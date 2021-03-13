الدرك يحجز كميات من "الشيرا" بنواحي برشيد

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم، مدعومة بكوكبة من الدراجين، تحت إشراف قائد سرية برشيد، تمكنت، مساء الجمعة، من حجز كمية مهمة من مخدر “الشيرا” بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك نصبت كمينا محكما لإحباط عملية ترويج للمخدرات، بعدما تمكنت من إيقاف سيارة من نوع “فياط” كبيرة الحجم وعلى متنها شخصان، مستعينة بالمتاريس المسننة، التي ألحقت عطبا بعجلات السيارة، التي توقفت في الحين.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون السيارة قادمة من شمال المغرب في اتجاه البئر الجديد بعاصمة دكالة، محملة بما يفوق طنا من مخدر “الشيرا”، وبراميل بلاستيكية مملوءة بالبنزين، وهو ما يغلب فرضية التهريب الدولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، بإعطاء تعليماتها بقطر السيارة، وحجز كمية المخدرات، مع إتمام الإجراءات القانونية في حق المشتبه بهما، في إطار الأبحاث والتحريات التمهيدية، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بمركز السوالم تحت إشراف قائد سرية برشيد.