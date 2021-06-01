الدرك يفكك معملا سريا لـ"الماحيا" في زاوية الشيخ

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، الثلاثاء، من تفكيك معمل سري لصنع مسكر ماء الحياة المعروف بـ”الماحيا”، على ضفاف نهر أم الربيع بمنطقة آيت بوحمارة التابعة لجماعة أم البخت بإقليم بني ملال.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 800 كيلوغرام من مادة التين المجفف كانت معدة للتخمير داخل براميل بلاستيكية، وكمية تقدر بـ 200 لتر من مسكر ماء الحياة قابلة للبيع، فضلا عن معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي التقليدي المذكور.

وفي الصدد ذاته أصدر قائد مركز الدرك بزاوية الشيخ برقية بحث في حق صاحب المعمل الذي لاذ بالفرار مستغلا التضاريس الجبلية في المنطقة، بشبهة الاتجار بالمخدرات وترويج ماء الحياة.

يشار إلى أنه قبل حوالي أسبوع فقط تمكنت عناصر المركز الترابي ذاته من حجز 200 كيلوغرام من التين المخمر و400 لتر من مسكر “الماحيا” معدة للبيع، فضلا عن عدد من المعدات؛ من ضمنها براميل، وأسلاك نحاسية وقنينات غاز تستعمل في عملية الطهي والتقطير. وتم إتلاف المحجوزات كلها.

ويأتي استمرار هذه الحملات، وفق ما أورده مصدر مطلع لهسبريس، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الجهوية والإقليمية للحد من مختلف الأسباب المؤدية الى الجريمة، وفي سياق الحملات الاستباقية التي يقوم بها قائد المركز على صعيد نفوذ ترابه للحد من ترويج هذه السموم في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الممارسات الجانحة.