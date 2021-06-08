الدرك يوقف متورطا في قضايا مخدرات بتزنيت

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الثلاثاء، سائق سيارة لنقل البضائع بين مدن الشمال والجنوب على أنظار النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بنقل وتوزيع والاتجار بالمخدرات.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت المشتبه فيه، وهو شخص في عقده الرابع، بناء على برقية بحث أصدرتها في حقه بعد تحديد هويته مباشرة على إثر توقيف أحد تجار المخدرات بتزنيت وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية تزنيت، جرى إيداع الموقوف سجن بوصنصار رهن الاعتقال الاحتياطي قصد استكمال مجريات التحقيق التفصيلي، والكشف عن جميع حيثيات الملف وتوقيف بقية المتورطين المفترضين في القضية.