الدرك الملكي يتصدى لأوكار "الشيشة" بسيدي بوزيد

صدرت أوامر صارمة من القيادة الإقليمية للدرك الملكي بمدينة الجديدة بتشديد المراقبة على المقاهي وأوكار “الشيشة”، بعد رصد عدد منها وهي تفتح أبوابها خلال اليومين الأولين من شهر رمضان.

ووضعت عناصر درك سيدي بوزيد عددا من السدود القضائية الإضافية، ليلة الجمعة/ السبت، لمحاصرة أي تنقلات غير قانونية من طرف مرتادي هذه المقاهي. كما قامت بإغلاق اثنين من أوكار “الشيشة”، يومي الخميس والجمعة الماضيين، إضافة إلى مقهى بالمنطقة نفسها، كانت تقدم المشروبات الساخنة لمرتاديها بعد الثامنة مساء.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فقد قام الدرك بتوقيف أزيد من 30 شخصا، حررت في حقهم محاضر خرق الحجر الصحي، إلى جانب مسيري وكري “الشيشة” والمقهى، الذين أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة بابتدائية الجديدة.

وقال الناشط الجمعوي عبد الله بياضرة إن تحدي أوكار “الشيشة” لإجراءات الحجر الصحي يعد أمرا غير مقبول، ويستدعي التعامل مع أصحابها بالصرامة القانونية.

وأضاف بياضرة، في تصريح لهسبريس، أن “معظم زبناء هذه الأوكار ينتمون إلى فئة “أولاد الفشوش”، الذين يفدون على المنطقة بحثا عن المتعة خلال فترة حظر التجول، وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى بذل جهود مضاعفة، وتعزيز الدوريات بعناصر إضافية لوقف هذه المنازل”.

وتحتضن منطقة سيدي بوزيد أزيد من أحد عشر مقهى لـ”الشيشة”، تمارس أنشطتها بشكل غير قانوني، من خلال تقديم مشروب المعسل المحظور بيعه في الأماكن العمومية، وتستقطب الزبناء بشكل غير قانوني، رغم الظروف الصحية التي تمر منها بلادنا.