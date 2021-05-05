الدار البيضاء تخصص 8 ملايين درهم لمشروع محجز الكلاب والقطط

أمام تنامي ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة على مستوى العاصمة الاقتصادية، قررت جماعة الدار البيضاء إحداث محجز على مستوى المطرح العمومي بإقليم مديونة، سيخصص لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها وتلقيحها ضد داء السعار.

ومع تزايد انتشار الكلاب والقطط الضالة، وما تسببه من أضرار ومخاطر على صحة المواطنين، خصوصا عندما تكون مصابة بداء السعار، تعتزم الجماعة تكليف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء بيئة” بإحداث وتجهيز محجز خاص بهذه الحيوانات.

وحسب الاتفاقية التي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها فإن المشروع المذكور يتطلب كلفة مالية تقدر بـ8 ملايين درهم، وسيتم تشييده على مساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع، يتم تحصينها داخل المطرح العمومي المتواجد بتراب جماعة المجاطية أولاد طالب.

وتشير الاتفاقية المذكورة إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية ستقدم دعما يناهز 2.6 ملايين درهم، سيكون مخصصا للمساهمة في تمويل أشغال البناء، بينما سيتم تخصيص 5.4 ملايين درهم عبر اتفاقية تجمع كلا من الجماعة وشركة التنمية المحلية، يتم بموجبها تجهيز المحجز بمعدات وآليات مطابقة للمعايير الدولية.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن هذا المشروع سيمكن من “التوفر على محجز جماعي يستجيب للمعايير التقنية والصحية المعمول بها دوليا، ويحتوي على مرافق خاصة بالكلاب وأخرى للقطط، وأقفاص متينة لحبس الكلاب الشرسة وإسطبلات للحيوانات الكبيرة، إلى جانب مرافق طبية وجراحية بيطرية ومرافق إدارية وصحية ووحدة تقنية لتدبير جثث الحيوانات دون اللجوء إلى الحرق”.

كما يهدف المشروع، وفق المصدر نفسه، إلى تفعيل الاتفاقية الوطنية الإطار المتعلقة بمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، “باعتماد مقاربة جديدة وفق معايير وضوابط علمية تخضع لتوجيهات منظمة الصحة العالمية؛ وتتمثل في إجراء عمليات التعقيم الجراحية للكلاب والقطط الضالة وتلقيحها ضد داء السعار ومعالجتها ضد الطفيليات للحد من انتشار الأمراض المتنقلة عبرها”.

وتأتي هذه الاتفاقية لتشييد محجز جماعي في ظل تكاثر هذه الحيوانات الضالة بطريقة عشوائية على مستوى الدار البيضاء والجماعات المجاورة لها، وما تشكله من أخطار على المواطنين، لاسيما الأطفال منهم.

وسبق أن حجزت اللجنة المشرفة على محاربة المضار ونواقل الأمراض وجمع الحيوانات الضالة بمدينة الدار البيضاء، سنة 2019 لوحدها، ما يزيد عن ستة آلاف كلب ضال و551 قطا ضالا، ما يبرز تنامي هذه الظاهرة.