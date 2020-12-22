الخطوط الملكية المغربية تعزز الرحلات الداخلية‎

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) أنها ستعزز، ابتداء من الـ25 من شهر دجنبر الجاري، شبكة رحلاتها الداخلية، حيث ستقوم بإعادة تشغيل الخط الرابط بين الدار البيضاء وزاكورة بمعدل ترددين اثنين في الأسبوع (الاثنين والجمعة)، بالإضافة إلى رفع وتيرة تردد الرحلات نحو ثلاث وجهات.

وأوردت “لارام”، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها قرّرت تقوية الربط بين الدار البيضاء وورزازات ليمر من 3 إلى 5 ترددات في الأسبوع (الاثنين والثلاثاء والجمعة بترددين والسبت)، وتعزيز الخط الرابط بين الدار البيضاء والراشيدية ليصل إلى 4 ترددات في الأسبوع عوض 3 (الثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد).

وسيُعزّز الناقل الجوي الوطني الربط بين الدار البيضاء والداخلة، يضيف المصدر سالف الذكر، ليصل إلى 3 ترددات في اليوم خلال فترة رأس السنة، مؤكدا أن الشركة رفعت من عرضها على هذا الخط لتغطية الطلب الكبير ولمواكبة الدينامية المتميزة لهذه الوجهة السياحية.

وقد أصبح برنامج الرحلات الداخلية يضم 15 خطا منتظما بمعدل 76 ترددا في الأسبوع. ويظل هذا البرنامج قابلا للتغيير التدريجي، حيث تعمل الشركة على تحيينه وملاءمته وفق تطور الطلب، يورد البلاغ.