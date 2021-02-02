دركيون يحجزون أطنان مواد غذائية مدعمة باشتوكة

أحبطت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، محاولة تمرير كمية مهمة من المواد الغذائية المدعمة كانت مشحونة على متن شاحنة متوسطة الحجم، قادمة من أحد الأقاليم الجنوبية للمملكة في اتجاه ضواحي أكادير.

وجاء التدخل الدركي، الذي كان على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، بناء على معلومات دقيقة أفادت بوجود شكوك حول حمولة الشاحنة، إذ جرى الكشف عن المواد الغذائية المدعمة، على إثر تفتيش خضعت لها بعد نصب سد قضائي للغرض ذاته.

ووفق مصادر هسبريس، فقد تجاوزت كتلة المواد الغذائية المحجوزة أربعة أطنان؛ تتكون أساسا من زيت المائدة والسكر ومسحوق الحليب الجاف، حيث جرى الاحتفاظ بالسائق تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وتدخل هذه العملية في إطار الحرب التي تشنها مصالح الدرك الملكي في بلفاع على كافة الأنشطة الممنوعة، وتشديد الخناق على المهربين الذين يسلكون مختلف طرقات اشتوكة والقادمين من الأقاليم الجنوبية، إذ سبق للمصالح ذاتها أن أوقفت عدة عربات محملة بمواد مدعمة، منها الكازوال.