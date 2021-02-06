الدبلوماسية الملكية تحبط استهداف الجزائر مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا

تعرقل الجزائر زيادة التنسيق السياسي والاقتصادي بين المغرب ونيجيريا، بينما تتجه العلاقات بين الرباط وأبوجا إلى مزيد من الانفتاح والتطور، وذلك عقب المباحثات الهاتفية التي جمعت مؤخرا الملك محمد السادس بالرئيس النيجيري محمد بوهاري، والتي تناولت مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب وإحداث مصنع للأسمدة في “أبوجا”.
وبدون الالتفات إلى مصادر الإزعاج التي شككت في جدواه، يمضي مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي سيمر عبر دول غرب إفريقيا، إلى مزيد من التحصين والتنزيل، وذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي جمعه العاهل المغربي بالرئيس النيجيري.
ورحبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا بـ”سيدياو”، بمبادرة المغرب ونيجيريا، في ما يتعلق بخط أنبوب الغاز الذي سيربط البلدين وسيمر من بلدان عديدة بغرب إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا الخط، باعتباره مشروعا عابرا وجامعا للإقليم، “سيساهم في بلوغ أهداف الاندماج والتسريع من التنمية الاقتصادية التي تتابعها مجموعة “سيدياو”، وكذا ضمان منافذ للغاز المنتج في غرب إفريقيا الموجه نحو الأسواق الأوروبية”.
محمد الطيار، الخبير في الشأن الإستراتيجي، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتصال الهاتفي الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس النيجيري محمد بوهاري هو تأكيد وتجديد للتعاهد المتعلق بمشروع أنبوب الغاز وإنشاء مصنع للأسمدة في أبوجا النيجيرية”، مبرزا أن “هذا الاتصال يمثل رسالة إلى الجزائر التي ما فتئت، منذ زيارة الملك لنيجيريا عام 2016 وتوقيع العديد من الاتفاقيات، تقوم بمناورات وتدبر حملة إعلامية للتشويش على هذا الاتفاق ونشر العديد من الأكاذيب بخصوص تخلي نيجيريا عن مشروع أنبوب الغاز”.
وقال الخبير في الشأن الإستراتيجي إن “الاتصال الأخير بيّن زيف ادعاءات الآلة الإعلامية الجزائرية التي تنشر الأكاذيب”، موردا أن “لقاء ممثلي مجموعة دول غرب إفريقيا بعاصمة بوركينا فاسو خلال السنة الماضية أكد على أهمية الاتفاق المغربي النيجيري، كما أن “سيدياو” تعهدت بضمان التنسيق بين الدولتين لتنزيل المشروع الذي يهم 13 دولة وستستفيد منه 300 مليون نسمة”.
وأضاف الطيار: “الدبلوماسية الجزائرية أصبحت ضعيفة وفقدت نيجيريا التي كانت إلى عهد قريب حليفا إستراتيجيا في معاكسة المصالح المغربية”، موردا أن “السلطات النيجيرية ابتعدت عن السياسية الجزائرية القائمة على معاكسة المغرب”، وتابع: “أوروبا ستخفّف من التبعية للغاز الجزائري، حيث إن مرور الأنبوب النيجيري عبر المغرب إلى أوروبا سيفقد الجزائر سوقا مهمة في أوروبا وسيجعل الأخيرة تخفف من تبعيتها للغاز الروسي”.
واسترسل: “كما أن مرور أنبوب الغاز من الصحراء المغربية يشكل صفعة للمساعي الجزائرية في المنطقة”، وتابع موضحا: ”الرئيس النيجيري أعطى رسالة واضحة إلى الجزائر في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة المصادقة على ميزانية 2021؛ فقد أشاد بالدعم المغربي في قطاع الفلاحة وإنتاج الأسمدة، بحيث توجد في نيجيريا 42 شركة تعمل بالتعاون مع المغرب”.
واعتبر الخبير في الشأن الإستراتيجي أن “المغرب يقوم بمساعدة نيجيريا من أجل تأمين وإرساء الأمن الغذائي للشعب النيجيري”، مبرزا أن “محاولات وزارة الخارجية الجزائرية بائسة وفاشلة”. وعاد المحلل إلى زيارة الملك لنيجيريا خلال عام 2016، حيث استقبله الشعب النيجيري بحفاوة وشعبية كبيرة باعتبار أن نيجيريا بها حوالي 40 مليونا من أتباع الطريقة التيجانية ويرتبطون بمدينة فاس روحيا ويعتبرون الملك أميرا للمؤمنين.
