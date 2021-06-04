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‫تعليقات الزوار

8
  • oujdi
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:22

    هناك خطأ في الكاريكاتور…ينقص الاسباني كلب الحراسة من نوع شيواوا….كلب يسمى عسكر بوخروبة

    7
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  • مراقب
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:25

    راه خاص من هنا الفوق أي عدو خارجي إلا بغا الصلح، خاص يكون إعتراف إجباري بمغربية صحرائنا كيف فعل ترامب. وداك الخطابات المزعبلة معدنا منديروا بيها مقدرتيش على هاد القانون مرحبا التعامل يكون أقتصادي مثلا الصادرات المغربية تباع بأثمنة باهضة، خاص بلادنا تنفتح على أسواق خارجية أخرى و ترخص معيشة فبلادنا.

    5
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  • الاندلسي
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:33

    المغرب مملكة عريقة واسبانيا مملكة عريقة وتاريخ البلدين مشترك وبينها مصالح قوية لا يمكن ابدا ان يخسروها لاجل سواد عيون زعماء الجمهوريات الوهمية.الحكمة ستتغلب والرسالة وصلت الى الاسبان والقادم ان شاء الله سيكون خير.ويبقى الحل والضربة القاضية للاعداء هي المصاهرة بين المملكتين كما كان يفعل الملوك لتفادي الحروب وتقوية مملكاتهم .

    4
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  • مغربي من ألمانيا
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:40

    كاريكاتير معبًر اكثر من كتاب بأكمله

    3
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  • يونس
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:50

    افظل رد على أنظمة جيران السوء اسبانيا والجزائر هو أعطاء المغاربة حقوقهم وصيانة كرامتهم وانتهى الكلام

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  • عن الوفاء
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:51

    #تعرضك للخيانة هو بمثابة قطع ذراعيك، يمكنك أن تسامح لكن لا يمكنك عناقهم# قولة المفكر ليو تولستوي

    0
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  • يونس
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:54

    دير الرزة بلاصة الطربوش و غادي افهمو مزيان تلك الايام سنداولها

    0
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  • عادل القنيطرة
    السبت 5 يونيو 2021 - 00:57

    خاصنا غير واحد عشر سنوات باش نوليو نصنع سلاحنا … المخطط في طور الإنجاز مع الولايات المتحدة الأمريكية…من بعد غدي يجي الخساب مع بورقعة الجيعان الشرير…

    0
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