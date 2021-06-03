الدرك الملكي يفكك 5 معامل "ماحيا" بوادي زم

أسفرت حملات تمشيطية قامت بها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم عن ضبط كمية وصفت بالمهمة من مسكر ماء الحياة، وحجز أطنان من التين المجفف بمعامل سرية على ضفاف “وادي كرو”، ضواحي وادي زم، بعدما حرص مالكوها على إخفائها في أماكن تحت أرضية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحملة، التي جرت بتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة، وتحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بوادي زم، تكللت بتفكيك 5 معامل سرية إلى حدود الساعة، وحجز 5000 لتر من مسكر ماء الحياة، و30 طنا من التين المخمر، و3 أطنان من مسحوق السكر، وعدد من البراميل المعدنية والأفران وأسطوانات الغاز.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحملات التمشيطية عرفت مشاركة عناصر المركز الترابي لوادي زم، وفريق من المركز القضائي، من أجل تفكيك المعامل السرية التي يتم نصبها في عدد من المناطق الوعرة لتقطير ماء الحياة بعيدا عن أنظار السلطات.

وعن وضعية المتورطين في إنشاء المعامل السرية لتقطير ماء الحياة ضواحي وادي زم، أكدت مصادر هسبريس أن التحقيقات مكنت من تحديد هوية 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في تقطير وترويج ماء الحياة، تم إصدار برقيات بحث وطنية في حقهم بهدف توقيفهم والتحقيق معهم حول المنسوب إليهم.