"الداخلية" تواجه "المال الحرام" في الحملات الانتخابية وتحذر المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية سعيها إلى ضبط الحملات الانتخابية التي سيقوم بها المرشحون، لضمان إجرائها في جو من التنافس المتكافئ، ملزمة وكيل اللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج تحدده الوزارة عبر نص تنظيمي.
وقال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين إن هذا الحساب يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، وجرد للمصاريف الانتخابية، مشددا على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
وهدد المشروع كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية بتجريده من عضوية الغرفة الثانية، معلنا أن ذلك سيفعل إذا لم “تتم عملية الإيداع داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف سالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه له من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف”.
مشروع القانون أكد أنه يترتب كذلك على تخلف المرشحين عن التصريح أو تجاوز السقف عدم الأهلية للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين، موضحا أن ذلك يرفق بالإجراءات والمتابعات المقررة في ما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته.
ويرتقب أن تدخل أم الوزارات تعديلات بالجملة على المرسوم الحالي، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛ فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم حدد في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.
وتتمثل المصاريف الانتخابية في النفقات التي ينجزها المرشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛ مع عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الأنترنيت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات.
وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين؛ فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
ويطلب القانون من الأحزاب والنقابات إرجاع كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله للخزينة، مشيرا إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.
شحال من مغربي تعطيه 200 درهم ويصوت عليك ،بزاف المغاربة ماتيصوتوش حيت حكام المغرب ماتيحاكموش ناهبي الميزانيات وتيحاكمو المناضلين والصحافيين
المال الحرام اوبصيغة اخرى اصحاب الشكارة والذين بالمناسبة هم تجار الانتخابات ويعرفون كل الثغرات القانونية واستحلوا الريح الانتخابي بكل اشكاله …..بماذا ستحاربهم الداخلية وهي التي تقف عاجزة عن مراوغاتهم ….حتى تجدهم مرة اخرى في اماكنهم المعتادة سواء في البرلمان او المجالس الجماعية او الغرف المهنية اواواو الغرف الليلية..هههههه…!!!!؟
صورة غنية على اي تعليق….. اتقو الله في الغلابة
اتعجب من هذا القرار .كيف لأم الوزارات ان تلجم من ليس له لجام.لا لا اظن حتى الجن الازرق لن يستطيع ان يحاسب من خسر الملايين في حملة سابقة لأوان اوانها خصوصا أن العديد من المترشحون السابقون وأحزابهم لم يقدموا الحساب لحد الساعة عن العقدة التي هي على وشك النهاية وان يبرروا بالحجج مصاريفهم .نتحاسبوا على القديم عاد نشوفوا القادم.
هذا العام لن يتقدم رجل أو امرأة لصندوق الاقتراع إلا بمقابل مادي.. وإذا أزيل المال فلن تتجاوز نسبة المشاركة 1٪
قبل دللك يحب فحص شامل لصفقات الدراسات و اثمنة شراء الاليات التي سبقت الانتخابات السابقة ومعاقبة المتورطين ،
من هذا المنبر اثمن المجهودات الكبرى التي تقوم بها وزارة الداخلية لإنجاح جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة و تسخيرها جميع الامكانيات اللوجستيكية و الادارية و التقنية في سبيل نجاح الاستحقاق الدستوري و من بين الإجراءات المتخدة تصديها للمال الحرام الذي يغلي شرايينه في هذه الاستحقاقات و من مقامي هذا اعلنها صراحة ان اكبر مرتشي في هذا البلد هو الناخب و المواطن الجاهل بل اعتبره شخصا مبتزا و عديم الضمير يلهت وراء المال كالكلب وراء سيده و الفاسد الثاني هو الدكان الحزبي بحيث يشاع عبر مسامعي كون التزكية او وكيل اللائحة ليست بالمجانية او خاضعة لمعايير دقيقة بل المعيار المتداول هي لغة المال و المصالح و بالتالي كان بالاجدر اصلاح سياسي عميق يقطع مع الفساد و تمنح الاهلية للمترشحين الغير المتحزبين بل و إصلاحات أخرى ليس الوقت لطرحها في بضعة سطور و تحتاج إلى جرأة لاعلانها و تحقيقها على ارض الواقع.