وزاد المحلل: “أكثر من 154 مليون نسمة في نيجيريا تحتاج إلى الغذاء، والمغرب يلعب أدوارا مهمة من أجل ضمان الأمن الغذائي للنيجيريين؛ وهو هاجس حكومي للسلطات النيجيرية”.
حفظ الله جلالة الملك ورعاه وابقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة
الجزائر انتهت وستصبح مركز للبؤر الارهابية بشمال افريقيا .كل الدول العربية الموالية لروسيا تم تشتيتها وتمزيقها كالعراق وسوريا وليبيا و قريبا الجزائر .مسألة وقت فقط .الجزائر سترجع نصف قرن الى الوراء .
تمنيت مجرد تمني شخص لا حول له ولا قوة أن ننسق مع إخوتنا الجزائريين في مسألة الإستثمار في القارة السمراء ولكن انا اريد وانت تريد والبغض يفعل ما يريد .
الحمدلله لكوني ولدت مغربيا ، وأعيش في ظل ملك مبارك عظيم ، جعل المغرب مستقرا آمنا ، ولديه مكانة كبيرة بين الامم ، عاش ملكنا العظيم ، اللهم ابعد عنا شر وكيد العصابة الحاكمة بالجزائر ، وادم نعمة الوحدة والاستقرار على وطننا
في خاطر الشعب الجزائري :
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حليب, أمرك في البلاد والعباد غريب, سألت عنك الوزيروالرئيس والطبيب, كيف تغيب والكل واقف في الصف بك يهيب, ما أحلاك وأنت تطيب, الرأس لغيابك يشيب, والارجل للبحث عنك تعب, أنت في كل بيت حديث, نارك في القلب أشعلت لهيب, كفاك يا غالي للقلب تعذيب, صدقني أنت عزيز, رغم الداء والغلاء تبقى أنت الحبيب, إشتقت إليك يا حليب ويا بطاطس فمتى يأتي اليوم السعيد.
هده هي السياسة الحكيمة . سوف ينتظر المغاربة سنين لكي ينجز مشروع الهمي . نحن حفضنا هده السياسة
من هذا الأبله الذي يريد العمل مع قطاع الطرق الجزائريين و العسكر الذي لا زال عالق في سنة 1961.
و ماذا عن الأمن الغذائي للشعب المغربي… ماذا عن النهوض بالتعليم.. و بالصحة.. أم أن المشاريع التي تذر بالمال الكثير أهَم..
سبحان الله النظام الجزائري يكره الخير والنماء لجميع الدول لا لشيء لان المغرب موجود فيها ولاشك ان دول غرب افريقيا ستبتعد شيئا فشيئا لتبقى الجزائر معزولة نهائيا تواجه الارهاب الداخلي
اينما حطت المملكة يدها الا و يد العصابة الجزائرية تحاول نترها، ولاكن شتان بين ديبلوماسية ملكية نزيهة و بين ديبلوماسية نظام انتهازي فاشل فاسد ، اللهم انصر واحفظ بعينك التي لا تنام المملكة الشريفة، ودمر يا الله عصابة الجنرالات الفاسدين ، و حرر الشعب الجزائري الشقيق من يد هذه الشردمة الفاسدة ليقرروا مصيرهم بايديهم َيعيشوا في دولة مدنية وليست عسكرية
لا نعرف لماذا تذل الجزائر نفسها أمام الدبلوماسية العالمية، الجزائر لا تعلم أنها عندما تقوم بفعل طعن جارها *الشقيق* أمام العالم، فإنها بذلك تفقد ثقة تلك الدول…..فمن خان جاره وشقيقه، فبإستطاعته خيانة الجميع
و لا جريدة عسكرية واحدة أو حتى غير عسكرية جزائرية تسمح للقراء بإضافة تعليق..
اللهم اكثر حسادنا…والطف بمن في قلبه غل للمؤمنين..اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذله…آمين.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون..” صدق الله العظيم…”وان يعلم الله في قلوبكم خيرا..ياتيكم خيرا.”
هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ؟ بلا شك بلا ، من له ملك عارف خبايا الأمور الوطنية و الدولية و القارية ليس كمن له رئيس عاجز تائه و حائر في أموره الشخصية فبالأحرى الوطنية ، أمّا القارّية و الدولية فهو فاقد لبوصلتها لا يفقه فيها شيأ .
