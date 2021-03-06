الدرك يحبط تهريب مواد غذائية مدعمة في تزنيت

الدرك يحبط تهريب مواد غذائية مدعمة في تزنيت
صورة: هسبريس
السبت 6 مارس 2021 - 01:13

أحبطت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، عملية تهريب كمية مهمة من المواد الغذائية المهربة كانت قادمة من المناطق الجنوبية للمملكة ومتوجهة نحو التسويق بالمدن الداخلية.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن هذه العملية جاءت على إثر تفتيش أجرته دورية أمنية تابعة للمركز الترابي على عربة مخصصة لنقل السلع بنفوذ جماعة المعدر الكبير، مكن من ضبط صناديق من السكر المدعم تقدر حمولتها الإجمالية بحوالي طن.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى قطر العربة نحو سرية تزنيت، فيما تم إخضاع سائقها لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن سرية الدرك الملكي بتزنيت شنت طيلة الأشهر القليلة الماضية حربا واسعة على مختلف أنواع التهريب من الأقاليم الجنوبية، تمكنت خلالها من حجز عشرات الأطنان من السجائر و”المعسل” والمواد الغذائية المختلفة.

الدرك الملكي تزنيت تهريب مواد غذائية جماعة المعدر الكبير

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