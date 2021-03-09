الدرك يحبط عملية لتهريب المخدرات في الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة إكسان، في إقليم الناظور، من حجز أزيد من ثلاثة أطنان من المخدرات على مستوى الطريق الساحلية.

وحسب مصدر لهسبريس فقد حامت شكوك حول حمولة سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة، ليتم توقيفها من طرف عناصر الدرك الملكي بواسطة متاريس حديدية.

وفور توقيف السيارة المشتبه في حمولتها لاذ سائقها ومرافق له بالفرار صوب وجهة مجهولة، فيما تم تفتيش العربة التي كانت تحمل على متنها أزيد من ثلاثة أطنان من “الحشيش”.

ونقلت كمية المخدرات المحجوزة إلى مركز الدرك الملكي بجماعة إيكسان، فيما فتح تحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار توقيف المتورطين والبحث عن امتدادات هذه الشبكة.