الداخلية تضع التجريد من المهام الانتدابية في يد قيادات الأحزاب السياسية

في الوقت الذي يستعد فيه عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، وذلك في ظل تجريم الدستور المغربي لعملية الترحال السياسي، يرتقب أن يتم تغيير بعض مواد القانون لإعطاء القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا جلدهم السياسي من مهامهم الانتدابية.
وقبيل كل انتخابات، يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين، الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد الإعلان عن انتمائهم السياسي الجديد.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
وجاء في المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.
في المقابل، يرتقب أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي الذي ستحيله وزارة الداخلية على البرلمان، بناء على اتفاق مع الأحزاب السياسية، مقتضيات تضمن لقادة الأحزاب إمكانية التقدم بطلب تجريد عضو في البرلمان من مهامه الانتدابية بناء على إشكالات تنظيمية.
وسيتم ربط التعديلات الجديدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتحدث على دفوعات النواب المعنيين عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي الذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات، وسيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه، حيث ستتم إضافة التقدم بالطلب من طرف الأحزاب السياسية للنظام.
بعد ذلك، يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ويحيله رئيس مجلس النواب على رئيس المحكمة الدستورية الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
وتجري في هذه المرحلة عملية اختيار الأحزاب في الظل حتى لا يفقد الأعضاء مقاعدهم البرلمانية الحالية، لأن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا: “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.
عفوا أحيل أمر الفساد إلى إلمفسدين ، لك الله يا وطن
مادام الريع موجودا فالمغاربة لن يهتموا بالبرلمان وغيره..الدلة تفق رةتبها ةبريقعل بسبب الريع وعدم المحاسبة
و الله العظيم كتفلو على الشعب الناس تغرق في الفيضانات و المنازل تسقط على رؤوسهم . من ياثرى سيدهب الى الإنتخابات هده ؟؟؟
لا يخد فيكم الحق
الأحزاب دائمآ تمنح التزكية لوجوه معروفة في قبة البرلمان وفي يوم الانتخابات يطلبون من المواطن ان يصوت على من يحب حسب رغبته وهذه العملية غير ديموقراطية لأنها تكرس الأمر الواقع وتدني المستوى الثقافي والفكري لدى الذين من المفترض أن يمثلوا الشعب أمام الحكومة يجب على الاحزاب ان تسلك نهج الديموقراطية داخلها و ذالك باعطاء الفرصة لمن تتوفر فيه شروط التزكية والتي يجب ان يكون لها معيار لتصنيف من هو احق بالتزكية حتى نسمو بالعمل السياسي في وطننا.
تريليون دولار في سنه كاجره ومتيازات وتعَيضات يذهب لأشخاص لايستهلون ان يسيرو الوطن
سؤال المطروح عند ملاين لمغاربه مافائدة هذه الاحزاب التي تدعي انه سياسيه وله عصى سحريه التي تستخدمه كشعار كل مقتربت لنتختبات لستحمار لمواطن ويعطي سوته لهم بشعار زيد شحمه في 0معلوف ملاير دراهيم تستنزف من خزينه دوله او من ضهر لبسطا يتفطح به برلمام لوزرا ولعشيقات حت الدين يدعون انهم اسلاميين نفاقهم اكثر من احزاب سكريا وتعربيط ولقصاير اسلاميين لبجدي لهم. حقد وكراهية. تجاه كل من. لم يقدس على بابا بنكران وزمرته حزب لبجدي افلس حزب في تأريخ المغرب قودوها عل لمغاربه منهار شفناهم مشفنا رياح استولو عل جميع لمناصب وتعيينات ولوظاءف ونزلو 0 فوق كراسه يستفيدون من تعويضات متيازات افخم سيارات مجانيات لمحروقات سفريات زد تعدد مناصب وتعَيضات أصبح كل عنصري منهم مزاخاعم. تفوق 20ملبون سنتم في شهر متلكو شقق وعقارات َفيلات بارق الاحيا من ز بله لطيفور وم لحماره لطياره هذه حقيقه نحن لن ثقه كامله في ملك المغرب محمد سادس نصره الله فقط ام. منافقات وخونه ونفصاليات واوباش لامكان لهم. َلاقيمه لهم في مغربنا الحبيب من طنجه لكويره
دابا صبحو كي لعبوا التنيس بيناتهم بأوامر من المخزن نفسه باش يدوخو الشعب ويطلعو منها غانمين الملايين التي نهبت وسالمين من العقاب للان الفساد المستشري والحاصل في أيامنا هده يخدم مصالح المخزن ويزيد في نقوده واطالة زمن حكمه الافتراضي
هذا هو العبث بعينه.
