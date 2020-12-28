"الداخلية" تنهي جمع مهام البرلمان والجماعات وتوقف تعدد التعويضات

مباشرة بعد إعلان مجلس النواب التصفية النهائية لمعاشات النواب والتي كانت تدخل ضمن ريع سياسي على مهام انتدابية، يرتقب أن يفقد عدد من البرلمانيين الذين يشغلون في الوقت نفسه عمودية المدن الكبرى تعويضات “السياسة” مرتين.
ووافقت وزارة الداخلية على مقترحات الأحزاب السياسية والقاضية بمنع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى، في الوقت الذي ما زال فيه النقاش جاريا حول المدن الكبرى التي لا تعتمد نظام العمودية؛ ولكنها تحتاج إلى تفرغ من أجل تدبير شؤون ساكنتها.
وأشاد أكثر من قيادي حزبي، في تصريحات مع هسبريس، بالخطوة التي أعلنتها “أمّ الوزارات” بعد مشاورات الأحزاب السياسة في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مشيرين إلى أنها من جهة ستنهي النقاش حول تعدد التعويضات والتي يطرح بشكل دائم مع كل انتخابات، وستجعل رؤساء المدن الكبرى يتفرغوا لعملهم الجماعي من جهة ثانية.
وفي الوقت الذي يرتقب أن يفتح التعديل الجديد الباب أمام فئات داخل الأحزاب السياسية لتدبير الشأن العام وقطع الطريق على بعض “المحظوظين” من المقربين من القيادات الحزبية، سيتم وقف التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة، وهي الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش؛ في حين يتم التفاوض حول رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى، وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير.
ومع كل تعديل في القوانين الانتخابية، يطرح موضوع التنافي في المسؤوليات، وخصوصا بين المهمة الانتدابية في البرلمان ورئاسة الجماعات، وخصوصا التي تعتمد وحدة المدينة المبنية على العمودية، والتي تتطلب تفرغا كاملا بالنظر إلى كثافة ساكنتها وما تطرحه من مشاكل في التدبير.
ويعتبر العدالة والتنمية الحزب الأول المعني بهذا الإجراء، بالنظر إلى المدن الكبرى التي تقع تحت مسؤوليته التدبيرية؛ وهو ما سبق أن دفع نائب أمينه العام سليمان العمراني إلى التأكيد على أن “اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية اقترح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية”، موردا أن “المقترح لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور”.
اللهم انك كريم وتعلم المفسد من المصلح فاعن المصلح ونفوض أمر المفسد إليك الحمد لله الشعب بدأ يتنفس الصعداء
هذا هو الاتجاه الذي كان علينا ان نسير فيه منذ وقت طويل، احتكار شخص لمهام متتعدة ضيع البلاد والعباد واستنزف الأموال من غير مبرر، يجب تمديد وتوسيع حالات التفاني ليس فقط على عمداء المدن بل على جميع المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية و المصالح الأخرى. هذا هو المغرب الذي نريده مغرب يقطع مع ممارسات الماضي مغرب بدون ريع.
بادرة طيبة ومحمودة لكي غير مكتملة إن لم تنصف الرياضة بإبعاد السياسيين من الرياضة كجمع عضوية البرلمان ورآسة الجامعات والعصب والفرق والجماعات.
وشكرا
جاء الوقت لرفع اليد عن المال العام فهو حق لجميع المغاربة و بما أنني زرت العديد من الدول فأغلبية الشعوب تتور ضد الحكام والأنظمة والقرارات وغيرها اما الشعب المغربي اقسم بالله انه اطيب شعب يسامح في ابسط حقوقه ويتحمل ضغوط الحيات لقد حان الوقت ان ينعم هدا الشعب المناضل بالعيش الكريم واحترام حقوقه
من البلادة السياسية ترك شخص يستنزف المالية بتعدد مناصبه التي في الغالب لا تكون الاتمثيلية فكفي من هذا الريع المجاني.حشومة وعيب بزاااف.
ان تعدد المهام لدى بعض المنتخبين (( برلمان /عمادة/جهوية/وزارة الخ،،،)):::؛؛يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة، لدا حان الوقت لترشيد الميزانية وإعطاء الفرصة للآخرين لتقلد مناصب المسؤولية .
إلى كل مواطن غيور على وطنه علينا جميعاً أكثر من أي وقت مضى أن نبني وأن نساهم بكل مسؤولية في تقدم وازدهار هاذا الوطن كل من موقعه ولا مجال للمزايدات حب الوطن والتفاني في خدمته هي السمة الذي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول وكل مواطن تجاه وطنه تحت شعار جميعاً من أجل التغيير الى الأحسن
قرار التنافي وجيه لكنه غير كاف إذ يجب أن يشمل التنافي كل الجماعات الترابية وليس جماعات المدن الكبرى فقط لأنه بمجرد أن يصل أحدهم إلى رءاسة جناعة ما يسخر كل إمكانات الجماعة المادية والمالية والبشرية للوصول إلى البرلمان .. وهكذا يصبح محصنا مالكا للنفوذ من من كل المتابعات وهذا هو مبدا الفساد ومدخله هو الجمع بين كل أشكال الريع والفساد لدى الكثيرين من رؤساء الجماعات .. ولكم أن تلاحظوا كبف أن هؤلاء هم من يغتنون في المغرب ووحدهم من لا تمسهم الأزمات الاقتصادية والكورونية بل على العكس يستثمرون في الأزمات والأمراض ويتاجرون في الهشاشة وفي كل شيء .. وعلى الأقل إن لم تنفع التربية والأخلاق فليكن القانون رادعا .