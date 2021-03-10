الدرك يشن حملة ضد مروجي المخدرات باشتوكة

أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، بتنسيق مع مصالح الدرك بالمركز الترابي آيت اعميرة، أربعة أشخاص، وذلك لتورطهم في أفعال إجرامية تتعلق أساسا بحيازة وترويج واستهلاك الممنوعات.

وفي عملية مماثلة، وضعت المصالح ذاتها حدا لإجرام شخص من ذوي السوابق القضائية، في الحدود بين إقليمي اشتوكة وأنزكان، على مستوى دوار “آيت واكمار”، وذلك لكونه موضوع مذكرات بحث عدة لنشاطه ضمن عصابة إجرامية لترويج مختلف أنواع المخدرات بسوس.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أمرت بتفتيش مساكن الموقوفين، جرى حجز كميات مهمة من الممنوعات ودراجات نارية ومبالغ مالية من عائدات الترويج، قبل أن يتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، وتحت الإشراف المباشر لقائد سرية بيوكرى، تشن حملة أمنية واسعة بمختلف مناطق الإقليم، في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين ومحاربة كل مظاهر الجريمة، لا سيما الاتجار بالممنوعات.

وجاءت هذه العمليات تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للدرك والقيادة الجهوية والإقليمية، ومكنت، إلى جانب دورها الوقائي المتمثل في تعزيز الحضور الأمني بمختلف أحياء المدينة، من توقيف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم بكل من سيدي بيبي، ببلفاع، آيت اعميرة وواد الصفا، أو المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، فضلا عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة.