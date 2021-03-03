"الداخلية" ترفض تعديل القاسم الانتخابي .. و"البيجيدي" يخرج من الإجماع الحزبي

في تطور لافت بشأن التعاطي مع تعديل فرق المعارضة وجزء من الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والهادفة إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو الأمر حاليا، رفضت وزارة الداخلية التعديل.
وبعدما رفضت الحكومة التعديل، صوتت على المقترح الذي تقدمت به كل فرق المعارضة والأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية بـ29 مقابل اعتراض 12 نائبا ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي.
وعلمت هسبريس أن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، قد طالب برفع الاجتماع للتشاور مع قيادته السياسية، مبررا ذلك بكون الأغلبية لا تملك الحق في التصويت ضد الحكومة؛ وهو المطلب الذي رفضه هشام المهاجري، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وكشفت التعديلات التي وضعتها الفرق البرلمانية على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات عن مطالب هذه الفرق مجتمعة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من المعارضة التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي.
وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وبعد نقاشات واسعة بين فرق المعارضة، جرى الاتفاق على تقديم تعديلات فرق ومجموعة المعارضة منفردة؛ إلا تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي، فقد تم تقديمها مجتمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وبررت الفرق البرلمانية تقديمها للقاسم الانتخابي بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
انا مسرور بقرب الانتخابات. لانه موعد رحيل البيجيدي.
لكن حذاري فإن البيجيدي يجيد التباكي والمظلومية ويتقن أدوار الضحية. سيخرج المتهم ويقول: هناك تماسيح وتشاميخ وتجافير.. تحارب الإصلاح.إياكم أن تصدقوهم!
مع انني… أومن ان الاحزاب كلها خرافات في خرافات….لكن لاول مرة احترم الاصالة و المعاصرة… لمحاربة الريع الحزبي و د شبيبات لي ف الاصل اصبحو خرفان ووليدات الفشوش لتقلد المناصب و تقاسم الكعكة…. اما الباجدة مالين الدين و الافلام و التباكي… فاقسم بالله كمواطن انني لن اصوت عليهم ابدا… كشاب عشر سنوات ضاعت… لا سياسة لا تقدم لا والو… و تا الدين ممطفرينو فيه
قرار صائب من حزب العدالة و التنمية …. يريدون بلقنة البرلمان و اضعاف مكوناته مما سيفرز لنا برلمانا بدون جدوى مكون من 34 حزب …. لا للبلقة رغم مقاطعتنا للإنتهابات و أقول لأحزاب العثماني و أخنوش و وهبي و لعنصر و لشݣر و ساجد و بنعبد الله و منيب و زيان
#ارحلو رغم تحفظي و احترامي للدكتورة نبيلة منيب الشجاعة
سيقود تحديد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين وليس الأصوات المعبر عنها إلى المزيد من تشضي المشهد السياسي المغربي، وإلى زيادة العبث الى العبث الموجود حاليا. طبعا ليست سبة الانتماء لحزب العدالة والتنمية، لكنني لا انتمي له فقط اريد ان اقول ان الأحزاب بذل العمل لتأطير المواطنين وتكوين قواعد ناخبة صلبة يلحؤون لبهلوانية التصرف في القاسم الانتخابي وحدف العتبة. والله حتى خرفاة احمادي بلاتي حتى يولي البرلمان لحال جامع لفنا ها لعاب الحناش هامولات الكارطة ها العشاب الصحراوي……
واخا ناس اكونو ضد العدالة انتم جعلتونا نكونو معاهم لأنه لا يمكن يوميا تنزلو مقالات تبخس هذا الحزب اللعبة ديالكم واضحه عرفناكم خدامين مع السيد أفريقيا
انشري يا هسبرس
مع انني لا انتمي لأي حزب ولا اصوت لاحد فان هذا الاخوانيين هم اكبر كارثة تسلطت على هذه البلاد فإلى مزبلة التاريخ يا الباحدة عشنا معكم أسوأ 10سنوات في تاريخ المغرب منذ الاستقلال
هذه بداية نهاية العدالة و التنمية، لن تحلموا ابدا بالعودة الى الحكومة، قد امضيتم فيها وقت كثير، اكثر مما تستحقون
كان على الإسلاميون في المغرب أن يقدموا إستقالتهم من المحكومة مندو زهان بعيد، لكن نهم فضلو الخنوع والإنبطاح من أجل إستمرار في مناصب محكومية.
في بعض الاحيان أكاد أصيب بالدهول كم كنت مسرورا حينما أعلن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم 9 مارس 2011 عن وضع دستور جديد للبلاد آنذاك كنت مشتاق لرئيت هذا الدستور على أرض الواقع وتمت إجازته من طرف الشعب المغربي بأغلبية مطلقة وذالك يوم 1 يوليوز من نفس السنة . .لتأتي انتخابات يوم 25 نونبر من نفس السنة كذالك بالبرلمان الجديد وبعد اخد ورد تم تشكيل الحكومة التوافقية والمغاربة ينتظرون التفعيل لمظامين الدستور لتنزيل بنوده إلى ارض الواقع وخاصة العدالة الاجتماعية والحكامة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن لاشيء من هذا القبيل .واليوم أمامنا شيء آخر وهو في اعتقادي العودة إلى الخلف بدل السير إلى الأمام. والسلام تحت جميع التحفظات.
أيها الميزان،مهمتك وزن و محاصصة الكيف!لا نريد حرب بارونات الحشيش!السلم الأهلي بين يديك و كفتيك “الأمينتين”!
أيها الجرار،عجلاتك الثقيلة مناسبة لحرث الكيف في تربة كتامة السجيلية الثقيلة!
أيها الكتاب،أوراقك السياسية البيضاء مؤهلة لتدوين حسابات الكيف و مداخيل الحشاشين التحشيشية!
أيها المصباح،لقد أنرت بما يكفي طريق الباحثين عن التقاعد المريح!الآن ستنير طريق الحشيش والحشاشين إلى الملاذات الضريبية والتبييضية!
أيها الأسد،زئيرك مناسب لحراسة مزارع الحشيش من المتطفلين من المسحوقين!الكيف حق حصري للحشاشين السياسيين!
أيتها الحمامة،أجنحتك خفيفة ومنغرسة في أركان السلطة!أجنحة لائقة للتوزيع و الاستطلاع والتدخل الحشائشي الخفيف والسريع!
أيتها الوردة،أنت مناسبة للتمويه عن مزارع الكيف!يمكنك الاندساس بين الأعشاب و الحشائش لتضليل الأقمار الصناعية!كيم يونغ أون يستعمل المطرقة والمنجل لتضليل العالم حول حشائشه ومزارعه النووية!لديك قرابة و قطيعة عائلية مع المنجل والمطرقة!
أيتها الشمعة،أنت قوة احتياط لحرق المزارع الحشائشية لطمس المعالم التكييفية عند أول تفتيش مفاجئ من طرف الوكالة الدولية للطاقة الحشحشية!
هذه بداية بلقنة المشهد السياسي وتعدد الاحزاب داخل الحكومة التي مافتئ الاحزاب ومعها المحللين السياسيين يحاربونها وينتقدونها. ام فقط حرب انتخابية لابعاد الاحزاب الاولى عن الهيمنة وضمان المكانة الاولى لتغيير المشهد الحزبي والسياسي والسيطرة من طرف الحزبين الاولين ؟ وبعدها الرجوع الى اصل العملية؟ هل هو فتح الباب للتلاعب بعدد الاصوات المحصل عليها رغم عدم تصويتها علما ان اللوائح دائما تشوبها عدة شوائب الوفاة وغيرها؟
ماذا لو العدل و الإحسان طلب من منتسبيه التصويت لصالح العدالة والتنمية ….
Pas besoin d’elections juste distribuer les sieges entre les parties. Les parties ont montre leur vrai visages. Je suis pas avec PJD mais je suis pour un processus democratique
العدالة و التنمية خاسر في الإنتخابات و لن يحقق حتى العتبة إذا إحتسب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين.
العدالة و التنمية يجتهد في حصد الإنتخابات بالتحايل و بعدها توزيع الغنائم من المناصب فقط و لا يهتم لخدمة الشعب و لا يتحمل المسؤولية.
حزب الغدر و النفاق
إلى مزبلة التاريخ يا حزب العدالة و التنمية من الآن صاعدا لا ثقة في الديماغوحية و لا ثقة في الشعبوية و لا ثقة في كل الدكاكين السياسية على الرغم من تبديل جلدها، سنقاطعكم جميعا كتعبير جلي بأنكم مسگييين بمعرفة وحدة لا تهمكم سوى مصالحكم الضيقة( التعويضات، زواج، شوكلاط، تقاعد سمين….. ابخ) لن ينسى المغاربة تواطئكم مع لوبي المحروقات و لوبي الزيت البلدية و لوبي المدارس الخاصة و لن ينسي المغاربة سياسة تكميم الافواه التي اعتمدتموها…. الخ إلى مزابل التاريخ النتنة!
اين كل هدا من الدستور المغربي هذا هو السؤال وهل ستقبل المحكمة الدستورية عندما يطعن حزب ما في مصداقية النتائج مثل يجب الرجوع الى استفتاء الشعب المغربي عن اي تعديل وهدا مخول له في الدستور نفسه .
يجب أن يكون الأساس على المشاركين في العملية الانتخابية .وليس على المسجلين .لأن هذا إستغلال لموقف فئة غائبة أو مقاطعة للاستحقاق الانتخابي.
بن كيران حالتو حالة من 2 حواءج الكيف..قرار رسمي لانجاحه يالله انطح راسك مع الحاءط…….. واخيرا هزيمتكم فالانتخابات القادمة طوعا او كرها…..خرجو لكم العغاريت والتماسيح…..باش تنهزمو ابكي يابن كيران
جميع الدول المتحضرة عندها على اكثر تقدير اربعة احزاب قوية، و حنا بهاذ التعديل بغيين يزيدو يبلقنو المشهد الانتخابي باش تحاربو العدالة و التنمية (لي مقديتوش عليه بالانتخابات بغيين توصلولو بالبلقنة
ما معنى الإنتخابات في دولة تتركز فيها كل السلط في يد حاكم واحد ؟
ما الفائدة من التصويت على مرشحين لا قرار لهم ولو كانت لهم الرغبة و الإرادة ؟
المواطنون فقط هم من يصوتون أمّا الرعايا فلا صوت لهم.
سؤال :
“هل المغاربة مواطنون أم رعايا ؟”
بما أن الجواب معروف، فلماذا كل هذه الهزليات ؟
السؤال موجه للرعية المصوِّت، أمّا الخادم المُرشَّح فهو يعرف لماذا يترشح !
بالله عليكم ؟ ماذا قدم مايسمى بحزب العدالة والتنمية طيلة عشر سنوات من وجوده في الحكومة،،
لا شيء ،،،لم ترى منهم سوى الكوارث ،،
لهذا فهذا الحزب لا تهمه سوى مصلحته ومصلحة اعضاءه
اما مصالح الشعب فلا بعيرها اهتمام ،
الاحزاب الاصطناعية تتحد مع حاضنتها وزارة الداخلية لسحق الديموقراطية وبصيص الأمل لو كانت لهم الشجاعة والثقة في النفس لاتفقوا على الإقتراع الفردي لقياس شعبيتهم
في نظري تم التسريب حتى قبل وضع مقترح القانون … لانه ومما سمعته.. يقوم بعض “المنتمون” لبعض الأحزاب المصوتة للقانون بطلب البطاقة الوطنية من المواطنين لتسجيلهم !؟
لماذا pjd لم يفعل كل هذا البكاء عندما ذبحت العربية و عندما صوت على اتفاقية سيداو ( المساوات بين المرأة و الرجل).
لا نريدو احزاب فاسدة في هذا البلد كفانا ريع
هده ديموقراطية بلدي الدي يدافعون عنها في المحافل الدولية وكيف للمحللين السياسيين ان يبرهنوا للعالم ان هده الانتخابات المقبلة تسير بطريقة ديموقراطيةاما انا كمواطن ما يحزن قلبي واتاسف عليه هو اليوم الدي سجلت نفسي للمشاركة في الانتخابات وادلي بصوتي لاساهم في بناء الديمقراطية
مابقى فيا والو لبقى فيا هو انني تشمت في النهار لسجلت نفسي باش نساهم في الديموقراطية لكن ان طال عمري سؤوصي ابنائي واحفادي باش مايتشمتوش تاهوما
واش البيجيدي باقي مفهمش أنه تيعيش النهاية ديالو
هاد الرسائل كلها مقرهاش .من نهار باعو القيم ديالهم فرادى وجماعات بدات النهاية ديالهم . غير مالين الوقت بغاو هاد النهاية تكون مدوية بخسارة اكبيرة