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‫تعليقات الزوار

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  • هشام
    السبت 9 يناير 2021 - 00:20

    أنا بغيت نعرف عمرهم بانو ليكم لديك كتعمل مراقبة علا شي قادوس واش خاوين ولا عامرين جامي حتا كتوقع مشاكل عاد يقولو الله يعطينا شتاء علا قض نفع راه كاكينش مراقبة رها منعادمة

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