحاها
الجلابة مغربية و ليست إيطالية. و اللحية سنة رسول الله…إذن تسب تاريخك و ثقافتك و دينك.
مع الأسف أغلبية المعلقين أصحاب عاطفة عاصفة.
بارك الله فيك ياشيخ وجزاك الله خير الجزاء…..
بعض المعلقين ينشرون الكراهية بحقدهم الدفين، ليس كل من له لحية كما يظنون، يا رب سلم،
كثير من المعلقين يطعن و يسب بغير علم و الله المستعان. و هذا لجهلهم بمعنى المصطلحات . فصاحب هذا الشريط لا صلة له بالسلف او السلفية . فالسلفية هي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم و صحبه فهي الدين الصحيح و الوهابية نسبة لمحمد بن عبدالوهاب فهي كذلك لك تأتي بدين جديد و انما اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه. و من أسس هذه الدعوة هو عدم تكفير الناس بسبب ارتكاب كبيرة من الكبائر و عدم الخروج على ولي الامر . و صاحب الشريط منهجه نفس منهج الذي قام بنصحه . فكان اولى له ان يتوب مما ارتكب و يعلن توبته و ليس استغلال حلم الدولة و الحقوق المخولة له ليلبس على الناس.