القيادات الحزبية والنقابية لا تخضع لأية محاسبة حتى وإن ثبت فسادها ونصبها وتآمرها وارتكابها لأخطاء قاتلة، أضف إلى ذلك أنها لا تحترم مبدأ التداول على المسؤولية وتضل خالدة في القيادة مستغلة موقعها دون حسيب أو رقيب، وفِي الأخير يتم منحها شيكا على بياض لتصفية كل من سولت له نفسه مخالفتها و للجم كل صوت تجرأ على التعبير عن رأي مخالف لها.
هذه القرارات معاكسة تماما للبناء الديمقراطي وتضرب في مقتل أسس دولة الحق والقانون، وتسعى لعسكرة الممارسة السياسية.
قرارات تراجعية لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا بترشيد العمل السياسي.
بغيت غير نفهم.بماذا تنفعنا سياساتكم.وبرلمانكم.مناصبكم لأنفسكم تتبرعون بها أنتم وذرياتكم.هل تنفع المسكين الذي يغرق في سيول الأمطار.هل توفرون له المأوى والغطاء في هاته الأيام الباردة.هل تفكرون فيه مجرد التفكير.شغلكم الشاغل هو المناصب والأجور المنفوخة التي لا تخرجون منه درهم زكاة.فانتخاباتكم لم تعد تهمنا لأننا نعرف أن المناصب ستصلون لها سواء بالإنتخابات أو بدونها.لك الله أيها المواطن المغلوب على أمره.وعند الله تلتقي الخصوم.الله غالب.
مهرجان الضحك ديال مراكش فين ما كان شي معطوب شايط في فرنسا جابوهم ضحكو على المغاربة الخوت
المغاربة الخوا الخوت راهم كلهم ممثلين بحال مالين فيلم كازا نيكرا كمثل الذي اعطوه مال الشعب ليتمتع به و كلهم هكذا يمثلن على المغاربة المساكين يمصون القليل الذي كدوا و عرقوا علية و امثال مول كازا نيكرا و اولاد عيوش كلهم يتمتعون بخير اللمغاربة المحرومين من الكل لاصحة لكم لا تعليم لكم لا اكل لكم لا و لا …..فقط عصر المغربي الفبقير لدفع ما ليس له المسكين كلهم ممثلين البرلماني ممثل الوزير ممثل البرفسور مدير معهد ممثل . عليكم فقط الدفع و مفروض عليكم التفرج على التمثيل مثل تفرجكم على مرض كازا نيكرا احببتم ام كرهتم الخوت لان مفروض عليكم تدفعوا ضريية التلفزة ليعطوا مالكم لمول كازا نيكرا و اولاد عيوش و كل ممثل مثلهم لان كل الذين نراهم على التلفزة ممثلين يتقاسمون خيرات البلاد كاين الذي لم يعش قط في المغرب عاش و كبر في فرنسا و جابوه يمثل على المغاربة و له نصيب من خيرات البلاد حيت منهم من مدببري المؤامرة ….فقط عصر المغربي الفبقير لدفع ما ليس له المسكين كلهم ممثلين البرلماني ممثل الوزير ممثل البرفسور مدير معهد ممثل.
مهرجان الضحك فين ما كان شي معطوب شايط في فرنسا جابوهم ضحكو على المغاربة الخوت
اللهم إنك على كل شيئ مطلع… وانك يا ربي تنظر إلى ما يفعله هاؤلاء المتسلطين على هاذا الوطن… اللهم خذ لنا حقنا منهم وأرنا حكمك فيهم اللهم سلط عليهم غظبك وعقابك وطهر البلاد والعباد والدواب منهم ومن شرهم وكيدهم ومكرهم… انك سميع مجيب…
العنوان: الشلاهبية الكبار واقتراب االكعكة الانتخابية