الداخلية الإسبانية تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب‬

أكد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، اليوم الجمعة، أن أكثر من ستة آلاف و500 شخص من حوالي ثمانية آلاف دخلوا ثغر سبتة المحتل بشكل غير نظامي منذ الاثنين الماضي قد عادوا بالفعل إلى المغرب.
وأفاد مارلاسكا، في مقابلة مع قناة “كوب” الإسبانية، أن الوضع في مدينة سبتة المحتلة يوم الجمعة “طبيعي” مقارنة بما حدث في الأيام السابقة، كاشفا أن معظم القاصرين الذين دخلوا المدينة كانوا هدفا لطلب العودة إلى أحضان عائلاتهم.
واعتبر المسؤول الحكومي الإسباني أن “ما حدث في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي لم يكن أزمة هجرة؛ بل انتهاك للحدود”، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، قال مارلاسكا إن 30 مهاجرا قد تمكنوا من الوصول في الساعات الأخيرة قفزوا بشكل غير نظامي من السياج المحيط بمدينة مليلية المحتلة، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات المناسبة في حق هؤلاء الأشخاص المعنيين، وإذا طلبوا الحماية الدولية ولم يستوفوا المعايير، فستتم إعادتهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة الحالية بين بلده وبين جاره الجنوبي هي نتيجة لاستقبال زعيم “البوليساريو” بأحد مستشفيات إسبانيا بهوية مزورة، قال وزير الداخلية الإسباني: “جميع القرارات تتخذها الحكومة، وفي هذه الحالة، تصرفت بالضرورة لأسباب إنسانية”.
وشدد المسؤول الحكومي الإسباني على أنه “لفتة إنسانية بهذه الأهمية لا يمكن لأحد أن يتصور حدوث مثل هذا الرد، حيث يمر القاصرون إلى بلادنا في ظروف محفوفة بالمخاطر”.
واعتبر المتحدث ذاته، في المقابلة التي أجراها مع القناة الإسبانية سالفة الذكر، أن العلاقات مع المغرب “وثيقة” و”أخوية”، وأنهم يمرون بـ”لحظة خلاف”؛ لكنه كان مقتنعا بأنه “مع العمل الهادئ والجاد الذي نعمل على تطويره، سيكون الأمر “موجزا”.
المغرب دركي اوروبا و سوف يبقى كذالك. على المسؤوليين تغيير الواقع الاجتماعي الداخلي للبلاد و ليس طلق العنان لمهاجرين غير شرعيين على سبتة المحتلة. اظن ان المغرب في موقف لا يحسد عليه و سوف نرى دول تغير سياستها تجاه المغرب. التغيير يجب لن يأتي من الداخل.
رسالة لكل داعمي مقُولة او نكثة’خاوة خاوة’.. فجيران السَّوْء والخُبث والغذر ينتشون الآن بكل اطيافهم لهجوم واصطفاف الاتحاد الأوربي ضد المغرب (البلد الأمة)… فرأس الأفعى وشيطان الكُفر هو السبب المباشر لتحريض كل الأمم على المغرب… لكن لا الاستعجال فدوركم قادم ان شاء الله لامحال.. بعد الصحراء ستاتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية… وكما يُقال، الشهية تأتي مع الاكل.. سيأتي الدور على اراضينا المسروقة والممنوحة لكم… سيُرفع العلم المغربي فوق رؤوسكم غصبا عنكم في تلمسان ووهران وتندوف… مهما قلتم وحرّفتم التاريخ ونسبتم كل شيء مغربي للجزائر كالكسكس والقفطان والطاجين وابن بطوطة وناشر الإسلام في أوربا ومستكشف أمريكا انه جزائري… فالأصيل يبقى أصيل واللقيط يبقى دائما لقيط…
على المغرب ان يرجع الافارقة ايضا من حيث اتاو. وايضا ارجاع كل الاجنبين الغير المقيمين بصورة غير شرعية . وسدات مادام . وزيرو السمطة على الحدود من الجهتين . وهادي فرصة للاسبانيبن اقظر ارجعو الحراݣة القدام لي بلا وراق . تبا لاسبانيا ومن يساندها.
