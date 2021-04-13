الدرك يفكك عصابتين مختصتين في سرقة المواشي

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد، الاثنين، في تفكيك عصابتين مختصتين في سرقة المواشي، باستعمال ناقلتين، بكل من مدينة الدروة ومنطقة أولا عبو، التابعتين لإقليم برشيد، حيث جرى توقيف 8 أشخاص على مرحلتين للاشتباه فيهم بتكوين عصابتين إجراميتين تستهدفان مواشي الفلاحين بعاصمة أولاد حريز.

وفي تفاصيل الأحداث، أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة، سرية برشيد، تلقت شكايات من الفلاحين بجماعات المباركيين والجاقمة والكارة، يبسطون فيها تعرض قطعانهم للسرقة في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر نفسها أن التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بمركز الدروة أسفرت عن التوصل إلى هوية أحد المشتبه فيهم، الذي جرى توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. وبعد تعميق البحث معه ومحاصرته بأسئلة المحققين، اعترف بشركائه الخمسة.

هذه المعلومات والإفادات من المشتبه فيه جعلت عناصر الدرك الملكي بالدروة تكثف أبحاثها التي أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على مراحل، وحجز مادة سامة تستعمل في قتل كلاب الحراسة أثناء تنفيذ عملية سرقة المواشي، وشاحنة تعود ملكيتها إلى أحد المشتبه فيهم، الذين كانوا يقومون بتصريف المواشي المسروقة في أماكن ما يزال البحث جاريا لتحديدها.

وجرى وضع الموقوفين الستة تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إلى إفاداتهم في محاضر تمهيدية قانونية، قبل عرضهم، الاثنين، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة باستعمال ناقلة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

وفي إطار المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، جهوية سطات، لمحاربة العصابات المختصة في سرقة المواشي بالبوادي، خاصة في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي أولاد عبو، الاثنين، من توقيف شخصين للاشتباه فيهما بتكوين عصابة إجرامية لسرقة المواشي باستعمال سيارة خفيفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن أحد الرعاة تعرض لهجوم من قبل شخصين كانا على متن سيارة خفيفة عندما كان يرعى غنمه بأحد الحقول بمنطقة الغنيميين أولاد عبو، فلاذ بالفرار خوفا على سلامته تاركا وراءه القطيع، ليستولي المشتبه فيهما على خروفين وينقلانهما على متن سيارتهما الخفيفة قصد الذبيحة السرية وتصريف لحومهما في الأسواق المجاورة.

الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو، بناء على المواصفات والمعلومات التي قدمها الراعي الضحية، مكنت من التوصل إلى المشتبه فيهما، وتوقيفهما والتعرف عليهما من قبل الراعي، قبل وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، مع تحرير مذكرة بحث في حق شريكهما الثالث، في انتظار عرضهما على ممثل الحق العام بسطات.