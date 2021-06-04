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تعليقات الزوار8
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هناك خطأ في الكاريكاتور…ينقص الاسباني كلب الحراسة من نوع شيواوا….كلب يسمى عسكر بوخروبة
راه خاص من هنا الفوق أي عدو خارجي إلا بغا الصلح، خاص يكون إعتراف إجباري بمغربية صحرائنا كيف فعل ترامب. وداك الخطابات المزعبلة معدنا منديروا بيها مقدرتيش على هاد القانون مرحبا التعامل يكون أقتصادي مثلا الصادرات المغربية تباع بأثمنة باهضة، خاص بلادنا تنفتح على أسواق خارجية أخرى و ترخص معيشة فبلادنا.
المغرب مملكة عريقة واسبانيا مملكة عريقة وتاريخ البلدين مشترك وبينها مصالح قوية لا يمكن ابدا ان يخسروها لاجل سواد عيون زعماء الجمهوريات الوهمية.الحكمة ستتغلب والرسالة وصلت الى الاسبان والقادم ان شاء الله سيكون خير.ويبقى الحل والضربة القاضية للاعداء هي المصاهرة بين المملكتين كما كان يفعل الملوك لتفادي الحروب وتقوية مملكاتهم .
كاريكاتير معبًر اكثر من كتاب بأكمله
افظل رد على أنظمة جيران السوء اسبانيا والجزائر هو أعطاء المغاربة حقوقهم وصيانة كرامتهم وانتهى الكلام
#تعرضك للخيانة هو بمثابة قطع ذراعيك، يمكنك أن تسامح لكن لا يمكنك عناقهم# قولة المفكر ليو تولستوي
دير الرزة بلاصة الطربوش و غادي افهمو مزيان تلك الايام سنداولها
خاصنا غير واحد عشر سنوات باش نوليو نصنع سلاحنا … المخطط في طور الإنجاز مع الولايات المتحدة الأمريكية…من بعد غدي يجي الخساب مع بورقعة الجيعان الشرير…