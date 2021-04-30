الدرك يحجز طنين من المخدرات ضواحي الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سلوان، ليلة الخميس، من إجهاض عملية تهريب حوالي طنين من المخدرات على مستوى شاطئ الجزيرة التابع ترابيا لجماعة بوعرك القروية بإقليم الناظور.

وحسب مصدر هسبريس، فقد لاحظت عناصر الدرك أثناء إخراج المخدرات أن زورقا سريعا كان قريبا من المنطقة، ما جعلها تربط الاتصال بعناصر البحرية الملكية التي قامت بمطاردته.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية المطاردة أسفرت عن توقيف الزورق الذي كان على متنه 7 أشخاص، من بينهم سائقه الحامل للجنسية الإسبانية، قرب سواحل رأس الماء.

ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معهم للوصول إلى امتدادات الشبكة.