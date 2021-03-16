الدرك يحجز مئات الدراجات النارية في الحوز

تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز ما يزيد عن 300 دراجة نارية من مختلف الأنواع، لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية والتأمين وغيرها مما يثبت ملكية الدراجة أو لعدم ارتداء الخوذة الوقائية.

وجاءت هذه الحصيلة خلال هذه الحملة الاستباقية، التي تنظمها سرية الدرك الملكي بالحوز في النقط السوداء وبعدد من مناطق الإقليم، لوضع حد لنشاط مروجي المخدرات والأشخاص المبحوث عنهم وللحد من الاستعمال غير القانوني لهذه المركبات التي تقف وراء نسبة كبيرة من حوادث السير والنشل والسرقة والتحرش بالفتيات أمام المؤسسات التعليمية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عناصر الدرك الملكي حررت محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات؛ التي تم إيداعها بالمحجز البلدي للمجال الترابي الذي ضبطت فيه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مراكش وضواحيها تعج بهذه الدراجات غير القانونية، مضيفة: “هذا المشكل يحتاج إلى مقاربة جديدة، من قبيل رفع القضاء للغرامات المالية لردع أصحاب هذه المركبات، الذي يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر”.