يجب مقاطعات المنتوجات الاسبانية .
من عار ان تغامر الولة سياسيا مع دولة أخرى بشبابها الفقير انه قمة الظلم والفساد والجهل والغباء
هادشي كامل جابو قلت ما يدار .افتحوا الحدود امام السياح لبريطانيين .اسبانيا تستغل غياب المغرب من سوق السياحة لتحقق ارباحا خيالية خلال هذا الصيف .الحرب الاقتصادية اقوى سلاح ضد بورقعة .
اللي محيرني هو هاد المسؤولين دالمغرب واش عندهومشي ضمير ولا لعقل بما انكم فتحتو للشباب دخل و والمشكل ديال الاطفال عي الكارثة العظمى بالنسبة للنظري انا اعترف بدولتي هي تكون مسؤول وقادرة على توفير العمل والعيش الكريم للشعب وللاسف الشديد حبيبنا المغرب فيه ثروة بشرية هاءلة لكن لا عمل لاصحة لا تعليم هاذا هو المشكل يجب اعادة النظر والتفكير في هاذا الشعر والا سياتي يوم عليكم والمرجو من العداىة لا تنمية الرحيل الى مزبلة التاريخ ارحلو
المغرب ليس بلد لتكديس المهاجرين الافارقة و العرب و غيرهم ممن يطمحون للعبور للضفة الاوروبية عبر المدن المحتلة قد نتفهم قبول المغرب بعودة مواطنيه المغاربة لكن لا افهم لماذا سيقبل عودة مهاجرين غير مغاربة الاولى ان تقبلهم اسبانيا رغما عنها كما يقبلهم المغرب على ترابه
ماكاين لا أخوة ولا جيران ولا عبو الريح….إسبانيا استقبلت وساندت عدو المغاربة الذي يحمل السلاح في وجه المملكة المغربية…إذن فإسبانيا تصنف في خانة أعداء المغرب…انتهى الكلام.
ورطتهم جارة السوء حتى الأذنين استقبال الإرهابي الرخيص عمل انساني و عدم قبول مغاربة دخلوا ارض اجدادهم ولم تكن في يوم من الايام اسبانية بل مستعمرة يسميها وزير داخليتهم بالغزو او الهجرة الجماعية بل هي لتنبيه الاسبان أن المغرب يوجد في فم المدفع لصد آلاف بل ملايين البشر لغزو اسبانيا و اوروبا في وقت وحيز وآنذاك يستعملون الغازات السامة لإبادتهم كما فعلوا سابقا مع اجدادهم شمال المملكة و يستعدوا الردود الافعال الدولية. يجب على المغرب تغيير علاقته مع الحلفاء القدامى لأنهم ظهروا على حقيقتهم الأصلية والبحث عن حلفاء جدد يمكن الوثوق فيهم.
احنا معندناش وزير الدفاع يخرج و يرد على وزيرة الدفاع د اسبانيا !!! و زير الداخلية يرد على زميله في اسبانيا!!! و رئيس حكومة حتى هو يرد عليهم !!!! ا المهم الشوهة و صافي … لي بقا فيا انا هو دك الرضيع الذي انقذوه من الغرق و صورته غزت كل وسائل الاعلام العالمية. شوهة شوووووووهة
انهم يعلمون بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فمغرب اليوم. لا ننكر أننا لدينا مجموعة من المشاكل الداخلية التي نواجهها ولكننا في الطريق الصحيح. ما يحبطهم و يصيبهم بالخوف هو قوة المغرب الدبلوماسية والمخابراتية، فلا أحد يعلم كيف كشف المغرب سرهم و كيف أضهر صورة جواز ابن بطوش، لهدا فهم متأكدون أن للمغرب المزيد من أوراق الضغب و المعلومات الحساسة التي سيستعملها وقت الحاجة إليها. يجب علينا كشعب أن نتحد ضد أي عدو خارجي للمملكة، ففي الاتحاد قوة و في التفرقة ضعف.
المغرب قبل كل شيء ولا غالب إلا اللع