الدرك الملكي يلقي القبض على "متسلق شاحنة البرتقال"

تمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف شاب ظهر في شريط انتشر قبل أيام قليلة وهو يخرج من النافذة العلوية لسيارة خفيفة بالطريق السيار، ويتسلق شاحنة محملة بالبرتقال، من أجل كسب التحدي والحصول على حبات برتقال قبل العودة إلى السيارة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الشاب الذي أقدم على تلك المغامرة يقطن ببني ملال، وهو ما دفع عناصر من الدرك الملكي بالمدينة ذاتها إلى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد توقيف المشتبه فيه، تم تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي بمدينة شيشاوة التي تشرف على التحقيق في هذه القضية، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

يشار إلى أن الشريط الذي يوثق للمغامرة عرف تفاعلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ استنكر المتفاعلون معه إقدام الشاب على تعريض حياته وسلامة مستعملي الطريق للخطر، من أجل الحصول على بضع برتقالات من شاحنة تسير بسرعة بالطريق السيار.