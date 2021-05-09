الدرك يوقف مروج مخدرات في مدينة تزنيت

تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز القضائي بتزنيت، الأحد، من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وبيع مخدر الشيرا لفائدة مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه كلميم وداخل المجال الحضري لتزنيت.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن هذه العملية الأمنية التي تمت على مستوى المدخل الجنوبي لتزنيت بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة، جاءت على إثر معطيات دقيقة استجمعها الدركيون عبر تحريات ميدانية تتبعوا خلالها التحركات المشبوهة للموقوف طيلة الأسابيع الماضية.

وأوردت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه ضبط متلبسا بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عمليات البحث والتفتيش التي أجرتها عناصر الدرك الملكي داخل منزله بمدينة تزنيت عن حجز صفائح إضافية من المخدر المذكور وقطع أخرى معدة للبيع.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية قصد تحديد بقية شركائه وفك خيوط تورط أحد أكبر مروجي المخدرات على الصعيد الوطني في هذه القضية.

ويندرج هذا التدخل، وفق مصدر أمني، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المركز القضائي بسرية تزنيت من أجل الحد من ترويج المخدرات وتشديد الخناق على ظاهرة الاتجار بالممنوعات بمختلف أنواعها.