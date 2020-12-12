الداخلية والمالية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية

بعد طول انتظار، قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.
وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرتا منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية.
وسيتم إدماج الأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ابتداء من فاتح يناير 2011، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية.
وستتولى الإشراف على عملية ترسيم الأعوان المعنيّين وتتبُّع مراحلها لجنة ستُحدث على صعيد كل عمالة، يترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها. كما ستتولى اللجنة أيضا مهمة إحصاء جميع الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اعتبرت أن قرار تسوية وضعية هؤلاء الأعوان جاء ليصحح “أخطاء تقصيرية للإدارة حين عاكستْ حق هذه الفئة على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية”.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن فئة الأعوان المؤقتين الحاملين لشهادة الإجازة كانت في جميع الإدارات العمومية قبل فاتح يناير 2011، حيث تم ترسيمهم في كل الإدارات باستثناء الأعوان العاملين في الجماعات المحلية.
وأردف النحيلي بأن ترسيم الأعوان المؤقتين حاملي الإجازات في الجماعات المحلية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1200 عوْن، سيكون له أثر مادي مهم سيحسّن وضعيتهم الاجتماعية، على اعتبار أن الترسيم سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2011.
وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية حثّتا وُلاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم على الحرص على “تتبع عدم إغفال أي حالة”، وإرسال تقرير مفصل حول مجريات عملية الترسيم قبل متمّ شهر دجنبر الجاري.
وفي المقابل مازال عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيون والموسميّون، الذين يشتغلون في مختلف الإدارات العمومية، يتتظرون تسوية وضعيتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
واعتبر محمد النحيلي أن هؤلاء العمال يقومون بمهام متعددة تتجاوز في أحيان كثيرة المهام التي يقوم بها الموظفون المرسمون، “ومن غير المقبول أن تستمر هذه الوضعية”، مضيفا: “يجب تسوية وضعيتهم بشكل كلي، وألّا يُغبنوا في حقهم”.
و ماذا عن ادماج خريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار
إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011,(هناك خطأ مطبعي),اعتقد انه 2021
ومادا عن المتقاعدين هل تم الغاء الضريبة على الدخل المفروضة عليهم بعد مصادقة مجلس المستشارين. فهل تمت الموافقة على إلغاءها في مجلس النواب. أخبروني من فضلكم يا اخوة لم نعد نسمع عنها شيئا المرجو الإجابة لمن له علم بذلك وشكرا لكم وشكرا لهسبريس المحترمة
اما الاساتذة المتعاقدون هل حان الوقت لادماجهم في الوظيفة العمومية ام فقط لاعوان الجماعات الترابية هم الذين يستحقون تسوية الوضعية
متى تتم تسوية وضعية اعوان السلطة،خصوصا اعوان السلطة قرويين مع العلم انهم لايتوفرون على التقاعد على غرار باقي الموظفين في الادارة العمومية.
اراكم نسيتم الاطر التي استفادت من التكوين لتغيير الاطار . انا الدولة مدينة لي ب 13000 د منذ الموسم الدراسي 1981/1982 الى يوم الناس هذا . و قد ضمت اللائحة الثانية اسمي تحت الرقم الترتيبي 1369 و اللائحة تضم 1414 مستفيد .
فمتى يطلق سراح هذا التعويض الذي مضى على استحقاقي له 38 عاما و انا اليوم متقاعد اوشك على ختم السبعين من عمري. حسبي الله و نعم الوكيل .
المفارقة العجيبة ان ادارة الضرائب راسلت الوكالة البنكية التي بها حسابي من اجل استخلاص حوالي 8520 د ضريبة اساسها ما يقرب من 4500 د عن سنة 2004 والباقي فوائد بذمتي للدولة بينما الدولة سوف تعطيني 13000 د ان اعطتها لي دون احتساب فوائد 38 سنة . و يقولون انهم يراعون حقوق الموظف و المواطن . اليست هذه مأساة و وصمة خزي و عار ؟
وماذا عن الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ما مصيرهم لماذا النقابات خدلتهم
نعم مادا عمابداخل الثلاجة مند شهور هل سيفرج قريبا ام نزيد في الانتظار ريثما تنقص المنية المزيد من اهلها لنا اليكم ادعية في الغيب ان حان اجلها فلا حرج علينا لكونكم تجاوزتم حدود من يتولاكم في الدنيا قبل الاخرة
انا موظف بالإدارة الجماعية لأكثر من 28 سنة وحاصل على دبلوم تقني محاسب منذ سنة 1994 ولا زلت اقبع في السلم 6 سلك المساعدين الاداريين متى يتم انصاف كباقي الزملاء الحاصلين على هذا الشهادة قبل صدور القانون المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات سنة 2006 .
مجرد تكريس النظام المخزني التحمي المعتمد على الشيوخ والمقدمين.