فليحيى المغرب ملكا و شعبا و دامت له المسرّات و العزة و الإنتصارات في كل المجالات
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروهم وخبثهم
الذين يدافعون على العسكر هم البوليساريو الذين نشرهم العسكر في السنوات الماضية في كل دول أوروبا وبعض أمريكا الجنوبية ، وجودهم في الجمعيات والأحزاب أغلبهم يعيشون على المساعدات في أوروبا عملهم الوحيد النفخ في نضام العسكر والدفاع عنهم بعد فشلهم في وضيفتهم السابقة (النضال من أجل الإنفصال ) هاؤولاء الخونة يستخدمهم العسكر حاليا كأبواق في كل وسائل التواصل لتلميع صور الكابرانات وتلميعها و إفشال صوت الحراك في الجزائر الهادف إلى دولة مدنية ديمقراطية واجتماعية …
الجزائر تلفات بمعنى الكلمة.
بحال شي واحد طاح في البئر كيقلب فين اشد.
هذه الايام صفعة على صفعة يتلقاها النظام الجينرالات. اقول لهم المثل المغربي : القافلة داهبة الى اتجاهاها والكلاب تنبح.والسلام.
مند التمانينيات من القرن الماضي وهم نائمون عن هادا المشروع و بقي حبرا على ورق الى ان اخرجه المغرب من النسيان الان يتحدتون عن انه مشروعهم وان المغرب يريد سرقته. لم ينفدوه وهم في بحبوحة و احتياطاتهم تفوق المئتي مليار دولار و الان يتحدتون عنه وهم في ازمة مالية و احتياطاتهم اقل من خمسة و عشرين مليار دولار. ادا كان لم يشترو اختبارات كورونة و طردو وزير و مسؤول في الخطوط الجوية لانه اشترى بعض الاطعمة من الخارج كل دالك من اجل ايقاف انهيار مخزون العملة و الاقتصاد من اين سيمولون المشروع وهم من يتبجح برفض الاقتراض الخارجي..
المغرب يبني و يعمل على تنمية القارة
و كابرانات المورادية يسخرون كل امكانيات الجزائر للهدم و تكريس التخلف
وفروا الحليب للاطفال الجزائريين فقد ضاق الشعب بالطوابير
سبحان الله ليس هناك ادنى ابتكار اقسم بالله لو كان المشروع بين نيجيريا ودولة اخرى لما سمعنا نباحهم وهذه ليست المرة الاولى لما دشن المغرب محطة نور جميع دول المنطقة (مصر تونس الجزائر) قالت نفس الكلام ان المشروع كان على طاولتها اولا ليتحول بقدرة قادر الى المغرب الله يصبرنا معاكم
لا حول ولا قوة الا بالله!!! كل ما هو مغربي تريد جارة السوء الاستحواذ عليه!!!تضايقنا في كل شيء ! تريد ان تظعنا بين الدول الفقيرة الهشة لكن ربي كبير!!!! اما رب يحمي بلدنا العزيز ولنا ملك حكيم ولنا شعب عظيم …. ربي لن يتخلى عنا ما دمنا شرفاء في كل شيء!!!!!
تحت قيادة صاحب الجلالة سيتم استرجاع ما سلب منا و ستكتمل وحدتنا إن شاء الله و بعدها ستأتي لا محالة إنطلاقة إقتصادية كبرى حين داك يجب التشمير على الكتف للعمل ثم العمل و لا شيئ غير العمل من أجل الإرتقاء إلى مصاف الدول القوية.
هل حان الوقت لتجميد الدولة الوهمية الوليساريو أو طردها صراحة من الاتحاد الافريقي ، التي خلقت مجموعة من المشاكل للدول الاعضاء ، المنضوون في الامم المتحدة ، بخلاف الدولة الوهمية التي لا تتوفر لا على عنوان و لا على بطاقة التعريف وطنية و لا على تنبر ، و لا على ارض و لا سماء ، فوجودها يزيد في تشويه المؤسسة الافريقية القارية و ليس لها مصداقية ٠
الي الخامس حنا نشربو حليب ماشي خبز وتاي اما بخصوص انبوب غاز اوصلو منازل المملكة بانابيب الصرف صحي عاد خمو في انبوب غاز من نيجيريا هههههه
لاثقة لنا في نيجيريا لانها لا تستقر على موقف قوي مساند للمغرب في قضية الصحراء المغربية.
