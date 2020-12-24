الدبلوماسية تقرّب فتح قنصليات أوروبية وآسيوية في الصحراء المغربية‬

تُواصل الآلة الدبلوماسية المغربية حركيتها السياسية على مستوى نزاع الصحراء؛ فبعد تركيز “دبلوماسية القنصليات” على الفواعل الإفريقية والعربية التي فتحت تمثيليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تقترب بعض بلدان “القارة العجوز” من تدشين بعثات قنصلية أوروبية بالعواصم الصحراوية.
وتحدّثت تقارير إعلامية إسبانية عن الزخم الدبلوماسي الكبير الذي حقّقته الرباط عام 2020، مشيرةً إلى وجود مباحثات سياسية معمقة مع كثيرٍ من الفواعل الأوروبية لإقناعها بفتح قنصليات في الصحراء المغربية، فضلا عن وجود اتصالات سياسية بين الأجهزة المغربية ونظيرتها الآسيوية حول الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفادت المنشورات “الإيبيرية” بأن إيطاليا والبرتغال هما البلدان الأكثر ترشيحاً لافتتاح هيئات قنصلية عامة بالصحراء المغربية، بعد المفاوضات الدبلوماسية التي جمعت الرباط ولندن في وقت سابق أيضا، وهو ما تطرق إليه اللقاء الذي تمّ بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.
ويرمي الاجتماع، المنعقد في أكتوبر الماضي، إلى رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، تبعاً لمضامين اللقاء الدبلوماسي الذي تناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية المُدرجة ضمن جدول الأعمال.
ويُحتمل، كذلك، أن تنضم البرتغال إلى لائحة البلدان التي تعتزم تدشين قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للبلاد، بناءً على المكالمة الهاتفية التي أجراها المشرف على الجهاز الدبلوماسي البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، مع ناصر بوريطة، المسؤول الدبلوماسي المغربي، بشأن التطورات المتعلقة بالعملية الأمنية في الكركرات.
وبعد البرتغال وإيطاليا، توجد دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي مرشحة للسير في هذا الاتجاه الدبلوماسي، وعلى رأسها ألمانيا التي تبحث عن مصالحها الاقتصادية في المنطقة، حيث تمتلك بعض الاستثمارات السابقة في مدينة العيون، حسَب التقارير عينها.
ويرتقب أن تفتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية عامة في مدينة الداخلة، بناءً على الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والمغرب، الذي تعترف بموجبه بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، مقابل استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط.
ووقعت المملكة وإسرائيل اتفاقيات اقتصادية وتجارية من شأنها أن تُنعش الاقتصاد الوطني خلال جائحة “كورونا”، تهمّ الاستثمار في مجالات عديدة، إلى جانب إمكانية فتح قنصلية لتل أبيب في الداخلة خلال السنوات المقبلة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
و ما محل فرنسا من الإعراب. حيث تعتبر الحليف الأول للمغرب في إفريقيا.
نريد فتح سفارة وقنصلية تل أبيب في أقرب وقت ، لماذا الإنتظار أصلا؟ كل المغاربة مع مصلحة الوطن . والوطن لمن يدافع عنه ومن لا يدافع عن وطنه لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن .
حبل المشنقة يوم بعد يوم يشتد في عنق الاعداء . الدبلوماسية المغربية في قمة العطاء .
السلام عليكم ورحمة الله تبارك الله على سي ناصر بوريطة
الٱن يمكن القول بأن قضية الصحراء المغربية أصبحت مستنقع حقيقي بالنسبة لنظام الجزائر لا يستطيع الخروج منه خوفٱ من السقوط الحر يعني la Chute Libre
ياريت نملك حكومة تملك كفاءة مثل بوريطة مولاي حفيض العلمي اخنوش ورجال مرتبطون بالوطن والوطنية والشعب تعمل وتجتهد لاسعاد وطنهم وبلدهم ويحملون افكار ودكاء وسياسة واخلاق للنجاح ليس مثل من اصبح مدمنا على كسب اموال الحرام والعمل من اجل مصالحه الشخصية الضيقة ومصالحة العائلية ويبع وطنه للاسف سيبقى جائعا مادام في حياته وهو في الحرام اثمنى ان نكسب رجالا يفهمون ما يرغبن ملك البلد ونحارب كل مفسد بكل الوسائل ونقاطع كل حزب يجمعهم ويقدمهم للشعب
السلام عليكم.اللهم لا حسد.عين الحسود فيها عود.اللهم احمينا بعينك التي لا تنام من الأعداء المتربصين بوحدتنا الترابية.بعد هذا الحدت اللذي وقعت عليه دبلوماسيتنا مع السيد ترامب سترينا الأيام من هو الصديق الحقيقي ومن هو العدو بالرغم أنه بادىء للعيان منذ زمان من هو العدو وياريت اسبانيا تكف عن مشاكسة المغرب وترفع يدها على قضيتنا الكبرى وترجع من غيها وحقدها على المغرب وتضع يدها في يد المغرب وتفتح معنا صفحة جديدة بعيدة عن اللؤوم والخبث الموجودان فيها وتفتح قنصليتها هي كذلك في الصحراء المغربية وإلا ستبقى معزولة عن العالم كما وقع للجزائر جار السوء بعد أن ترى أن العالم كله بدأ يمد يده للمغرب ويفتح قنصلياته في جنوبنا الحبيب اللذي لن نفرط فيه ولو تكالبت عليه الأعداء.عاش الوطن وعاش الملك وعاش الشعب وعاش بويريطة وعاش ترامب وعاش كل من يريد لنا الخير ولا عزاء للخونة
ويرتقب أن تفتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية عامة في مدينة الداخلة، بناءً على الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والمغرب، الذي تعترف بموجبه بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، مقابل استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط
فالاول كنتو تقولو الامران منفردان و لا علاقه للاول بالثاتي . الان بصريخ العبارة تقولون ان ذلك كان مقابل ذاك …
الحمد لله محمد السادس يخطط ويرسم وبوريطة ينفد الله ف عون العاهل المغربي أطال الله عمره، الحمد لله قضية الصحراء في طريق الحسم وأعداء الوحدة الترابية يسري في أجسامهم السم ، تحية وإجلال للملك الحبيب من واشنطن مرورا بتل أبيب.
ديناميكبة إيجابية تبرز المكانة و التقة وكدا التقدير والاحترام الكبير الدي تحظى به المملكة الشريفة بزعامة السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله و رعاه
تحركات سيد بوريطة و مكالمة ملكية قلبة طاولة 180درجة على أعداء جعلتهم معزولين على العالم ينتضرون مفاجأت أخرى ستسعق حكام لمرادية .
هاد هو الوجه الآخر للمملكة المغربية
نريد قنصلية تل أبيب في الداخلة على عين العديان في أقرب وقت ممكن
ليباغي افريقيا كاين باب واحد وهو الصحراء المغربية وباش تمتلك مفاتيحه خاصك تفتح قنصلية و تعتارف هو المودوباس سالينا باي باي الابتزاز حنا لغادين نبتزو دابا
عندما تكثر الجزاءر اتصالاتها مع دولة او تعطي اخبارا ملتوية عنها فاعلم بانها احست على انها ستفتح قنصلية و مؤخرا روجت بان البرلمان الالماني سيجتمع من اجل البوليزاريو
Nous aimerions que La France cet ami privilégié du Maroc , soit le premier pays européen à ouvrir un consulat dans l’une des grandes villes du Sahara marocain.Ce pays a toujours notre grand soutien dans les instances onusiennes. l’ aterloiement de ce pays dans la prise d’une telle décision soulève moult interrogations sur sa vraie intention vis à vis de notre intégrité territoriale. A moins qu’elle ne soit soumise à une pression étrangère hostile au Maroc. C’est en ce moment décisif que les bons amis se manifestent.
##نريد سفارة إسرائيلية أمريكية قرب تيندوف ##نريد سفارة إسرائيلية أمريكية قرب تيندوف
عاش الملك والصحراء مغربية وراء القائد الهمام جلالة السلطان في تحقيق الانتصارات والازدهار
وامنا فرنسا هل تخلت عنا فيما يتعلق بقضيتنا ؟؟ ياحصرتاه على عالم المطامع والمصالح.
ظهر بشكل جلي وقوف فرنسا بجانب المغرب فقط لمصالحها الاقتصادية وممصالحها في استمرار المشكل ترامب عرى الحقاىق وكشف المستور موقف فرنسا غير مفهوم إلا إذا كانت تتريث حسب حسابات غير معلنة
مزيد من النجاح والتالق للدبلوماسية المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة .
برافو السيد بوريطة قاهر الانفصاليين الدق والسكات ،مزيد من النجاح والازدهار عين الحسود فيها عود .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يعين ناصر بوريطة رئيس الحكومة في هده المرحلة الدي يعيش فيها المغرب من حلة جديدة من ديبلوماسية الفتية وان يلفت الي الشعب الفقير كا البطالة والتعليم وصحة وسكن والعمل ابناءك تحت الحديد وعاش الملك محمد السادس الله يحفض لينا شعارونا الله الوطن الملك
ماما فرنسا اين هي باش هادوك لي مصدعينا باللغة الفرنسية على اساس انها هي معيار للتحضر ايهنيونا شوية اكبر دولة منافقة على وجه الارض هي فرنسا
نريد فتح قنصلية لجمهورية القبايل الشقيقة في الداخلة.
نريد فتح قنصلية إسرائيلة في مدينة الداخلة وقطع العلاقة بصفة نهائية مع العدو الشرقي المجرم
وماما فرنسا… التي يتنفسون بتعليماتها
القضية الفلسطينية في مهب الريح…الآن صرنا نعلم أن هذه الدولة اتخذت الصهاينة و النصارى أولياء… فالله ثم و الله لفلحتم و لنتصرتم…لقد خنتوا ابناء عرقكم و إخوانكم في الدين…فالويل ثم الويل لكم.