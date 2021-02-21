الدرك يحسس بقوانين السير في "مدارس الكرايم"

أشرفت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بسرية سطات، والمركز الترابي لأولاد سعيد، السبت، على تأطير ورشات تحسيسية باحترام قوانين السير، والتحذير من مخاطر الطريق، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الـ18 من فبراير من كل سنة، لفائدة تلاميذ وتلميذات مجموعة مدراس الكرايم التابعة للمديرية الإقليمية بعاصمة الشاوية.

النشاط التربوي التحسيسي، الذي حضره كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات والقائد الجهوي للدرك الملكي وقائد سرية سطات ونائبه والمدير الإقليمي للتجهيز بعاصمة الشاوية وممثل السلطة المحلية بأولاد سعيد، تخللته أناشيد ومسرحيات من تقديم تلميذات وتلاميذ المؤسسة التعليمية وتأطير الطاقم التربوي، تحمل قيما ورسائل تحسيسية بأهمية احترام قواعد السير وتحذر من عواقب حوادث السير المادية والبشرية.

محمد المنفلوطي، المدير التربوي لمجموعة مدارس الكرايم المحتضنة للنشاط، قال، في تصريح لهسبريس، إن اليوم الدراسي التحسيسي الذي نظمته المؤسسة اليوم يدخل في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، وتنفيذا لبرنامج العمل السنوي، واحتفالا باليوم الوطني للسلامة الطرقية، من تأطير عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الدرك الملكي، فضلا عن المركز الترابي أولاد سعيد.

وتقدم المدير التربوي لمجموعة الكرايم بالشكر والثناء إلى كافة الشركاء، من سلطة محلية وأطر تربوية وإدارية، وجميع أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات لإنجاح الحفل، دعما للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والرفع من جودة التعليم في صفوف المتعلمين والمتعلمات، في احترام تام للإجراءات الوقاية من فيروس “كورنا” المستجد، باعتماد التعليم بالنمطين الحضوري والتناوبي، في تنفيذ تام للمذكرات الوزارية المرجعية لذلك.

وحول القيمة المضافة للحفل، أوضح المنفلوطي أن المتعلمات والمتعلمين استفادوا من ورشات تأطيرية وتحسيسية قدمتها عناصر الدرك الملكي بسرية سطات فيما يخص احترام قانون السير واطلاعهم على دور إشارات المرور المختلفة، سواء أثناء قيادة الدراجات العادية أو خلال عبور الطريق، والتحذير من مخاطر حوادث السير، خاصة أن المؤسسة التعليمية تقع بمحاذاة عدد من الطرق التي تعرف حركة مستمرة للسيارات والشاحنات.