الدرك يفكك عصابة مختصة في السرقة ببرشيد

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو سرية برشيد جهوية سطات، الاثنين، شخصين على ممثل النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية، للاشتباه فيهما بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة باستعمال سيارة خفيفة، تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، بمدن عدة بجهة الدار البيضاء-سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن شخصين في عقدهما الثالث، من ذوي السوابق العدلية، كانا على متن سيارة خفيفة مكتراة يستهدفان المواطنين الذين يكونون في حاجة إلى وسيلة نقل ويعتمدون على “الأوطوسطوب” للذهاب إلى الأسواق المجاورة أو إلى بعض الإدارات قصد الحصول على وثائقهم الشخصية، حيث يتوقف لهم المشتبه فيهما قبل مهاجمتهم بأسلحة بيضاء والتمكن من سلبهم أغراضهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهما ينحدران من البئر الجديد والسوالم بجهة الدار البيضاء-سطات، وكانا يستغلان سيارة على سبيل الإيجار لاستهداف ضحاياهما بمدن عدة، منها البير الجديد والسوالم واشتوكة وسطات وسيدي بنور. وقد مكنت التحريات من توقيفهما وحجز 15 هاتفا نقالا والعربة التي تعود إلى إحدى شركات كراء السيارات.

وأُخضع المشتبه فيهما إلى تدبير الحراسة النظرية وعُرضا على الضحايا الذين تعرفوا عليهما، كما جرى الاستماع إليهما في محاضر قانونية قبل عرضهما على سلطة الملاءمة بالدائرة الاستئنافية سطات للنظر في المنسوب إليهما واتخاذ المتعين في حقهما.