دركيون يحجزون 35 كيلوغراما من مخدر الكوكايين

دركيون يحجزون 35 كيلوغراما من مخدر الكوكايين
صورة: هسبريس
السبت 16 يناير 2021 - 22:30

أفضى تدخل لعناصر الدرك البحري التابع لسرية طنجة المتوسط، اليوم السبت، إلى حجز 36 صفيحة من الكوكايين، بلغت 35 كيلوغراما و652 غراما، على متن سفينة قبالة منطقة رأس سبارطيل.

وجاء هذا التدخل بعد التوصل بنداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، أشار فيه إلى وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالسفينة.

وإثر العثور على الكوكايين تم إشعار النيابة العامة بالواقعة، حيث رست السفينة بميناء طنجة المتوسط في حدود الثامنة مساء من أجل التحقيق وتعميق البحث.

الكوكايين سفينة برتغالية عناصر الدرك البحري ميناء طنجة المتوسط

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‫تعليقات الزوار

2
  • سباتة
    السبت 16 يناير 2021 - 22:47

    أصبحت ضاهرة الاتجار في المخدرات موضة بين الشباب بقصد الاغتناء السريع على حساب تخريب عقول الأجيال الناشئة أمام أنصار السلطات

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  • Brahim from florida usa
    السبت 16 يناير 2021 - 23:01

    على هاد الحساب هاد القبطان شراها راسو حيث ديالنا مكيتفاكوش واخا تبغي دير حسنة غايندموك على داك نهار

    0
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