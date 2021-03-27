الدرك يفكك شبكة للهجرة السرية بنواحي الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لقيادة أركمان بإقليم الناظور، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ستة أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية نحو أوروبا.

وحسب مصدر هسبريس، فقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بنقل زورقين مطاطيين على متن سيارتين متوجهتين صوب شاطئ قرية أركمان، حيث كان من المخطط تنفيذ عملهم الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية البحث الأولية كشفت أن أحد الموقوفين كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضايا تتعلق بتهجير البشر وتنظيم الهجرة السرية على مستوى سواحل إقليم الناظور.

ووضع الموقوفون تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم.