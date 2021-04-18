الدرك يحجز آلاف أقراص الهلوسة ناحية تازة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “تيزي وسلي”، في إقليم تازة، من حجز نحو 15 ألف قرص مهلوس، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة خفيفة، وذلك في عملية أمنية نوعية أشرف عليها كل من القائد الجهوي والإقليمي للدرك وقائد المركز الترابي.

وجاء حجز الحبوب المخدرة على إثر مراقبة اعتيادية للعربات بسد قضائي أقيم على الطريق السريع بين تازة والحسيمة، حيث أفلحت يقظة العناصر الدركية في اكتشاف حمولة السيارة الخفيفة من الأقراص المهلوسة.

وأسفرت العملية عن توقيف السائق الذي يتحدر من نواحي القنيطرة، وحجز السيارة القادمة من مناطق الشمال في اتجاه إحدى مدن وسط المغرب، كما تمت إحالة المحجوزات على مصالح الجمارك في إطار الاختصاص.

ووضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي “تيزي وسلي” رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لها.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “تيزي وسلي”، وتحت الإشراف الفعلي لرؤساء القيادة الجهوية والإقليمية والمحلية، نفذت عمليات مماثلة تدخل في إطار التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة ومحاربة ترويج الممنوعات بمختلف أصنافها، كما أوقفت عددا من الضالعين في أعمال جنحية وجنائية مختلفة.