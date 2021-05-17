الدرك يفك لغز إضرام النار في محاصيل زراعية

الدرك يفك لغز إضرام النار في محاصيل زراعية
صورة: هسبريس
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:24

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد عبو، تحت إشراف مباشر لقائد سرية برشيد، الأحد، من فك لغز إضرام النار في ما يقارب 70 هكتارا من المحاصيل الزراعية بدوار البراهمة بجماعة الغنيميين، ضمن النفوذ الترابي لقيادة الهدامي في إقليم برشيد.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر درك أولاد عبو أفلحت في توقيف مشتبه فيه، في حين ما يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين يشتبه في علاقتهما بالحادث، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات المفتوحة في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات.  

تجدر الإشارة إلى أن دوار البراهمة بجماعة الغنيميين، قيادة الهدامي، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، عرف ليلة السبت اندلاع النيران في حقول القمح أدت إلى إتلاف ما يقارب 70 هكتارا، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية مدعمة باللوجيستيك المناسب، فضلا عن تدخلات سكان المنطقة بواسطة الجرارات، لمحاصرة النيران والحيلولة دون انتقالها إلى الحقول المجاورة.

إضرام النار الدرك الملكي جماعة الغنيميين فتح تحقيق

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‫تعليقات الزوار

4
  • المختار
    الإثنين 17 ماي 2021 - 09:34

    لا حولة ولا قوات إلا بالله العلي العظيم الله إعوض عليهم بما احسن

    14
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  • [email protected]
    الإثنين 17 ماي 2021 - 09:45

    اللغز لي عند الشعب حاليا هو الغاء هاد الساعة المشؤومة

    -18
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  • فلاح
    الإثنين 17 ماي 2021 - 09:54

    هؤلاء مفسدون في الأرض وجب معاقبتهم أشد العقوبات لم تسلم منهم حتى نباتات الأرض يجب معاقبتهم بالجوع ليعرفوا أهمية ما احرقوه

    23
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  • حسنو
    الإثنين 17 ماي 2021 - 09:56

    هؤلاء الاغبياء ، لا يعرفون ما هي عقوبة اضرام النار ، انها من اخطر الجنايات و اقساها عقوبات ،ليس فقط في المغرب بل بالعالم باسره

    15
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