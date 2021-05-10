الداخلية ترصد خروقات التعمير ضواحي البيضاء

شرعت المصالح التابعة لولاية جهة الدار البيضاء ووزارة الداخلية في تطبيق إجراءات صارمة لمحاصرة ظاهرة البناء العشوائي بضواحي العاصمة الاقتصادية، بعد إنجاز تقارير تبرز خطورة هذه الظاهرة.

وأوفدت وزارة الداخلية لجنة مختصة سيكون من مهامها تحديد المسؤولين عن استمرار هذه الظاهرة، التي استمرت سنوات عديدة، خاصة بمنطقتي مديونة والنواصر.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن مديونة تظل من المناطق السوداء، التي تحتضن منشآت صناعية عشوائية، ساهم منتخبون كبار في إنشائها بعيدا عن أعين الرقابة الإدارية المركزية.

وتحتضن منطقة مديونة مستودعات عشوائية، ستجري لجنة محاصرة البناء غير القانوني تحقيقات حولها لكشف المتورطين فيها بشكل مباشر، الذين يقومون بإكرائها لأشخاص وشركات قصد استغلالها في عمليات تجارية وصناعية، دون توفرها على الشروط القانونية ومعايير السلامة الضرورية.

وصدرت تعليمات صارمة من الإدارة المركزية إلى أعضاء اللجنة لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في جرائم التعمير، خصوصا أن فريق التحقيق يتوفر على خرائط وصور جوية للمناطق المستهدفة في النواصر ومديونة. وتظهر هذه الصور بنايات عشوائية تعود إلى منتخبين أو موالين لهم.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ومن بين المستجدات التي أتى بها هذا القانون تلك المتعلقة بإغلاق الأوراش، ووضع دفتر خاص بالورش يتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تتيح للمهنيين ضمان متابعته.

ويتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير التي تعطي صلاحيات واسعة للمتدخلين.