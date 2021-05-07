"الداخلية" تُذَكر بتقنين مراسم الدفن ومنع التأبين

"الداخلية" تُذَكر بتقنين مراسم الدفن ومنع التأبين
A picture taken on March 25, 2020, shows the burial of a victim of the COVID-19 coronavirus in the Moroccan city of Marrakech. (Photo by - / AFP)
الجمعة 7 ماي 2021 - 12:12

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات المعلن عنها سابقا فيما يخص عدم تجاوز 10 أشخاص، كحد أقصى، في مراسم الدفن، ومنع إقامة مراسم التأبين، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنها “وإذ تشدد على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار العدوى، فإنها تذكر بأن الالتزام القوي والمسؤول للجميع هو السبيل لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة وتثبيت المكتسبات التي حققتها بلادنا منذ ظهور هذه الجائحة”.

الدفن المغرب كورونا وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

8
  • تحيين المعطيات
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:20

    ولماذا في هاته الأيام نلاحظ أن من توفي لهم شخص بكورونا هم من يحملون الصندوق وينزلونه ويدفنونه بايديهم…
    لماذا في سيارة الاسعاف يوجد عامل واحد فقط…؟؟

    5
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  • Marwan
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:23

    حفظا على تدمير الدين وتدمير العقيدة إسلامية ماشي حفظا على صحة المواطنين
    كيدمرو في الدين ويحربوه باسم المرض ماهذا الخبت لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
    كورونا تذهب فقط الى الاماكن التي يجتمع فيه اناس غير البرلمانيين والوزراء
    كورونا كاين عدنا غير حنا اليهود ملي كانو مجموعين كاعما خرجو صرحو عداد الاصابات وخا كانو الاف منهم في تزحم كفا كفا كفا من الغباء والكذب والبهتان راه عينا بزاف واش كتمهدو باش تغلقو في العيد
    الله وكيلونا فيكم

    13
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  • تنغيري
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:23

    يا سبحان الله التشديد فقط في المساجد والمقابر، اما الاسواق والمواصلات والادارات و….و…..و…. فحدث ولا حرج. صافي تفرشتو وبنتو على حقيقتكوم.

    35
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  • مهاجر
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:23

    تمنعون الناس من مراسم الدفن وتفتحون الابواب اَمام الرحلات القادمة من الخليج منبع التحور الهندي و تغلقون الأبواب امام جالية او روبا اكبر حكومة منافقة

    26
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  • jamal
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:24

    عيقتو عاينا بهاد كورونا. هاد شي بزاف.

    12
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  • أستاذة وطنية
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:25

    ما شفتو والو في مراسيم التأبين إحدى صديقاتي طبيبة توفي والدها وفي وليمة ما يسمى بالعشاء نظموا لخمس طاولات للعائلة البعيدة فقط وفي الليل لم يجدوا أين يجلس الحاضرون

    0
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  • ياسين فضولي
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:26

    أليس لوزارة الداخلية أعوان ورجال سلطة ومسؤولين يتصفحون مواقع التواصل الإجتماعي .
    ألم يسبق لهم أن توصلوا بفيديوهات من درب السلطان والأسواق الشعبية والإكتظاظ الغفير والكبير خاصة في مناسبة عيد الفطر .
    ازدحام خرافي في القيساريات والأسواق .
    هذا قرار صائب منع التأبين من الناحية الإجتماعية الوقائية لأن هذه العادة اصبحت تثقل كاهل أهل الميت مصاريف وكأنه حفل زفاف
    صراحة لا أفهم أين الخلل هل فينا أم في المسؤولين أم من يرفع التقارير .
    نسأل الله السلامة والعافية

    6
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  • رضوان
    الجمعة 7 ماي 2021 - 12:31

    سبحان الله هذه الحكومة تشدد الاجراءات الاحترازية فقط علی امور تتعلق بالدين اما بانسبة لامور اخری مثل الاتوبيسات و الاسواق والقطارات ….. ليس هناك رقابة كلشي عامر اولا حيت كورونا جاية من الصين بلد تعدد الاديان محملاش الدين الاسلامي و الحكومة ديرا ليها خاطرها حسبي الله ونعماالوكيل انتقم للاسلام يا رب

    7
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