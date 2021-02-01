الدرك يفك لغز حادثة سير مميتة قرب تزنيت

نجحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الاثنين، في فك خيوط حادثة سير خطيرة وقعت مساء الجمعة الماضي بالنفوذ الترابي لآيت براييم، وأسفرت عن وفاة راكب دراجة هوائية في عقده السادس، فيما لاذ مرتكبها بالفرار نحو وجهة مجهولة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن تحريات ميدانية دقيقة، قامت بها عناصر الضابطة القضائية طيلة اليومين الماضيين، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنزله في جماعة بونعمان، وحجز سيارته بعدما عمد إلى إخفائها قصد طمس معالم الحادثة.

وجرى الاحتفاظ بالموقوف الثلاثيني تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، في انتظار متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.