الدرك يحبط تهريب سجائر و"معسل" بتزنيت

تمكنت فرقة دركية تابعة للمركز القضائي بسرية تزنيت، الخميس، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة “المعسل” المستعملة في تدخين النرجيلة، وذلك بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي بوعبدللي.

وأسفر هذا التدخل الأمني الذي أشرف عليه قائد المركز القضائي، على مستوى الطريق الإقليمية 1903 الرابطة بين تيوغزة وتمجاض، عن حجز سيارة رباعية الدفع بدون ترقيم قادمة من المناطق الجنوبية ومحملة بما يناهز 210000 سيجارة وقرابة طن من مادة “المعسل”؛ فيما لاذ السائق ومرافق له بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة فتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع قصد الوصول إلى هوية المتورطين في القضية، وتحديد كافة شركائهم المحتملين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وتدخل هذه العملية وفق تصريح مصدر أمني لهسبريس في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتزنيت في سبيل محاربة مختلفة الأنشطة الممنوعة، وعلى رأسها تشديد الخناق على المهربين بالمناطق الجنوبية ووضع حد لكافة المضاربات غير المشروعة.