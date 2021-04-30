الدرك يحبط تهريب أطنان حشيش إلى إسبانيا

الدرك يحبط تهريب أطنان حشيش إلى إسبانيا
صورة: و.م.ع
الجمعة 30 أبريل 2021 - 15:24

أحبطت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي “اسطيحة”، التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بإقليم شفشاون، محاولة تهريب أطنان من مخدر “الحشيش” عبر أحد المسالك البحرية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن العملية جاءت عقب إخضاع سيارة من طراز “سبرينتر” تحمل لوحات ترقيم مزورة للتفتيش، بعدما حامت حولها شكوك، حيث أسفرت العملية على ضبط رزم من الحشيش يقدر وزنها بحوالي 3 أطنان، كانت موجهة للتهريب إلى الأراضي الجنوبية الإسبانية عبر المياه البحرية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى فرار سائق السيارة صوب وجهة مجهولة، في وقت باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحرياتها لتحديد هويته وباقي مرافقيه، وذلك قصد الكشف عن خيوط هذه الشبكة وامتداداتها، بالموازاة مع تشديد المراقبة على كل نقاط العبور والشريط الساحلي، تحسبا لأي محاولة تهريب للمخدرات نحو السواحل الإسبانية.

اسطيحة الحشيش الدرك الملكي شفشاون

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