الدول التي تنحاز للجزاءر مرة وللمغرب مرة مشكوك في حسن نواياها.
نتمنى ان تقع الحرب طويلة الامد ومفتوحة بين المغرب والجزائر….وبعدها كونو على يقين ان الشعبين سيعيشان في حرسة وامن …من العصابتين الحاكمتين بعد فناىهما.
ما يحاك للمغرب من دسائس لا يعلمه إلا الله و الجار الشرقي و للتأكد عزيزي يكفيك البحث بيوتيب عن “الجزائر الجديدة خبايا الجنرالات و نوايا الحرب مع الجار” لتشاهد مكر حاكمي المرادية
ينبشون علينا من كل جهة ويجدون عندهم في كل جهة ان لم استحيوا افعلوا ماشئتم حكومة فاشلة مند القديم ضرها اكثر من نفعها يجب قطع العلاقات معها من كل جهة ولا فتح الحدود لاهم جرانا ولا نحن جيرانهم نحن مستغنين عنهم نحن احسن منهم كل شيء موجود عندنا بفضل رجالها الاحرار وفي مقدمتهم ملكنا محمد السادس نصره الله على الاعداء ويكون لهم بالمرصاد في كل هجوم سيء على مغربنا الحبيب من شمالها الى جنوبها انهم في غفلتهم سكرانين من اعمالهم الضالة الناس يتقدمون وهم يتاخرون الحاسد لا يسود
حكام الجزائر يلعبون دور الشيطان الرجيم في الوسوسة بين الناس والتحريض على الخصومة والعداء والتفرقة والتنافر بين القبائل والشعوب هكذا أصبح دور الجزائر أينما كان المغرب تعقبه الجزائر بالشيطنة
العز والنصر الديبلوماسية الملكية الحكيمة و الموت لكبرانات كاريان المرادية النثن. موتوا بغيظكم أيها الكلاب. إنما أنتم تنبحون و قافلتنا بل قطارنا الفاسق السرعة يمر غير ابه بنعراتكم و ب ” حزاقكم ” . الاحرى بكم يا بني كلبون يا أبناء و احفاد المعمرين العثمانيين و الفرنسيين و الذين انحدرتم منهم أيها اللقطاء الواقدي الهوية ، الاحرى بكم أن تجدوا الحليب و السميد و السردين و الميرنة وووووووووو….لشعبكم الذي على حافة المجاعة. خسرتم مئات الملايير من الدولارات لتعاكسوننا لكن بدون جدوى. شعبكم حقير لا يخاسبكم على هدر خيراته في التفاهات و الهرطقات و الشعارات الفارغة لكن اسيادكم المغاربة بفضل حنكة العمل المفدى نصره الله و اطال في عمره لا يعيرونكم أي اهتمام و ساءرون في طريقهم الصحيح. فليستيقظ الشعب البوخروبي التاءه و ليتمرد على كلاب المرادية ليستعيد استقلاله و كرامته أما أن يبقى وراء المغرب الشهم و الابي فهذا لن يزيده إلا قهرا و تعاسة و احتقار ا. تبا لكم إذن اذا رضيتم بالذل يا بلاد “” المليون “” شهيد في المشمش
بين السطور | “اللهم كثر حسادنا”
وقد كان هذا، ربما، هو نفس الحسد الذي سبق للملك محمد السادس أن أراد الإشارة إليه قبل سبع سنوات، لأنه يعرف حق المعرفة أن “الحسد على البركة” أشد شراسة وهلاكا من أنواعه الأخرى، ليكمل تطابق ما يجري ويدور حاليا مع الحُسَّاد الذين تَمَتْرَسوا وراء كبريات الصحف مؤخرا، تارة الأمريكية(…)، وتارة أخرى البريطانية، التي استأنفت هجوماتها على المغرب، ملكا ونظاما وأساليبا(…).
فإذا كانت ردود فعل “الحُسّاد” تعود على هذا البلد باستقرار الأوضاع كما يحصل الآن، فاللهم كَثِّر حسادنا، ولا يهم إن تعلق الأمر بحديث، أم بدعاء للنبي في مواقف محددة(…).
الطيب العلوي
عاد الموضوع مجددا عن الجزائر و المعلقين بالمئات ولو كان المقال عن المشاكل السكن او الشغل او الحقرة لتجد الا 5 او 6 معلقين فقط