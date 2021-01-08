أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:21
مديرية التعليم بمراكش تنفي "اتهامات نقابية"
-
23:16
سيول "وادي تيدزي" تحاصر تلاميذ بإقليم الصويرة
-
22:39
الغموض يكتنف إصابات لاعبي نادي الرجاء البيضاوي
-
21:45
"هواوي" تفتتح متجرين جديدين بالدار البيضاء وفاس
-
20:58
إدارة سجن "عكاشة" توضح بخصوص وضعية الريسوني
-
20:31
سيول "وادي الدرادر" تقتل تلميذة في ضواحي وزان
-
19:45
اختطاف شخص أجنبي يورط شرطيا متقاعدا بالرباط
-
19:18
تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة
-
18:34
أطروحة الخطيبي تناقش ترجمات الخطاب السياسي
-
18:12
تدخل أمني ينهي تهديدا بالسلاح الأبيض في خريبكة
-
17:29
سعر عملة "بيتكوين" الرقمية يصل إلى 42 ألف دولار
-
17:26
انهيار صخري يودي بحياة شيخ ضواحي إقليم تاونات
أنا بغيت نعرف عمرهم بانو ليكم لديك كتعمل مراقبة علا شي قادوس واش خاوين ولا عامرين جامي حتا كتوقع مشاكل عاد يقولو الله يعطينا شتاء علا قض نفع راه كاكينش مراقبة رها منعادمة