الدرك يفكك شبكة للهجرة غير النظامية بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور من تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية مكونة من شخصين، كانا بصدد تنظيم رحلة تهجير أشخاص انطلاقا من سواحل المنطقة.

وكشف مصدر هسبريس أن العملية الأمنية ذاتها أسفرت عن إجهاض محاولة هجرة 16 فردا، وحجز قارب مطاطي ذي محركين، وسيارة رباعية الدفع وكمية من البنزين.

ووضع الشخصان الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في انتظار مواجهتهما بالمنسوب إليهما، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة.