الدحيل القطري يبعد بارما الإيطالي عن ضم بنعطية

حسم نادي الدحيل القطري لكرة القدم مستقبل الدولي المغربي الأسبق مهدي بنعطية، الذي كان مرشحا لمغادرة المجموعة والعودة إلى أجواء التباري بالملاعب الإيطالية عبر بوابة بارما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونفى مصدر مسؤول بنادي الدحيل القطري، في تصريح صحافي، مغادرة القائد الأسبق لأسود الأطلس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما دخل نادي بارما في مفاوضات جادة مع اللاعب بغية استقدامه لتقوية خطه الخلفي.

ونفى المصدر المذكور التقارير التي راجت مؤخرا حول عودة اللاعب السابق لناديي يوفنتوس وروما إلى الكالشيو من جديد، مؤكدا أن بنعطية سيستمر مع المجموعة الحالية ولن يرحل إلى أي وجهة أخرى، لا سيما وأن نادي جنوة الايطالي مهتم كذلك بخدماته.

وكانت مصادر “سكاي سبورتس إيطاليا” قد كشفت أن إدارة بارما قررت التفاوض مع بنعطية من أجل ضمه إلى فريقها، وذلك للاستفادة من خبرته وتعزيز الخط الخلفي الذي يعاني في الكالشيو بعدما استقبل 34 هدفا خلال 18 جولة.

وأوضح المصدر سالف الذكر أن نادي بارميزان، تحت قيادة المدرب روبيرتو دافيرزا، يتطلع إلى تعزيز الفريق بتعاقدات جديدة تملك خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية، وحدد اللاعب بنعطية، البالغ من العمر 34 سنة، كأهم الأسماء القادرة على مساعدة الفريق للنجاة بجلده من وضعيته الحالية، موردا أنه سينتقل إليه على سبيل الإعارة، وهو ما نفاه مسؤول الدحيل القطري.