هل المال الحرام مباح في الاوقات العادية وممنوع فقط في الحملات الانتخابية. مجرد استعمال المال سواء الحلال او الحرام خارج نطاق القانون يجب ان يزجر بقوة ان اردنا تخلبق الحياة السياسية نسبيا على الأقل. اما المال الحرام فيجب ان يكون اصحابه في السجن قابعين
يجب علی الداخلية ظبط مسٶلين الفاسدين من المقدم حتی لويزاة
يا سلام وراه هذا المسرحية كلها حرام في حرام وغيستفدو منها كروش الحرام لي كيبيعو الأوهام للمغفلين
ومن ينشط الفساد الانتخابي غير وزارة الاخلية؟
سيصدق عقلي الصغير أن لدينا رائحة ديمقراطية بالبلد يوم تبتعد الداخلية عن كولسة الانتخابات وتفريخ الأحزاب
انشري هيسبريس
ستصرف 150 مليار سنتيم على دعم الأحزاب الفاسدة فالحملات الانتخابية و تضييع الأوراق و تلويث الشوارع …. كون كتشريو غير الكتب و الاضاحي للفقراء و تحفرو لهم الآبار راهم يصوتو ليكم عوض تضييغ اموال الشعب فالفراغ
#مقاطعون_للإنتهابات
كلام في كلام وصيحة في واد الامور ستسير سيرها المعتاد كالسابق وتفرض علينا شردمة اخرى كالحالية والغلبة للقوة والمال اما المواطن فلامحل له من الاعراب
أنا عجبني الكاريكاتير, مبدع واللله,
تحية للرسام بزاااااف
وماذا عن المصاريف التي تعطى للأحزاب من قبل الدولة أليست هي حرام كذالك ؟
في غياب ارادة سياسية من الاعلى لتكريس الديمقراطية يبقى التنافس غير القانوني في مسرحية الانتخابات هو سيد الموقف ويبقى اصحاب الشكاير يمثلون الاغلبية كما تريدها المنظومة وسلطة التحكم لانها تريد برلمان صوري يمرر القوانين بدون صداع راس المخزن !!
هذه الوضعية تريح القاءمين على مصير البلد رغم انها تجره الى الهاوية على المدى البعيد والمتوسط !!
المهم القاعدة هي “من بعدي الطوفان ” واغلبهم لهم جنسية ومصالح في الخارج ومصالح الشعب ومستقبل البلد اخر اخر اخر ما يفكرون فيه خصوصا اصحاب المال الذي هو مصدره الريع زيادة على كارثة اصحاب السلطة والمال كالزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر وصديقه الصناعي والتاجر مول فضيحة بيع لاسورانس
الداخلية في حاجة ماسة لمن يواجهها
And who knows which is which and who is who
المال الحرام لشراء الذمم خارج عن النطاق الذي تتكلمون عنه. هناك أناس المعروفون ” بأصحاب الشكارة” ينفقون من أموال لا يعرف مصدرها و لكن هذا الفيروس مع الولائم ما يزال متفشيا و في صعود مضطرد لمحاربته يجب وضع خطوط خضراء للتبليغ عن الوسطاء و يمكن التبليغ عنهم مسبقا لمراقبتهم لأنهم يلجون إلى البيوت للتفاوض مع عديمي الضمائر و هذه الأفعال المقيثة تخرب المجتمعات و تدحض شفافية العمليات الانتخابية. و يجب أساسا تزكية أشخاص في مستوى التحديات و النهوض مليا بمستقبل البلاد و العباد.
و لا ننسى أن انتخاب أعضاء الجهات يجب التفكير في إبعاد لوائحهم عن ترشيحات أعضاء المجالس الحضرية و القروية لأنها مصدر القلق و التهافت عن الفوز بتسيير الجهات يفشل تلك الانتخابات بشراء الذمم و تبخيس الاستحقاقات و شخصيا عشت ما أقوله و أكتبه.
انتخاب مجالس الجهات بجب وضع مرسوم و قانون يدبرها خارج النطاق التي تمر منها.
و للموضوع بقية