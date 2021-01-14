الدار البيضاء تتصدر وفيات كورونا اليومية .. وعدد الحالات الخطيرة 92

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1279 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 92 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.5 بالمائة، وتم تسجيل 44 حالة وفاة.

الوفيات المسجلة رصدت منها 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومثلها بجهتي سوس-ماسة والشرق، فيما حصدت الرباط-سلا-القنيطرة ثلاث حالات، والعدد نفسه بفاس-مكناس، مع تسجيل حالتيْ وفاة في كل من الداخلة-وادي الذهب ودرعة-تافيلالت وكلميم-واد نون وبني ملال-خنيفرة.

وبالنسبة لحالات الإصابة الجديدة بـ”كوفيد-19″، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 505 حالات، منها 356 حالة بالدار البيضاء، و47 بالمحمدية، و31 بسطات، و22 بالنواصر، و20 بالجديدة، و9 حالات ببن سليمان، و7 ببرشيد، و7 بمديونة، و6 بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 262 حالة، منها 78 بطنجة أصيلة، و64 بتطوان، و54 بالحسيمة، و28 بالمضيق الفنيدق، و17 بالعرائش، و13 بشفشاون، و8 حالات بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 125 حالة، منها 36 بالصخيرات تمارة، و34 بسلا، و26 بالقنيطرة، و16 بسيدي قاسم، و5 حالات بالرباط، و5 بالخميسات، و3 بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 95 حالة، منها 36 بأكادير إداوتنان، و20 بإنزكان أيت ملول، و14 بتارودانت، و11 بتزنيت، و9 حالات بطاطا، و5 باشتوكة أيت باها.

وسجلت جهة مراكش أسفي 90 حالة، منها 54 بمراكش، و14 بآسفي، و9 حالات بقلعة السراغنة، و5 باليوسفية، و3 بالصويرة، و3 بالرحامنة، وحالة واحدة بشيشاوة والحوز.

كما عرفت جهة الشرق 73 حالة، منها 28 حالة بوجدة أنجاد، و17 ببركان، و22 بالناظور، و3 حالات بالدريوش، وحالتان بفجيج، وحالة واحدة بتاوريرت.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 41 حالة، منها 21 بفاس، و9 حالات بمكناس، و5 بتازة، وحالتان بتاونات، وحالتان2 بإفران، وحالة واحدة بكل من مولاي يعقوب وصفرو.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 33 حالة، جميعها بوادي الذهب، بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 18 حالة، منها 5 حالات بالرشيدية، و5 بورزازات، و5 بزاكورة، و3 بتنغير.

وسجلت جهة كلميم واد نون 13 حالة، منها 6 حالات بسيدي إفني، و5 بطانطان، وحالتان بكلميم، فيما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء 13 حالة، منها 12 بالعيون، وحالة واحدة بطرفاية.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 11 حالة، منها 7 حالات بخريبكة، وحالتان بخنيفرة، وحالة واحدة بكل من بني ملال والفقيه بنصالح.