السفير والوزير الأسبق محمد الوفا في ذمة الله

توفي الوزير الأسبق محمد الوفا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 سنة، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك في أحد المستشفيات.

وقد شغل الراحل مناصب عدة، حيث عين في 2012 وزيرا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، ووزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة في النسخة الثانية من الحكومة ذاتها بعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية سنة 2013.

وسبق لمحمد الوفا، ابن مدينة مراكش، أن شغل منصب سفير للمملكة المغربية ما بين 2000 و2004 بالهند، قبل أن يعين سفيرا في إيران سنة 2006، ثم سفيرا في البرازيل.