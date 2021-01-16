دركيون يحجزون 35 كيلوغراما من مخدر الكوكايين

أفضى تدخل لعناصر الدرك البحري التابع لسرية طنجة المتوسط، اليوم السبت، إلى حجز 36 صفيحة من الكوكايين، بلغت 35 كيلوغراما و652 غراما، على متن سفينة قبالة منطقة رأس سبارطيل.

وجاء هذا التدخل بعد التوصل بنداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، أشار فيه إلى وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالسفينة.

وإثر العثور على الكوكايين تم إشعار النيابة العامة بالواقعة، حيث رست السفينة بميناء طنجة المتوسط في حدود الثامنة مساء من أجل التحقيق وتعميق البحث.