الدرك يحبط عملية لتهريب المخدرات في الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة إكسان، في إقليم الناظور، من حجز أزيد من ثلاثة أطنان من المخدرات على مستوى الطريق الساحلية.
وحسب مصدر لهسبريس فقد حامت شكوك حول حمولة سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة، ليتم توقيفها من طرف عناصر الدرك الملكي بواسطة متاريس حديدية.
وفور توقيف السيارة المشتبه في حمولتها لاذ سائقها ومرافق له بالفرار صوب وجهة مجهولة، فيما تم تفتيش العربة التي كانت تحمل على متنها أزيد من ثلاثة أطنان من “الحشيش”.
ونقلت كمية المخدرات المحجوزة إلى مركز الدرك الملكي بجماعة إيكسان، فيما فتح تحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار توقيف المتورطين والبحث عن امتدادات هذه الشبكة.
لو كانت تتم تغطية جميع حجوزات رجال الدرك و تدخلاتهم لمحاربة الجريمة، و تسجيل برامج تلفزية عن قصص فك الغاز الجرائم على الصعيد الوطني ، فسيعرف المواطن الدور الكبير الذي يلعبه هذا الجهاز في محاربة الجريمة بصمت و رصانة و تواضع
في الحقيقة هده السيارة مملوكة لإحدى شركات توزيع الأدوية في المنطقة الشرقية!!!!
ههههه
حياكم الله و حفضكم من كل شر و مكروه تحية خاصة لرجال الدرك بمعنى الكلمة رجال دائما ما يعملون في صمت دون تسليط الضوء عليهم و الدور الفعال الذي يلعبه في حماية و استقرار البلاد
فين دوك المنابر الاعلامية لي حاضين غير البوليس علما ان تدخلات رجال الدرك الملكي تعد بالعشرات يوميا جهاز يشتغل في صمت تحية لهم من هدا المنبر