مجازي الإنعاش الوطني العاملون في الإدارة بدون سلم إداري وبدون تقاعد وبدون تغطية صحية رغم الكفاءة والخبرة والتجربة ورغم اشتغالهم بالقرب من المواطن وفي خدمة الإدارة والمواطن يشتغلون في الإدارة بدون انقطاع منى يتم الإفراج عن مجازي الإنعاش الوطني العاملون بدون سلم اداري من تسوية وضعيتهم اذماجهم في القطاعات العاملون بها
متى ستسوي الداخلية ملفات موظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الإجازة و المرتلين في سلاليم العار 6و 7 منذ أزيد من 10 سنوات خاصة أنها اقترحت على النقابات تسوية و صعبة هؤلاء إلى حدود 2015 اي 31/12/2014؟
وماذا عن الاطر المساعدة بوزارة الشباب والرياضة التي افنت زهرة شبابها في خدمة القطاع دون أدنى شروط العمل الكريم لا ترسيم ولا أجر قار فهل من تدخل عاجل لحل هذا الملف الذي عمر طويلا فهل يحتاج الملف لتدخل أمريكي لكي يحل مثل الصحراء
اين هي حقوق عمال وموظفي إنعاش وطني الذين يعملون كالعبيد ويتعرضون للقمع والطرق أن استكوا
الكل.يتحدث عن الترسيم في جميع القطاعات الا قطاع التعليم العتيق التابع لوزارة الاوقاف الناس تعمل بنظام المكافاة التي لاتتجاوز.1500 درهم الاعوان والمساعدين الاداريين و 2500 درهم للمدرسين بدون تغطية.صحية وبدون تقاعد….
وماذا عن ادماج حاملي الإجازة و الماستر في قطاع البريد و البريد بنك حيث يعملون بسلم 6 بينما يتم التعاقد مع متعاقدين برواتب خيالية تتعدى 2مليون للشهر و لايقدمون ما يبرر هذه الاجور.
وماذا عن موظفي السجون اما ان الاوان لانصاف هده الفئة ورفع الحيف والظلم عنها كان الله في عون هده الفئة.
عدد من ملفات وطلبات راه واقفة خاصها تخرج من ايطاجيرات ديال رؤساء مصالح معرقلينها .اعوام هاد .
واحد طلب من 2014 هو فالعمالة مازال موصل الجهة المعنية باش تقاد امور .
الله ياخد الحق فاي واحد معرقل سي ملف ولا طلب ديال انسان بسيط.
نتمناو اتحرك لجان ادير مراقبة شحال من إدارة .راه بسطاء عياو من لعب ديال بعض رؤساء لتيستغلو منصب ديالهم .
مسلسل الله ونعم الوكيل.
انا حاصلة على دبلوم التقني متخصص منذ يونيو2005 ولم استفيد لحد الان من تسوية وضعيتي ارجو ان تتسوى وضعيتي في اقرب وقت
و مذا عن اعوان السلطة متى ستتم تسوية وضعيتهم راه تا حنا من اصحاب الشواهد العليا و عيينا مندفعو و قبلنا بلعمل فهاد القطاع و لي الناس لي كتبغي تخدم بشرف فيه الاجرة مكتملش ليه حتى السيمانة الله يدير شي تاويل ديال الخير
عون خدمة مرسم في الكلية منذ ازيد من 23 سنة وحاصل على الاجازة والى حد كتاية هذه الاسطر اجرتي لا تتعدى 2000 درهم
الله اشد فيكم الحق امين
الوظيفة العمومية حق ماشي مزية وكذلك على الدولة أن تدمج أساتذة التعاقد فهم أولى بالإستقرار المهني والإجتماعي والنفسي
هل سيستفيد اعوان السلطة المؤقتين والمشتغلين داخل الادارات المغربية من هذا الامتياز؟
على سلامتهم فئة تستحق التحفيز . والعاقبة لباقي الفئات. كل التضامن وتحية نضالية.
و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية خصوصا الأعوان المساعدين التقنينبن و الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 2011 متى سيتم ادماجهم في السلم 10 ما زالو يقبعون في السلم 6 و لم يستفيذوا مثل باقي الموظفين
وماذا عن الدكاترة المعطلين أليس من حقهم الإدماج كأساتذة جامعيين كفاكم تهاونا والله عمرنا يتقدم أكثر من 32 سنة بدكتوراه وعاطل لأنكم فتحتم جل المباريات للدكاترة الموظفين فقط
ماذا عن تسوية الترقيات التي جمدها الوزير الاول منذ مارس السنة الماضية ؟
لماذا الاقتصار على الاعوان المؤقتين فقط،؟ماذا عن الاعوان والموظفون المرسمون في السلالم 6و7؟يجب وضع حل شامل لوضعية جميع حاملي الإجازة فما فوق وترتيبهم في الدرجات التي يستحقونها. !
وماذا عن حاملي الشواهد العليا من المساعدين الإداريين القابعين في سلم العار 6
؟؟
انا فالانعتش هذي 8 سنوات عندي ماستر فالقانون الاداري والخدمة لكنقوم بها كتر من الموظفين كنت قبريفي ودخلت على اساس غتكون شي مباراة وندمجوا سعا سنوات كتمر وحنا مشينا مصاب تكون ديال بصح