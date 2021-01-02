الدرك يحجز نصف طن من "ماء الحياة" نواحي أكادير

حجزت عناصر الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير ما يناهز نصف طن من مسكر ماء الحياة “الماحيا”، إلى جانب كميات أخرى من مخدر الشيرا والقنب الهندي، في الجماعة الترابية لآيت اعميرة، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

وأسفر التدخل الأمني، الذي أشرف عليه القائد الجهوي للدرك الملكي بسوس ماسة، عن توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في صلتهم بحيازة وترويج مختلف أنواع الممنوعات المحجوزة.

وكانت تعزيزات أمنية مكثفة قد حلت بالجماعة الترابية آيت اعميرة، لا سيما بدواري “تودلي” و”أبودرار”، قادمة من جهوية الدرك بأكادير، تزامنا مع رأس السنة الميلادية، وفي إطار المجهودات لتوقيف عدد من المبحوث عنهم في مجال الاتجار في المخدرات؛ وهي العمليات التي يجري تنفيذها بعدد من مناطق سوس ماسة.

يشار إلى أن الموقوفين الثلاثة جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ لتعميق البحث معهم، والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة للقضية والواقفين المحتملين وراء تلك الأفعال الإجرامية.